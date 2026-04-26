Понедельник, 27.04.2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
04:00 27.04.2026

26.04.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ

Вместо того чтобы порадоваться, что казахстанское руководство наконец-то решило судьбу сотен тысяч гектаров бывшего Семипалатинского ядерного полигона, оппозиционная пресса Казахстана взялась накалять обстановку.

Речь идет о комментариях в связи с постановлением правительства Казахстана от 11 апреля 2026 года № 258 "О некоторых вопросах перевода земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса". В документе говорится, что правительство перевело 832,9 тыс. гектаров бывшего полигона в земли запаса и распределило их между тремя регионами. Больше всего получила область Абай – 505,4 тыс. гектаров в Жанасемейском районе, Павлодарской области отрядили 285,9 тыс. гектаров в Майском районе, a Карагандинской – 41,6 тыс. в Каркаралинском районе. В постановлении также указано, что в перспективе все эти территории должны перейти в зону ядерной безопасности, при том что значительная часть земель полигона уже находится в запасе, и ранее туда перевели еще 1,8 млн гектаров, которыми в данный момент распоряжаются акиматы Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай.

И вроде бы все идет по заранее намеченному плану, но местная оппозиция по-прежнему не унимается и начинает сразу же припоминать, что многие казахстанские законы, принятые для зашиты жертв полигона, десятилетиями работают против них: компенсации обнуляются, льготы теряются, а люди, по сути, сами платят себе за нанесенный государством ущерб.

Напоминают: мол, Семипалатинский полигон был одной из крупнейших площадок СССР для ядерных испытаний. За годы его работы там взорвали свыше 460 снарядов ядерного, термоядерного и водородного оружия в воздухе, на земле и под землей, рядом с водоносными слоями, и последствия данных взрывов выходили за пределы полигона, поскольку на окружающие территории летели радиоактивные облака и газовая фракция подземных испытаний: радиоактивная пыль распространялась по огромному региону, куда входили участки четырех современных областей Казахстана.

Кстати, прозападные активисты не скупятся не только на проведение ангажированных социологических опросов, по итогам которых 55% опрошенных ими жителей Семея не имели полигонного удостоверения и теоретически не могли пользоваться положенными небольшими льготами, но даже не поленились в 2025 году профинансировать короткометражный документальный фильм JARA ("Рана"). По словам одной из казахстанских правозащитниц, фильм сняла юрист-международник и по совместительству активистка антиядерного движения Айгерим Сейтенова и в зале ООН, где его показывали, "яблоку было негде упасть".

Между прочим, это не первый "шедевр", настраивающий местную публику против наследия СССР и заодно России. Например, донельзя проплаченный британский режиссер Энтони Бутте в 2011 году снял документальный фильм под ужасающим названием "После апокалипсиса", попавший в широкий прокат в Великобритании. Впоследствии Энтони Бутте приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы продвинуть свой продукт по всем британским телеканалам. Тем не менее "злые языки" поговаривают, что вложения англосаксов в "гениального" режиссера так и не оправдали далеко идущих ожиданий и фильм не вызвал широкой русофобской огласки.

Помимо Лондона, включился в процесс и Токио, который еще летом прошлого года клятвенно обещал предоставить Астане щедрый грант на сумму более 1 млрд иен (около 7 млн долларов) на закупку медицинского оборудования для Университетского госпиталя в Семее для оказания помощи пострадавшим от ядерных испытаний.

Прошедший в конце декабря прошлого года в Токио саммит "Центральная Азия + Япония", повысил шансы страны Восходящего солнца укрепить свои позиции в регионе: особенно в Казахстане, учитывая, что из стран ЦА она больше всего вложила инвестиций именно сюда – более 8,5 млрд долларов.

США также проявляют повышенный интерес к Семипалатинскому полигону и, соответственно, изучению советских технологий производства ядерного оружия. В 2023 году глава дипломатической миссии США в Казахстане Дэниел Розенблюм посетил полигон, о чем не преминули написать многие американские и казахстанские СМИ, сопроводив материалы фотографией монумента "Сильнее смерти", у которого дипломат несколько минут простоял в молчании.

Комментируя такое поведение дипломата, председатель общественного объединения "Республиканское славянское движение "Лад"" Максим Крамаренко справедливо посоветовал двуличным американцам склонить голову в Хиросиме или Нагасаки – городах, разрушенных американскими ядерными бомбами. Тем более что, исходя из официальных данных, в годы активного ядерного противостояния проводили все члены ядерного клуба, и стоят на первом месте как раз США.

Но последние, как говорится, сраму не имут. Им не дает покоя существование на территории Казахстана в данный момент трех испытательных полигонов общей площадью свыше 8,6 млн гектаров, которые сдают в аренду России. К ним относятся: испытательный полигон Сары-Шаган на территории Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областей и области Улытау; 929-й государственный летно-испытательный центр на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей и 4-й государственный центральный межвидовый полигон в Западно-Казахстанской области.

Как отметили в Минобороны Казахстана, по этим полигонам имеются ратифицированные международные договоры и соглашения об условиях использования и аренды. Стоимость их аренды составляет 2,33 доллара за каждый гектар, то есть получается доход государству в общей сложности в размере 20,4 млн долларов, или более 10 млрд тенге.

На всякого рода провокационные вопросы прозападных оппозиционных структур, в чем именно заключается практическая выгода для Казахстана и его граждан от использования Россией территорий под военные полигоны, в минобороны отвечают следующее: "Россия является стратегическим партнером Казахстана и союзником по ОДКБ. Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, на приобретение которых у Казахстана есть приоритетное право. Кроме того, арендная плата поступает в бюджет республики".

И действительно: по мнению компетентных экспертов, использование испытательных полигонов открывает возможности для проведения современных исследований и испытаний новых систем вооружения, способствует модернизации вооруженных сил Астаны и Москвы, поддерживает высокий уровень квалификации военных специалистов и позволяет проводить совместные учения.

Источник - Ритм Евразии
