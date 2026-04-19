|Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
13:28 26.04.2026
Стрельба на ужине Трампа с репортерами Белого дома и политиками
Президента США эвакуировали из-за стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton.
- Стрельба прогремела в ресторане, где шел ужин со СМИ. Трампа с женой срочно увели со сцены и вывели из здания.
- Президент США позже показал момент стрельбы и заявил, что огонь открыл "хулиган из Калифорнии", 31-летний Коул Томас Аллен.
- "Это было неожиданно. Но служба безопасности и полиция сработали четко. Мероприятие было про свободу слова - собрали и политиков, и прессу. Один офицер получил пулю, но его спас бронежилет - выстрел был с очень близкого расстояния и из мощного оружия", - заявил Трамп в Белом доме после стрельбы.
"Сегодня будут выстрелы", - пресс-секретарь Белого дома пророчески пошутила накануне мероприятия, где было покушение на Трампа
- Перед началом Ливитт заявила, что "сегодня вечером будут звучать выстрелы" (подразумевая, видимо, яркие речи).
Подробности покушения на Трампа
- Стрельба произошла у входа в бальный зал отеля Washington Hilton - в зоне финального досмотра перед мероприятием, пишет New York Post.
- Нападавший прорвался к контрольной точке и открыл огонь, после чего попытался двигаться в сторону зала, где находились около 2500 гостей и президент США.
- У стрелка были дробовик, пистолет и несколько ножей.
- Очевидцы сообщают, что он мог собрать длинноствольное оружие прямо в помещении без охраны рядом со входом - там хранились тележки и не было контроля. Оружие он, предположительно, достал из сумки.
- Стрелок открыл огонь у входа в зал, прозвучало от четырех до восьми выстрелов, ранен сотрудник Секретной службы.
- Зал эвакуировали, нападавшего задержали на месте.
- По данным следствия, он действовал один. Ему предъявлены обвинения.
- Соседи описывают его как замкнутого человека, возможны признаки психических особенностей. Мотивы нападения официально не установлены.