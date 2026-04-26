Воскресенье, 26.04.2026
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
Больше никакого баварского! - Платон Беседин
14:43 26.04.2026

Больше никакого баварского!
О дискредитации Дня Победы и ее преодолении

26.04.2026 | Платон БЕСЕДИН

Накануне Дня Победы в инфополе просачиваются уже знакомые многим посылы по дискредитации 9 мая и Великой Отечественной войны. Вроде победобесия и "пили бы сейчас баварское". Правда, звучат они не столь густо и часто, как раньше. Это свидетельство того, что борьба с дискредитацией Дня Победы дала свои плоды. У нас часто удивляются: почему Госдума приняла тот или иной закон? Неужели без него никак нельзя? Когда плохо с образованием, тогда приходится махать запретительной шашкой.

Ведь еще лет семь-восемь назад на форумах выступали школьники, которые рассказывали, как тяжело было немцам под Сталинградом. А в различных медиа всерьез рассуждали о том, что, в общем-то, было бы неплохо сдать Ленинград фашистам. Писатели же, позднее ставшие иноагентами, в пивных и на концертных площадках велеречиво размышляли о том, хотел ли Гитлер для России блага или нет; самое поразительное, что, по версии этих писателей, фюрер блага для России хотел.

А до этого было еще отвратительнее. Книжные магазины и развалы были забиты "сенсационной литературой", в которой "разоблачали" Сталина, Жукова, да и весь советский народ. И оказывалось, согласно этим "исследованиям", что победить мы никак не должны были; ну, просто не могли и все. Причем не только по тактико-техническим соображениям, но и по онтологическому принципу. Ведь Сталин, объясняли нам, являлся таким же злом, как и Гитлер.



Было ли это соответствующей операцией, заказанной западными спецслужбами, или просто рыночек порешал? Вероятно, и то и другое. То было дикое время, когда зарабатывали и на исторической, и на оккультной, и на эротической, и на любой другой литературе. То же самое происходило и на телевидении, и в кинематографе. Нам показывали многочисленные передачи и фильмы о том, почему СССР являлся злом и был обречен на поражение. А почему выиграли в войне? Ну так мясом завалили.

Всю ту дрянь, что лили на День Победы, можно суммировать омерзительной фразой-мемом "пили бы сейчас баварское", проиграй мы в той войне. В ответ на это я, как правило, не спорю, а рекомендую посетить Хатынь, Хацунь, Аджимушкайские каменоломни, Мамаев курган и севастопольскую 35-ю батарею. Пьется ли баварское после этого?

Но главные действия по изменению отношения ко Дню Победы и Великой Отечественной войне происходили в области языка. Они были незаметны, но они играли вдолгую, меняя цивилизационный код страны, народа, человека. Если коротко, то вся та словесная гнусь, которую, как вирусы, запустили в речь и сознание людей относительно Дня Победы, сконцентрировалась в одном слове – победобесие.

Так что все те ограничения и запреты, которые наше государство ввело в последние годы относительно дискредитации Дня Победы, нужно было делать еще лет двадцать назад. Но фокус в том, что одних только запретов и ограничений здесь не хватит. Без воспитания и образования они не помогут. Потому, когда мы видим на БМВ и "Мерседесе" наклейки "1941-1945. Можем повторить!" или "На Берлин!", то должны быть внимательны.

Государство ограничило дискредитацию Дня Победы, но оно не ограничило глупость. Глупость дизайнеров, которые не могут сделать правильные плакаты к 9 мая. Глупость кинематографистов, снимающих фильмы о войне с людьми, обколотых ботоксом и с винирами на зубах. Глупость телевизионщиков, шутящих о генерале Карбышеве и путающих Жукова и Рокоссовского. И это все следствие в первую очередь краха образования. Чему можно научить детей, если взрослые не смогли научиться сами?

У Пелевина есть известная фраза: "Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России". Я убеждаюсь в ее актуальности каждый раз, когда на 9 мая ветеранам дарят не пойми что, а сытые люди читают поздравления с бумажки. Главная дискредитация Дня Победы – это бездушная, бессовестная казенщина, переходящая в пошлость. Вот чего допускать никак нельзя.

Почему это важно понимать именно сегодня? Да потому что идет война. Да, она локализована очагами, и где-то люди видят горящие заводы и слышат сигнал воздушной тревоги по пять раз в день, а где-то веселятся, попивая лавандовый раф, – и это все тот же вопрос о разделении нашего общества, но война, так или иначе, идет, и зона ее, подобно черной дыре, расширяется. Потому мы должны вспомнить уроки той войны и той Победы.

А еще вспомнить фразу гениального Василия Розанова: "Войны выигрываются в мирное время". Все так. Войны выигрываются не только на поле брани, но и в первую очередь в школьных кабинетах, в госпиталях и на заводах, в газетах и на телеканалах. Войны выигрываются только тогда, когда ткань бытия едина.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777203780


