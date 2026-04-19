Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение

13:28 26.04.2026

Президента США эвакуировали из-за стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton.

- Стрельба прогремела в ресторане, где шел ужин со СМИ. Трампа с женой срочно увели со сцены и вывели из здания.

- Президент США позже показал момент стрельбы и заявил, что огонь открыл "хулиган из Калифорнии", 31-летний Коул Томас Аллен.

- "Это было неожиданно. Но служба безопасности и полиция сработали четко. Мероприятие было про свободу слова - собрали и политиков, и прессу. Один офицер получил пулю, но его спас бронежилет - выстрел был с очень близкого расстояния и из мощного оружия", - заявил Трамп в Белом доме после стрельбы.



