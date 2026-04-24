Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?

04:30 25.04.2026

24.04.2026 | Обзор событий



В работе актуального международного форума на тему "Борьба с транснациональными наркоугрозами: здоровье, безопасность и устойчивое развитие" приняли участие представители ООН, Интерпола, ЕС, ШОС, Исполкома СНГ, Всемирной таможенной организации, руководители профильных ведомств почти из 50 партнерских государств и около 500 международных экспертов. Основная цель мероприятия – обсуждение мер по обеспечению общественного здоровья и безопасности в условиях растущих наркотических угроз, акцент был сделан на координации действий в Центральноазиатском регионе.



Организаторами выступили Агентство по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием при Президенте Республики Узбекистан и Управление ООН по наркотикам и преступности. Высокий уровень партнерства позволил участникам обменяться инновационными практиками и выработать скоординированные подходы к решению проблем, выходящих за рамки национальных границ.



Туркменская делегация подтвердила готовность к расширению международного сотрудничества и внедрению современных инструментов для повышения эффективности оперативной работы, передает beyan.tm.



Форум стал платформой для обсуждения профилактических мер в молодежной среде. Отмечается, что значимость мероприятия заключается в его способности объединить международное сообщество для эффективной борьбы с наркопреступностью. Одновременно с форумом работал молодежный саммит.



Что предложено?



На форуме, посвященном борьбе с транснациональными наркоугрозами, выступил с докладом президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Глава принимающей страны подчеркнул, что наркопреступность в современном мире становится все более технологичной и трансграничной, используя зашифрованные каналы связи и бесконтактные схемы.



Мирзиеев отметил, что согласно данным ООН, более 300 млн человек по всему миру страдают от наркотической зависимости, ежегодно около 600 тыс. из них умирают.



Со слов президента, в прошлом году в Узбекистане было раскрыто более 15 тыс. наркопреступлений, изъято почти 3,5 тонны наркотиков (из них 120 кг синтетических наркотиков), ликвидированы 14 подпольных нарколабораторий и 72 крупных интернет-магазинов.



В прошлом году Узбекистан присоединился к инициативе "CHAMPS" Управления по наркотикам и преступности ООН, программа оказывает помощь в популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних и более эффективной борьбе с наркотиками.



Со слов главы Узбекистана, наркобизнес - это не только оборот наркотических веществ, это – теневая экономика в миллиарды долларов, источник финансирования организованной преступности и терроризма, его можно победить не оружием, а лишением денег. Он предложил разработать механизмы борьбы с теневой экономикой наркобизнеса.



Шавкат Мирзиев представил ряд инициатив, направленных на борьбу с наркопреступностью, включая принятие более 20 законов и разработку национальной стратегии.



Узбекский лидер предложил и создать единую цифровую платформу, объединяющую базы данных правоохранительных органов стран-участниц и использовать возможности ИИ (искусственного интеллекта) для отслеживания маршрутов перемещения наркотрафика и мониторинга деятельности преступных группировок.



В целях обмена практиками медицинской реабилитации наркозависимых, Мирзиеев предложил создать Ассоциацию наркологов Центральной Азии, с размещением главного офиса организации в Самарканде, которая будет функционировать с использованием ИИ. Эксперты считают данную инициативу своевременным и обоснованным шагом.



Начальник Исследовательского института криминологии Республики Узбекистан полковник, доктор философии по юридическим наукам Бахтиер Эркинович Бердиалиев выдвинул ряд важных предложений по внедрению науки и цифровых технологий в сферу контроля над наркотиками, - пишет gov.uz



В Узбекистане



В новом учебном году стартует массовое тестирование учащихся с использованием экспресс-тестов, позволяющих определить наличие наркотических веществ по слюне всего за несколько секунд. На сегодняшний день разработаны тесты, способные выявлять до 16 видов наркотиков. Кроме экспресс-методов, предусмотрены и более точные лабораторные исследования.



Ведется работа над созданием оборудования, которое сможет определять факт употребления наркотиков по волосам, такие тесты позволят выявлять употребление за период от трех до шести месяцев, а также оценивать концентрацию веществ в организме. Сейчас новые устройства проходят регистрацию в Минздраве Узбекистана, с завершением испытаний, в июне планируется начать их массовое производство. Ожидается, что с сентября тестирование начнут широко применять в школах и вузах страны.



В рамках форума была организована выставка, посвященная достижениям в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.



Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в обращении к делегатам форума обозначил важный тезис: наркомания признана угрозой генофонду наций и борьба с этим злом является обязанностью всего человечества. Политик призвал всех партнеров к практическим действиям против этой глобальной угрозы.



На форуме принята Самаркандская декларация, которая призвана стать основой для дальнейшего сотрудничества в важной сфере.