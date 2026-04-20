Понедельник, 27.04.2026
СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 27.04.2026

Восточный берег Оскола уходит из-под ног ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

В Харьковской области группировка войск "Север" зашла в приграничное Ветеринарное и нащупывает дорогу на Золочев. На Купянском направлении ВС РФ рывком вышли к Ковшаровке – ВСУ спешно наводят переправы через Оскол. В Запорожской области 7-я гвардейская ДШД держит Степногорск под непрекращающимся давлением противника, а части 36-й армии разорвали локтевой контакт между последними узлами украинской обороны по Гайчуру.



Харьковское направление

Подразделения группировки войск "Север" пересекли границу Харьковского района Харьковской области со стороны России и заняли село Ветеринарное. Сопротивление оказалось несущественным: территория входит в зону ответственности 4-го погранотряда ГПСУ, чья численность по штату эквивалентна мотопехотной бригаде, однако его подразделения задействованы на севере и востоке области совместно с общевойсковыми частями.

Ветеринарное это прежде всего "большой блокпост". Село расположено прямо в середине длинного отрезка границы, где ранее не велись активные боевые действия. Если противник намеревался совершить прорыв в наше приграничье у Белгорода, теперь он не сможет это сделать. Логика проверочного укуса аналогична событиям под Глуховом: если проверка выявит, что существенными силами к западу и юго-западу от Ветеринарного неприятель не располагает, для ВС РФ откроется дорога на Золочев. В таком случае весьма вероятно подключение русских сил со стороны Грайворона для формирования единого фронта наступления.

Тем временем кризис, с которым столкнулись ВСУ в Харьковской области, рикошетит по всему фронту. Латая дыры в Волчанском и Харьковском районах, украинское командование было вынуждено снимать части с других участков – в том числе с восточного берега Оскола у Ковшаровки. Именно этот дефицит живой силы и объясняет стремительный обвал, о котором речь пойдет ниже.

Купянское направление

На юге Купянского направления части 6-й гвардейской общевойсковой и 1-й гвардейской танковой армий рывком заняли обширные площади к востоку от пгт Ковшаровка и вплотную подошли к Новоосиново – передовые штурмовые подразделения зацепились за восточные окраины села.

Стремительный маневр стал возможным из-за того, что подразделения 116-й, 14-й и 43-й ОМБр ВСУ эвакуировались на западный берег Оскола, оставив внешний оборонительный контур Ковшаровской агломерации полупустым. В связи с конфузом украинскому командованию пришлось снять с должностей командира 14-й ОМБр полковника Лисецкого и командующего 10-м АК бригадного генерала Перца.

Однако репрессии против отступивших командиров являются порочным стимулом: ради сохранения своего положения старшие офицеры противника готовы жертвовать личным составом, даже если по итогу это приведет к катастрофе. Теперь соединения ВСУ, оставшиеся на восточном берегу, вынуждены думать об эвакуации техники. Известно, что неприятель навел переправу неподалеку от железнодорожного моста у станции Осиново. Вторая переправа находится в районе Пристена.

Запорожское направление: Степногорск

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ вновь сдерживает попытку ВСУ перейти в контрнаступление в западном секторе. Противник сосредоточил усилия на окрестностях Приморского и группе населенных пунктов к северо-востоку от Степногорска, расширив масштаб действий непосредственно на Степногорск и Павловку.

Наши десантники уплотнили оборонительные порядки в Приморском, сосредоточив свои усилия на центральной части села. Севернее образовался невыгодный выступ, который неприятель активно пытался срезать, и выравнивание линии фронта стало абсолютно здравым решением. Непосредственно в Степногорске 7-й гвардейской ДШД удается не допускать проникновения крупных сил противника в город. Максимум достигнутого ВСУ – это заход штурмовых групп в агрокомплекс на самом севере населенного пункта.

Ключевым опорным пунктом остается Таврический ГОК. Заброшенный горно-обогатительный комбинат к востоку от города, благодаря подземным коммуникациям, представляет собой малую крепость, способную обороняться автономно. ВСУ в окрестностях Степногорска оказались в патовой ситуации: они не могут ни отступить – сближение с городом достигнуто ценой больших потерь, – ни продвинуться вперед.

Параллельно ВС РФ вышли на короткую дистанцию к Рай-Александровке. Контроль над ней позволит использовать холмы за селом как "ретрансляторные поля" для операторов БПЛА. Это даст возможность охотиться на транспорт и вооружение ВСУ в Славянске и Краматорске в режиме нон-стоп.

Запорожское направление: Верхняя Терса

На другом конце Запорожского фронта события развивались не так активно, но от этого они не менее значимы. Части 36-й гвардейской общевойсковой армии совершили рывок и вышли на сельскую трассу, соединяющую украинские гарнизоны в Верхней Терсе и Воздвиженке, нарушив локтевой контакт между ними.

Смысл маневра – стратегический. Эти села являлись последними узлами общей линии обороны ВСУ по реке Гайчур. Опираясь на них, украинские подразделения проникали за реку и пытались накапливаться на ранее брошенных позициях между Варваровкой и Ровнопольем, намереваясь выйти на соединение со своими силами от Великомихайловки. Теперь этот маневр невозможен. Помимо нарушения локтевого контакта между гарнизонами сел, части 36-й армии получили возможность наносить удары во фланги подразделениям противника, что вынуждает его распылять силы, лишаясь возможности концентрироваться на обороне одного угрожаемого направления.

Однако неприятель максимально упорен и всячески пытается не допустить утраты контроля над Верхней Терсой и Воздвиженкой. Оба населенных пункта для него сверхценны, но именно поэтому превратились в ловушку. Командование незалежной и не думает уводить оттуда мотопехоту, время от времени отправляя подкрепления прямо под удар. Авиация и средства поражения ВС РФ методично выбивают все, что обнаруживает себя в этих селах, – Киев продолжает выигрывать время в обмен на забой своего личного состава на обреченных рубежах.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777237500


