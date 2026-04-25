Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России

19:04 25.04.2026

Министерство коммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия и частных лиц из санкционного списка против России.



25 апреля 2026



Китай настоятельно призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия и частных лиц из санкционного списка, введенного блоком против России, соблюдать консенсус между лидерами обеих сторон и разрешать соответствующие проблемы путем диалога и консультаций, заявил в субботу представитель Министерства коммерции Китая (MOFCOM).



Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий, и ЕС понесет все вытекающие из этого последствия, сказал представитель.



Эти заявления прозвучали в ответ на вопросы о включении китайскими предприятиями в четверг 20-го раунда санкций ЕС против России.



Игнорируя неоднократные заявления и возражения Китая, ЕС намеренно включил китайские предприятия в свой 20-й раунд санкций против России. По словам представителя MOFCOM, Китай выразил сильное недовольство и решительное несогласие с этим шагом.



Китай неоднократно заявлял о своем твердом противодействии односторонним санкциям без разрешения Совета Безопасности ООН, а также так называемой "расширенной юрисдикции", навязываемой ЕС китайским предприятиям и частным лицам. Подобные действия противоречат духу консенсуса, достигнутого лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывают взаимное доверие между Китаем и ЕС, а также двусторонние отношения в целом, отметил представитель.