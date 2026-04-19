|Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
15:03 26.04.2026
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции (26 апреля 2026 года)
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки - к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков.
Российско-корейское боевое братство имеет славную историю. На завершающем этапе Второй Мировой войны советские войска вместе с корейскими патриотами освободили вашу страну от японского колониального господства, а в 1950-е годы помогали отстаивать независимость Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с иностранными интервентами. А уже в наше время, когда под вражеской оккупацией оказалась часть территории Курской области, Пхеньян, в свою очередь, решительно и без колебаний пришел нам на помощь.
Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой. Их беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России.
Мемориал, который торжественно открывается сегодня, призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, понесенных во имя общей победы. И конечно, он станет зримым символом дружбы и единства наших народов.
Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов - участников боевых действий в Курской области - и воздать дань памяти павшим героям.
Владимир Путин