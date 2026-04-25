NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы

00:36 26.04.2026

Трамп - новый заложник Ирана



Морин Доуд

Автор колонки мнений NYT, репортаж из Вашингтона.

25 апреля 2026 г.



"Все выглядело многообещающе, но подождите, я вам расскажу".



Так начинается классический рассказ О. Генри "Выкуп за Красного Вождя" ("Вождь краснокожих" - http://az.lib.ru/o/ogenri/text_08_vozhd_krasnokozhih.shtml).



Эта история, написанная в 1907 году, является классической притчей о опасностях, связанных с попыткой захватить и усмирить настолько коварного, безумного и ужасного злодея, что похитители сами становятся пленниками.



Эта история о двух мелких преступниках, которые думают, что легко заработают, похитив 10-летнего мальчика, сына состоятельного землевладельца из сонного городка в Алабаме.



Они сильно недооценили ситуацию. Когда они отправились похищать рыжеволосого мальчика с веснушками, он бросал камни в котенка и швырнул кирпич в одного из похитителей.



"Красный Вождь, ужас равнин", как называет себя мальчик, изводит своих похитителей до предела. Он получает удовольствие от мучений и не хочет возвращаться домой. В конце концов, им приходится отказаться от требования выкупа в 2000 долларов, заплатить отцу мальчика 250 долларов, чтобы тот забрал у них одержимого демоном ребенка, и бежать куда подальше.



Президент Трамп поддержал панглоссические доводы Биби Нетаньяху в отношении критики Ирана. Казалось, это хорошая идея: но подождите, я вам расскажу.



После почти двух месяцев противостояния с демоническим иранским руководством и его союзниками Трамп, похоже, отчаянно хочет бежать куда подальше. Он постоянно заявляет, что победил мулл и "уничтожил" их военную мощь, и тем не менее Иран отказывается быть покоренным.



Трамп утверждает, что появился новый режим, с которым легче иметь дело, но на самом деле это тот же режим, только хуже - им управляют закоренелые, фанатичные генералы . Иран не передал свой обогащенный уран, и переговоры идут с переменным успехом. Ормузский пролив, который, как постоянно утверждает Трамп, открыт, на самом деле закрыт. Трамп блокирует иранскую блокаду.



"Иран оказался гораздо более стойким и находчивым, чем предполагалось", - написал Ричард Хаасс, советник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам внешней политики, в своем информационном бюллетене "Дома и вдали". "Почти все предположения администрации оказались неверными".



Помимо ослабления обычных вооруженных сил Ирана, Хаас сказал, что "практически все остальные показатели свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты, регион и весь мир находятся в худшем положении".



Иранцы издеваются над Трампом, одновременно переигрывая самого мастера троллинга, злобно высмеивая президента как "неудачника" и марионетку Биби, которая хочет отвлечь внимание от дел Эпштейна.



В одном из вирусных иранских рэп-треков, обращенном к Трампу, конфликт назван "ловушкой, которую вы не могли предвидеть. Добро пожаловать на кладбище вашего тщеславия".



Признавая, что Иран выигрывает войну мемов, корреспондент "Daily Show" Ронни Чиенг сетовал по поводу Трампа: "Какой смысл избирать киберхулигана, если он плохо умеет заниматься кибербуллингом?"



Теперь, когда Иран продемонстрировал свою силу в проливе, Трампу приходится вести с ним переговоры, чтобы вернуться к прежнему положению дел.



Он застрял в странном уголке планеты, который кажется почти средневековым, сидя рядом с отсталой, злодейской теократией. И все же кораблям, перевозящим более 20 процентов мировых запасов нефти, приходится преодолевать этот узкий пролив, чтобы добраться до Аравийского моря.



Трамп, ставший чрезмерно самоуверенным после своих авантюрных действий в Венесуэле, отвлекается от дела.



Как сообщили Джош Доуси и Энни Лински в The Wall Street Journal, он так сильно расстроился, когда были сбиты два американских летчика, что "часами кричал на своих помощников". В прошлом месяце Трамп говорил об опасности стать еще одним Джимми Картером, чья судьба рухнула на фоне захвата заложников и неудачной спасательной операции, в результате которой были потеряны восемь вертолетов.



