Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?

20:04 25.04.2026

Отмывание денег и не только: дело Каримовой началось в Федеральном уголовном суде.



27 апреля в Федеральном уголовном суде в Беллинцоне начнется затянувшийся уголовный процесс по делу о международной коррупции. В центре дела - Гульнара Каримова, бывшая дочь президента Узбекистана. В деле также замешаны швейцарские банки. Судебное разбирательство длится почти два десятилетия и отмечено необычными следственными шагами, а также неопределенным исходом.



24 апреля 2026



1. О чем идет речь в деле Каримовой?



Эта история насчитывает почти двадцать лет. В центре событий - Гульнара Каримова , дочь бывшего президента Узбекистана, которая, по утверждению Генеральной прокуратуры, создала разветвленную сеть - так называемое "Управление" - занимавшуюся вымогательством взяток у телекоммуникационных компаний, стремящихся получить доступ на узбекский рынок. Утверждается, что эта сеть действовала на протяжении многих лет.



