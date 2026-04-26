Больше никакого баварского! - Платон Беседин

14:43 26.04.2026

О дискредитации Дня Победы и ее преодолении



26.04.2026 | Платон БЕСЕДИН



Накануне Дня Победы в инфополе просачиваются уже знакомые многим посылы по дискредитации 9 мая и Великой Отечественной войны. Вроде победобесия и "пили бы сейчас баварское". Правда, звучат они не столь густо и часто, как раньше. Это свидетельство того, что борьба с дискредитацией Дня Победы дала свои плоды. У нас часто удивляются: почему Госдума приняла тот или иной закон? Неужели без него никак нельзя? Когда плохо с образованием, тогда приходится махать запретительной шашкой.



Ведь еще лет семь-восемь назад на форумах выступали школьники, которые рассказывали, как тяжело было немцам под Сталинградом. А в различных медиа всерьез рассуждали о том, что, в общем-то, было бы неплохо сдать Ленинград фашистам. Писатели же, позднее ставшие иноагентами, в пивных и на концертных площадках велеречиво размышляли о том, хотел ли Гитлер для России блага или нет; самое поразительное, что, по версии этих писателей, фюрер блага для России хотел.



А до этого было еще отвратительнее. Книжные магазины и развалы были забиты "сенсационной литературой", в которой "разоблачали" Сталина, Жукова, да и весь советский народ. И оказывалось, согласно этим "исследованиям", что победить мы никак не должны были; ну, просто не могли и все. Причем не только по тактико-техническим соображениям, но и по онтологическому принципу. Ведь Сталин, объясняли нам, являлся таким же злом, как и Гитлер.