Одна из моих первых крупных репортажей в качестве репортера была посвящена освещению деятельности семей заложников в течение года, а затем поездке в Вест-Пойнт, чтобы увидеть возвращение заложников домой в 1981 году. Таким образом, я стал свидетелем тактики иранцев, использовавших тактику "дзюдо", когда 52 американца из нашего посольства пытались оказать давление на президентство, репутацию и переизбрание Картера.



Трамп пытался запугать иранцев нецензурным постом на Пасху и дикой угрозой уничтожить их цивилизацию. Но Иран - это не Афганистан или Ирак. Иранские муллы и генералы - вот кто наводит ужас в проливе.



Трамп отказался от единственной удачной ближневосточной политики, которая у него была: избегать миража быстрых побед и снова втянуться в "кровь и песок", как он пренебрежительно называл это во время своего первого срока.



В 2016 году, во время своей предвыборной кампании, Трамп назвал вторжение в Ирак "большой и глупой ошибкой", которая дестабилизировала Ближний Восток и обошлась слишком дорого - как в денежном, так и в человеческом плане.



Но, соблазнившись отвратительным Биби, он попался на удочку и ввязался в кровавую бойню. В отличие от Буша-младшего, который проявил благородство и раздул доводы в пользу войны, Трамп позволил Биби затащить себя в эту ловушку, проигнорировав Конгресс, наших союзников и многих разъяренных сторонников MAGA.



В своей готовящейся к выходу книге "Смена режима: изнутри имперского президентства Дональда Трампа" Мэгги Хаберман и Джонатан Свон раскрывают, что президент проигнорировал предупреждения генерала Дэна Кейна о том, что война с Ираном резко истощит наши запасы оружия и поставит под угрозу движение в Ормузском проливе.



Как сообщила в четверг газета The Times, Соединенные Штаты израсходовали половину - около 1100 - своих крылатых ракет большой дальности с технологией "стелс", разработанных для войны с Китаем.



Президент с вниманием, как у комара, написал на сайте Truth Social: "У меня полно времени, а у Ирана нет - часы тикают!" Но это он сам потерял контроль над временем и над собой.



Трамп, будучи застройщиком, использовал "правдивую гиперболу". Но теперь в лихорадочных постах на Truth Social, в разговорах с журналистами и в интервью он прибегает к гиперболическому выдаванию желаемого за действительное. Его сотрудники смирились с промежуточной предвыборной катастрофой, вызванной ростом цен на бензин и отсутствием внимания к экономике.



И он продолжает возвращаться в свой огромный бальный зал. Согласно анализу Washington Post, "Трамп использовал бальный зал примерно в трети случаев в этом году". Это приятное мысленное отвлечение, теперь, когда он завязал себя в гордиев узел с Ираном.



***



Литературное дополнение к статье Морин Дауд



Метафора О. Генри о "Вожде краснокожих" идеально описывает тактический провал: Трамп, как и похитители из новеллы, стал заложником собственной жертвы. Однако для полноты картины стоит добавить еще одну литературную параллель - сатиру Фазиля Искандера "Кролики и удавы" (https://lib.ru/FISKANDER/kroliki.txt), которая раскрывает психологическую сторону этого тупика:



Ловушка "Вождя краснокожих": У О. Генри мошенники похитили ребенка, чтобы диктовать условия, но в итоге сами доплатили отцу, лишь бы избавиться от невыносимого пленника. Трамп, пытаясь "взять Иран в заложники", обнаружил, что теперь сам привязан к этому конфликту и не может из него выйти без политического выкупа.



Метафора Искандера: В мире Искандера удавы гипнотизируют кроликов, заставляя их покорно идти в пасть. Однако Иран в этой ситуации - это "кролик", который отказался утрамбовываться.



Итог: Когда жертва перестает бояться гипноза и "растопыривается" в горле у хищника, Удав (Трамп) замирает. Он не может ни проглотить добычу, ни выплюнуть ее, не признав крах своей "магии" (искусства сделки).



В обоих случаях стратегия "максимального давления" оборачивается самозахватом: агрессор оказывается в плену у собственной жертвы.