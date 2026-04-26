Больше никакого баварского! - Платон Беседин

Больше никакого баварского!
О дискредитации Дня Победы и ее преодолении
26.04.2026 | Платон БЕСЕДИН
Накануне Дня Победы в инфополе просачиваются уже знакомые многим посылы по дискредитации 9 мая и Великой Отечественной войны. Вроде победобесия и "пили бы сейчас баварское". Правда, звучат они не столь густо и часто, как раньше. Это свидетельство того, что борьба с дискредитацией Дня Победы дала свои плоды. У нас часто удивляются: почему Госдума приняла тот или иной закон? Неужели без него никак нельзя? Когда плохо с образованием, тогда приходится махать запретительной шашкой.
Ведь еще лет семь-восемь назад на форумах выступали школьники, которые рассказывали, как тяжело было немцам под Сталинградом. А в различных медиа всерьез рассуждали о том, что, в общем-то, было бы неплохо сдать Ленинград фашистам. Писатели же, позднее ставшие иноагентами, в пивных и на концертных площадках велеречиво размышляли о том, хотел ли Гитлер для России блага или нет; самое поразительное, что, по версии этих писателей, фюрер блага для России хотел.
А до этого было еще отвратительнее. Книжные магазины и развалы были забиты "сенсационной литературой", в которой "разоблачали" Сталина, Жукова, да и весь советский народ. И оказывалось, согласно этим "исследованиям", что победить мы никак не должны были; ну, просто не могли и все. Причем не только по тактико-техническим соображениям, но и по онтологическому принципу. Ведь Сталин, объясняли нам, являлся таким же злом, как и Гитлер.
Было ли это соответствующей операцией, заказанной западными спецслужбами, или просто рыночек порешал? Вероятно, и то и другое. То было дикое время, когда зарабатывали и на исторической, и на оккультной, и на эротической, и на любой другой литературе. То же самое происходило и на телевидении, и в кинематографе. Нам показывали многочисленные передачи и фильмы о том, почему СССР являлся злом и был обречен на поражение. А почему выиграли в войне? Ну так мясом завалили.
Всю ту дрянь, что лили на День Победы, можно суммировать омерзительной фразой-мемом "пили бы сейчас баварское", проиграй мы в той войне. В ответ на это я, как правило, не спорю, а рекомендую посетить Хатынь, Хацунь, Аджимушкайские каменоломни, Мамаев курган и севастопольскую 35-ю батарею. Пьется ли баварское после этого?
Но главные действия по изменению отношения ко Дню Победы и Великой Отечественной войне происходили в области языка. Они были незаметны, но они играли вдолгую, меняя цивилизационный код страны, народа, человека. Если коротко, то вся та словесная гнусь, которую, как вирусы, запустили в речь и сознание людей относительно Дня Победы, сконцентрировалась в одном слове – победобесие.
Так что все те ограничения и запреты, которые наше государство ввело в последние годы относительно дискредитации Дня Победы, нужно было делать еще лет двадцать назад. Но фокус в том, что одних только запретов и ограничений здесь не хватит. Без воспитания и образования они не помогут. Потому, когда мы видим на БМВ и "Мерседесе" наклейки "1941-1945. Можем повторить!" или "На Берлин!", то должны быть внимательны.
Государство ограничило дискредитацию Дня Победы, но оно не ограничило глупость. Глупость дизайнеров, которые не могут сделать правильные плакаты к 9 мая. Глупость кинематографистов, снимающих фильмы о войне с людьми, обколотых ботоксом и с винирами на зубах. Глупость телевизионщиков, шутящих о генерале Карбышеве и путающих Жукова и Рокоссовского. И это все следствие в первую очередь краха образования. Чему можно научить детей, если взрослые не смогли научиться сами?
У Пелевина есть известная фраза: "Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России". Я убеждаюсь в ее актуальности каждый раз, когда на 9 мая ветеранам дарят не пойми что, а сытые люди читают поздравления с бумажки. Главная дискредитация Дня Победы – это бездушная, бессовестная казенщина, переходящая в пошлость. Вот чего допускать никак нельзя.
Почему это важно понимать именно сегодня? Да потому что идет война. Да, она локализована очагами, и где-то люди видят горящие заводы и слышат сигнал воздушной тревоги по пять раз в день, а где-то веселятся, попивая лавандовый раф, – и это все тот же вопрос о разделении нашего общества, но война, так или иначе, идет, и зона ее, подобно черной дыре, расширяется. Потому мы должны вспомнить уроки той войны и той Победы.
А еще вспомнить фразу гениального Василия Розанова: "Войны выигрываются в мирное время". Все так. Войны выигрываются не только на поле брани, но и в первую очередь в школьных кабинетах, в госпиталях и на заводах, в газетах и на телеканалах. Войны выигрываются только тогда, когда ткань бытия едина.