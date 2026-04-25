Воскресенье, 26.04.2026
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
00:36 26.04.2026

Трамп - новый заложник Ирана

Морин Доуд
Автор колонки мнений NYT, репортаж из Вашингтона.
25 апреля 2026 г.

"Все выглядело многообещающе, но подождите, я вам расскажу".

Так начинается классический рассказ О. Генри "Выкуп за Красного Вождя" ("Вождь краснокожих" - http://az.lib.ru/o/ogenri/text_08_vozhd_krasnokozhih.shtml).

Эта история, написанная в 1907 году, является классической притчей о опасностях, связанных с попыткой захватить и усмирить настолько коварного, безумного и ужасного злодея, что похитители сами становятся пленниками.

Эта история о двух мелких преступниках, которые думают, что легко заработают, похитив 10-летнего мальчика, сына состоятельного землевладельца из сонного городка в Алабаме.

Они сильно недооценили ситуацию. Когда они отправились похищать рыжеволосого мальчика с веснушками, он бросал камни в котенка и швырнул кирпич в одного из похитителей.

"Красный Вождь, ужас равнин", как называет себя мальчик, изводит своих похитителей до предела. Он получает удовольствие от мучений и не хочет возвращаться домой. В конце концов, им приходится отказаться от требования выкупа в 2000 долларов, заплатить отцу мальчика 250 долларов, чтобы тот забрал у них одержимого демоном ребенка, и бежать куда подальше.

Президент Трамп поддержал панглоссические доводы Биби Нетаньяху в отношении критики Ирана. Казалось, это хорошая идея: но подождите, я вам расскажу.

После почти двух месяцев противостояния с демоническим иранским руководством и его союзниками Трамп, похоже, отчаянно хочет бежать куда подальше. Он постоянно заявляет, что победил мулл и "уничтожил" их военную мощь, и тем не менее Иран отказывается быть покоренным.

Трамп утверждает, что появился новый режим, с которым легче иметь дело, но на самом деле это тот же режим, только хуже - им управляют закоренелые, фанатичные генералы . Иран не передал свой обогащенный уран, и переговоры идут с переменным успехом. Ормузский пролив, который, как постоянно утверждает Трамп, открыт, на самом деле закрыт. Трамп блокирует иранскую блокаду.

"Иран оказался гораздо более стойким и находчивым, чем предполагалось", - написал Ричард Хаасс, советник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам внешней политики, в своем информационном бюллетене "Дома и вдали". "Почти все предположения администрации оказались неверными".

Помимо ослабления обычных вооруженных сил Ирана, Хаас сказал, что "практически все остальные показатели свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты, регион и весь мир находятся в худшем положении".

Иранцы издеваются над Трампом, одновременно переигрывая самого мастера троллинга, злобно высмеивая президента как "неудачника" и марионетку Биби, которая хочет отвлечь внимание от дел Эпштейна.

В одном из вирусных иранских рэп-треков, обращенном к Трампу, конфликт назван "ловушкой, которую вы не могли предвидеть. Добро пожаловать на кладбище вашего тщеславия".

Признавая, что Иран выигрывает войну мемов, корреспондент "Daily Show" Ронни Чиенг сетовал по поводу Трампа: "Какой смысл избирать киберхулигана, если он плохо умеет заниматься кибербуллингом?"

Теперь, когда Иран продемонстрировал свою силу в проливе, Трампу приходится вести с ним переговоры, чтобы вернуться к прежнему положению дел.

Он застрял в странном уголке планеты, который кажется почти средневековым, сидя рядом с отсталой, злодейской теократией. И все же кораблям, перевозящим более 20 процентов мировых запасов нефти, приходится преодолевать этот узкий пролив, чтобы добраться до Аравийского моря.

Трамп, ставший чрезмерно самоуверенным после своих авантюрных действий в Венесуэле, отвлекается от дела.

Как сообщили Джош Доуси и Энни Лински в The Wall Street Journal, он так сильно расстроился, когда были сбиты два американских летчика, что "часами кричал на своих помощников". В прошлом месяце Трамп говорил об опасности стать еще одним Джимми Картером, чья судьба рухнула на фоне захвата заложников и неудачной спасательной операции, в результате которой были потеряны восемь вертолетов.

