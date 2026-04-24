 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.04.2026
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
04:30 25.04.2026

Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами
24.04.2026 | Обзор событий

В Узбекистане в 2025 г. было раскрыто 15 тыс. наркопреступлений, изъято почти 3,5 тонны наркотиков, в том числе 120 кг синтетических наркотиков, ликвидированы 14 подпольных лабораторий и 72 крупных интернет-магазинов.

В работе актуального международного форума на тему "Борьба с транснациональными наркоугрозами: здоровье, безопасность и устойчивое развитие" приняли участие представители ООН, Интерпола, ЕС, ШОС, Исполкома СНГ, Всемирной таможенной организации, руководители профильных ведомств почти из 50 партнерских государств и около 500 международных экспертов. Основная цель мероприятия – обсуждение мер по обеспечению общественного здоровья и безопасности в условиях растущих наркотических угроз, акцент был сделан на координации действий в Центральноазиатском регионе.

Организаторами выступили Агентство по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием при Президенте Республики Узбекистан и Управление ООН по наркотикам и преступности. Высокий уровень партнерства позволил участникам обменяться инновационными практиками и выработать скоординированные подходы к решению проблем, выходящих за рамки национальных границ.

Туркменская делегация подтвердила готовность к расширению международного сотрудничества и внедрению современных инструментов для повышения эффективности оперативной работы, передает beyan.tm.

Форум стал платформой для обсуждения профилактических мер в молодежной среде. Отмечается, что значимость мероприятия заключается в его способности объединить международное сообщество для эффективной борьбы с наркопреступностью. Одновременно с форумом работал молодежный саммит.

Что предложено?

На форуме, посвященном борьбе с транснациональными наркоугрозами, выступил с докладом президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Глава принимающей страны подчеркнул, что наркопреступность в современном мире становится все более технологичной и трансграничной, используя зашифрованные каналы связи и бесконтактные схемы.

Мирзиеев отметил, что согласно данным ООН, более 300 млн человек по всему миру страдают от наркотической зависимости, ежегодно около 600 тыс. из них умирают.

Со слов президента, в прошлом году в Узбекистане было раскрыто более 15 тыс. наркопреступлений, изъято почти 3,5 тонны наркотиков (из них 120 кг синтетических наркотиков), ликвидированы 14 подпольных нарколабораторий и 72 крупных интернет-магазинов.

В прошлом году Узбекистан присоединился к инициативе "CHAMPS" Управления по наркотикам и преступности ООН, программа оказывает помощь в популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних и более эффективной борьбе с наркотиками.

Со слов главы Узбекистана, наркобизнес - это не только оборот наркотических веществ, это – теневая экономика в миллиарды долларов, источник финансирования организованной преступности и терроризма, его можно победить не оружием, а лишением денег. Он предложил разработать механизмы борьбы с теневой экономикой наркобизнеса.

Шавкат Мирзиев представил ряд инициатив, направленных на борьбу с наркопреступностью, включая принятие более 20 законов и разработку национальной стратегии.

Узбекский лидер предложил и создать единую цифровую платформу, объединяющую базы данных правоохранительных органов стран-участниц и использовать возможности ИИ (искусственного интеллекта) для отслеживания маршрутов перемещения наркотрафика и мониторинга деятельности преступных группировок.

В целях обмена практиками медицинской реабилитации наркозависимых, Мирзиеев предложил создать Ассоциацию наркологов Центральной Азии, с размещением главного офиса организации в Самарканде, которая будет функционировать с использованием ИИ. Эксперты считают данную инициативу своевременным и обоснованным шагом.

Начальник Исследовательского института криминологии Республики Узбекистан полковник, доктор философии по юридическим наукам Бахтиер Эркинович Бердиалиев выдвинул ряд важных предложений по внедрению науки и цифровых технологий в сферу контроля над наркотиками, - пишет gov.uz

В Узбекистане

В новом учебном году стартует массовое тестирование учащихся с использованием экспресс-тестов, позволяющих определить наличие наркотических веществ по слюне всего за несколько секунд. На сегодняшний день разработаны тесты, способные выявлять до 16 видов наркотиков. Кроме экспресс-методов, предусмотрены и более точные лабораторные исследования.

Ведется работа над созданием оборудования, которое сможет определять факт употребления наркотиков по волосам, такие тесты позволят выявлять употребление за период от трех до шести месяцев, а также оценивать концентрацию веществ в организме. Сейчас новые устройства проходят регистрацию в Минздраве Узбекистана, с завершением испытаний, в июне планируется начать их массовое производство. Ожидается, что с сентября тестирование начнут широко применять в школах и вузах страны.

В рамках форума была организована выставка, посвященная достижениям в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в обращении к делегатам форума обозначил важный тезис: наркомания признана угрозой генофонду наций и борьба с этим злом является обязанностью всего человечества. Политик призвал всех партнеров к практическим действиям против этой глобальной угрозы.

На форуме принята Самаркандская декларация, которая призвана стать основой для дальнейшего сотрудничества в важной сфере.

Источник - Фонд стратегической культуры
Источник - Фонд стратегической культуры


 Перейти на версию с фреймами
