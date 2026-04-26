Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
23:15 26.04.2026

Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
Сближение Евросоюза с Центральной Азией неожиданно омрачил очередной виток санкционного давления

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.04.2026

Дипломатическое сближение Евросоюза с Центральной Азией омрачается новым витком санкционного давления. В рамках 20-го пакета ограничений, направленных против России, Брюссель впервые задействовал механизм вторичных санкций против Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Под ударом оказались поставщики хлопковой целлюлозы и химического сырья, а также ряд финансовых организаций. При этом банки Таджикистана, подпавшие под ограничения в 2025 году, выведены из-под санкций. Меры вступят в силу 14 мая 2026 года.

Душанбе празднует победу: Евросоюз снял ограничения с трех крупных таджикских банков – "Спитамен Банк", "Душанбе Сити Банк" и "Коммерцбанк Таджикистана". Это решение стало результатом долгих переговоров между Таджикистаном и ЕС.

Власти Таджикистана считают это большим успехом. Снятие санкций откроет банкам двери к мировым финансовым услугам и даст толчок для развития всего банковского сектора страны. Это особенно важно для стабильности республики в преддверии очередных президентских выборов, которые состоятся в 2027 году.

В своем заявлении Национальный банк Таджикистана (НБТ) подчеркивает, что такие шаги ЕС имеют особое значение, учитывая, насколько сильно жители страны зависят от денег, которые им присылают родственники из-за границы. По данным за 2025 год, почти половина взрослого населения Таджикистана (45%) получает денежные переводы от родных. В селах этот показатель еще выше – более 50%. Эти деньги являются единственным доходом для многих семей. Поэтому бесперебойная работа международных банковских каналов крайне важна для жизни простых людей.

Смягчение санкций – это часть более широкого сотрудничества между Таджикистаном и Евросоюзом, указывает НБТ. Стороны также работают над совместными проектами по развитию финансовых услуг для населения, поддержке устойчивого развития и модернизации инфраструктуры в стране.

Одновременно Евросоюз обвинил компании Казахстана, Узбекистана и Киргизии в поставках товаров двойного назначения для российского ВПК. Казахстанскую United Trading Group ЕС заподозрил в экспорте высокочистого хлороводорода (HCl), который используется, в частности, при обработке полупроводниковых пластин. В документах ЕС утверждается, что маршрут поставок проходил из Германии через Польшу, Турцию и Казахстан.

Ферганский химический завод (Узбекистан), по версии ЕС, поставлял хлопковую целлюлозу на российские пороховые заводы, в том числе Пермский и Казанский. Аналогичные обвинения предъявлены компании Raw Materials Cellulose: ее продукция, как утверждается, направлялась предприятиям российского ВПК, включая Тамбовский пороховой завод.

Но более всего досталось Киргизии – по версии ЕС республика официально обозначена как юрисдикция с повышенным риском обхода санкций. В санкционные списки включены два банка – "Керемет Банк" и "Капитал Банк" и компания TengriCoin за торговлю рублевым стейблкоином А7А5.

"Это не просто формулировка, это внешний сигнал, который автоматически повышает уровень недоверия ко всей экономике страны", – написал в соцсети политик Феликс Кулов.

Брюссель обосновывает свое решение цифрами, которые выглядят крайне тревожно: экспорт из Эстонии увеличился почти на 10 000%, из Финляндии на 3100%, из Польши и Греции на 2200% и на 2100% соответственно по сравнению с уровнем 2022 года. Такого рода значительный рост отмечен также в импорте из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии. Экспорт этих же товаров из Киргизии в Россию увеличился на 1200%. Брюссель считает это доказательством системного реэкспорта. Более того, в официальных документах прямо указано: проведенные консультации с киргизскими властями не привели к убедительным мерам по предотвращению обхода санкций.

Отдельный и крайне чувствительный блок – финансы и криптовалюты. Под санкции попала зарегистрированная в Бишкеке компания TengriCoin, что означает прямое включение киргизского бизнеса в санкционный контур. По версии ЕС, через платформу, связанную с TengriCoin, осуществляется торговля активами, которые могут быть связаны с российскими банками. "Это уже вопрос не торговли, а финансовой безопасности и репутации всей банковской системы страны. Главный риск не в одной компании и не в одном списке. Опасность – в эффекте "домино", – подчеркнул Кулов. По его мнению, если ситуация не будет быстро взята под контроль, возможны негативные последствия. Такие как финансовая изоляция – киргизским банкам станет гораздо сложнее работать с международными партнерами. Это значит, что переводы денег, платежи и доступ к иностранной валюте могут быть затруднены или даже заблокированы. Иностранные инвесторы будут обходить Киргизию стороной. Киргизским компаниям будет трудно продавать свои товары за границу, а также получать необходимые технологии и комплектующие. Грузы могут задерживаться на границах, а партнеры могут просто отказаться сотрудничать.

"Самое главное – это репутация страны. Кыргызстан рискует быть воспринятым мировым сообществом как канал для обхода санкций, что подорвет доверие и отношения со многими странами", – отметил политик.

Одновременно британские парламентарии и члены Палаты лордов обратились к главе МИД Дэвиду Лэмми с призывом ввести санкции против киргизских чиновников, причастных, по их мнению, к обходу антироссийских санкций, в том числе через криптовалютные схемы, сообщило издание The Guardian. В санкционном списке – экс-глава Нацбанка Киргизии Мелис Тургунбаева, генпрокурор Максат Асаналиев и экс-руководитель Госфиннадзора Марат Пирназаров.

В день объявления Брюсселем нового санкционного пакета Москву с необъявленным визитом посетил президент Киргизии Садыр Жапаров. Встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла за закрытыми дверями. В официальных пресс-релизах лишь стандартные формулировки о том, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а "новость о санкциях Садыра Жапарова застала уже в Кремле". Во всяком случае, как считают эксперты, это была одна из тем состоявшихся переговоров.

По мнению директора центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игоря Шестакова, заявления из Брюсселя прозвучали весьма резонансно, создавая впечатление практически беспрецедентных мер, направленных против Бишкека. Это особенно примечательно на фоне активных усилий Европейского союза по выстраиванию более тесных отношений с Центральной Азией в последние годы, что подтверждается регулярными встречами в различных форматах, расширением дипломатической активности и запланированным на 2026 год саммитом "Италия – Центральная Азия" в Бишкеке.

"В свете такого контраста закономерно возникает вопрос: стремится ли ЕС к углублению сотрудничества с регионом или же прибегает к тактике давления? Создается стойкое ощущение, что в самом Брюсселе отсутствует единая и четкая позиция, а нынешние шаги скорее напоминают политический популизм, нежели продуманную стратегию истинного партнерства", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777234500