Одна из моих первых крупных репортажей в качестве репортера была посвящена освещению деятельности семей заложников в течение года, а затем поездке в Вест-Пойнт, чтобы увидеть возвращение заложников домой в 1981 году. Таким образом, я стал свидетелем тактики иранцев, использовавших тактику "дзюдо", когда 52 американца из нашего посольства пытались оказать давление на президентство, репутацию и переизбрание Картера.

Трамп пытался запугать иранцев нецензурным постом на Пасху и дикой угрозой уничтожить их цивилизацию. Но Иран - это не Афганистан или Ирак. Иранские муллы и генералы - вот кто наводит ужас в проливе.

Трамп отказался от единственной удачной ближневосточной политики, которая у него была: избегать миража быстрых побед и снова втянуться в "кровь и песок", как он пренебрежительно называл это во время своего первого срока.

В 2016 году, во время своей предвыборной кампании, Трамп назвал вторжение в Ирак "большой и глупой ошибкой", которая дестабилизировала Ближний Восток и обошлась слишком дорого - как в денежном, так и в человеческом плане.

Но, соблазнившись отвратительным Биби, он попался на удочку и ввязался в кровавую бойню. В отличие от Буша-младшего, который проявил благородство и раздул доводы в пользу войны, Трамп позволил Биби затащить себя в эту ловушку, проигнорировав Конгресс, наших союзников и многих разъяренных сторонников MAGA.

В своей готовящейся к выходу книге "Смена режима: изнутри имперского президентства Дональда Трампа" Мэгги Хаберман и Джонатан Свон раскрывают, что президент проигнорировал предупреждения генерала Дэна Кейна о том, что война с Ираном резко истощит наши запасы оружия и поставит под угрозу движение в Ормузском проливе.

Как сообщила в четверг газета The Times, Соединенные Штаты израсходовали половину - около 1100 - своих крылатых ракет большой дальности с технологией "стелс", разработанных для войны с Китаем.

Президент с вниманием, как у комара, написал на сайте Truth Social: "У меня полно времени, а у Ирана нет - часы тикают!" Но это он сам потерял контроль над временем и над собой.

Трамп, будучи застройщиком, использовал "правдивую гиперболу". Но теперь в лихорадочных постах на Truth Social, в разговорах с журналистами и в интервью он прибегает к гиперболическому выдаванию желаемого за действительное. Его сотрудники смирились с промежуточной предвыборной катастрофой, вызванной ростом цен на бензин и отсутствием внимания к экономике.

И он продолжает возвращаться в свой огромный бальный зал. Согласно анализу Washington Post, "Трамп использовал бальный зал примерно в трети случаев в этом году". Это приятное мысленное отвлечение, теперь, когда он завязал себя в гордиев узел с Ираном.

***

Литературное дополнение к статье Морин Дауд

Метафора О. Генри о "Вожде краснокожих" идеально описывает тактический провал: Трамп, как и похитители из новеллы, стал заложником собственной жертвы. Однако для полноты картины стоит добавить еще одну литературную параллель - сатиру Фазиля Искандера "Кролики и удавы" (https://lib.ru/FISKANDER/kroliki.txt), которая раскрывает психологическую сторону этого тупика:

Ловушка "Вождя краснокожих": У О. Генри мошенники похитили ребенка, чтобы диктовать условия, но в итоге сами доплатили отцу, лишь бы избавиться от невыносимого пленника. Трамп, пытаясь "взять Иран в заложники", обнаружил, что теперь сам привязан к этому конфликту и не может из него выйти без политического выкупа.

Метафора Искандера: В мире Искандера удавы гипнотизируют кроликов, заставляя их покорно идти в пасть. Однако Иран в этой ситуации - это "кролик", который отказался утрамбовываться.

Итог: Когда жертва перестает бояться гипноза и "растопыривается" в горле у хищника, Удав (Трамп) замирает. Он не может ни проглотить добычу, ни выплюнуть ее, не признав крах своей "магии" (искусства сделки).

В обоих случаях стратегия "максимального давления" оборачивается самозахватом: агрессор оказывается в плену у собственной жертвы.

Источник - NYT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777152960


