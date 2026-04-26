Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев

Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона?

26.04.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ



Вместо того чтобы порадоваться, что казахстанское руководство наконец-то решило судьбу сотен тысяч гектаров бывшего Семипалатинского ядерного полигона, оппозиционная пресса Казахстана взялась накалять обстановку.



Речь идет о комментариях в связи с постановлением правительства Казахстана от 11 апреля 2026 года № 258 "О некоторых вопросах перевода земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса". В документе говорится, что правительство перевело 832,9 тыс. гектаров бывшего полигона в земли запаса и распределило их между тремя регионами. Больше всего получила область Абай – 505,4 тыс. гектаров в Жанасемейском районе, Павлодарской области отрядили 285,9 тыс. гектаров в Майском районе, a Карагандинской – 41,6 тыс. в Каркаралинском районе. В постановлении также указано, что в перспективе все эти территории должны перейти в зону ядерной безопасности, при том что значительная часть земель полигона уже находится в запасе, и ранее туда перевели еще 1,8 млн гектаров, которыми в данный момент распоряжаются акиматы Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай.



И вроде бы все идет по заранее намеченному плану, но местная оппозиция по-прежнему не унимается и начинает сразу же припоминать, что многие казахстанские законы, принятые для зашиты жертв полигона, десятилетиями работают против них: компенсации обнуляются, льготы теряются, а люди, по сути, сами платят себе за нанесенный государством ущерб.



Напоминают: мол, Семипалатинский полигон был одной из крупнейших площадок СССР для ядерных испытаний. За годы его работы там взорвали свыше 460 снарядов ядерного, термоядерного и водородного оружия в воздухе, на земле и под землей, рядом с водоносными слоями, и последствия данных взрывов выходили за пределы полигона, поскольку на окружающие территории летели радиоактивные облака и газовая фракция подземных испытаний: радиоактивная пыль распространялась по огромному региону, куда входили участки четырех современных областей Казахстана.



Кстати, прозападные активисты не скупятся не только на проведение ангажированных социологических опросов, по итогам которых 55% опрошенных ими жителей Семея не имели полигонного удостоверения и теоретически не могли пользоваться положенными небольшими льготами, но даже не поленились в 2025 году профинансировать короткометражный документальный фильм JARA ("Рана"). По словам одной из казахстанских правозащитниц, фильм сняла юрист-международник и по совместительству активистка антиядерного движения Айгерим Сейтенова и в зале ООН, где его показывали, "яблоку было негде упасть".



Между прочим, это не первый "шедевр", настраивающий местную публику против наследия СССР и заодно России. Например, донельзя проплаченный британский режиссер Энтони Бутте в 2011 году снял документальный фильм под ужасающим названием "После апокалипсиса", попавший в широкий прокат в Великобритании. Впоследствии Энтони Бутте приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы продвинуть свой продукт по всем британским телеканалам. Тем не менее "злые языки" поговаривают, что вложения англосаксов в "гениального" режиссера так и не оправдали далеко идущих ожиданий и фильм не вызвал широкой русофобской огласки.



Помимо Лондона, включился в процесс и Токио, который еще летом прошлого года клятвенно обещал предоставить Астане щедрый грант на сумму более 1 млрд иен (около 7 млн долларов) на закупку медицинского оборудования для Университетского госпиталя в Семее для оказания помощи пострадавшим от ядерных испытаний.



Прошедший в конце декабря прошлого года в Токио саммит "Центральная Азия + Япония", повысил шансы страны Восходящего солнца укрепить свои позиции в регионе: особенно в Казахстане, учитывая, что из стран ЦА она больше всего вложила инвестиций именно сюда – более 8,5 млрд долларов.



США также проявляют повышенный интерес к Семипалатинскому полигону и, соответственно, изучению советских технологий производства ядерного оружия. В 2023 году глава дипломатической миссии США в Казахстане Дэниел Розенблюм посетил полигон, о чем не преминули написать многие американские и казахстанские СМИ, сопроводив материалы фотографией монумента "Сильнее смерти", у которого дипломат несколько минут простоял в молчании.



Комментируя такое поведение дипломата, председатель общественного объединения "Республиканское славянское движение "Лад"" Максим Крамаренко справедливо посоветовал двуличным американцам склонить голову в Хиросиме или Нагасаки – городах, разрушенных американскими ядерными бомбами. Тем более что, исходя из официальных данных, в годы активного ядерного противостояния проводили все члены ядерного клуба, и стоят на первом месте как раз США.



Но последние, как говорится, сраму не имут. Им не дает покоя существование на территории Казахстана в данный момент трех испытательных полигонов общей площадью свыше 8,6 млн гектаров, которые сдают в аренду России. К ним относятся: испытательный полигон Сары-Шаган на территории Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областей и области Улытау; 929-й государственный летно-испытательный центр на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей и 4-й государственный центральный межвидовый полигон в Западно-Казахстанской области.



Как отметили в Минобороны Казахстана, по этим полигонам имеются ратифицированные международные договоры и соглашения об условиях использования и аренды. Стоимость их аренды составляет 2,33 доллара за каждый гектар, то есть получается доход государству в общей сложности в размере 20,4 млн долларов, или более 10 млрд тенге.



На всякого рода провокационные вопросы прозападных оппозиционных структур, в чем именно заключается практическая выгода для Казахстана и его граждан от использования Россией территорий под военные полигоны, в минобороны отвечают следующее: "Россия является стратегическим партнером Казахстана и союзником по ОДКБ. Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, на приобретение которых у Казахстана есть приоритетное право. Кроме того, арендная плата поступает в бюджет республики".



И действительно: по мнению компетентных экспертов, использование испытательных полигонов открывает возможности для проведения современных исследований и испытаний новых систем вооружения, способствует модернизации вооруженных сил Астаны и Москвы, поддерживает высокий уровень квалификации военных специалистов и позволяет проводить совместные учения.