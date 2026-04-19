Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"

15:03 26.04.2026

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции (26 апреля 2026 года)



Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!



Дорогие друзья!



Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки - к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков.



Российско-корейское боевое братство имеет славную историю. На завершающем этапе Второй Мировой войны советские войска вместе с корейскими патриотами освободили вашу страну от японского колониального господства, а в 1950-е годы помогали отстаивать независимость Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с иностранными интервентами. А уже в наше время, когда под вражеской оккупацией оказалась часть территории Курской области, Пхеньян, в свою очередь, решительно и без колебаний пришел нам на помощь.



