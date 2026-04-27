Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства

Три десятилетия преемственности и новаторства: новое будущее российско-китайского взаимодействия



27 Апрель 2026



Ниже публикуется совместная статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике С.И. Вакунова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин. Материал посвящен 30-летию установления отношений стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также их значению для развития сотрудничества с Кыргызской Республикой и региональной стабильности.







25 апреля 2026 года исполнилось 30 лет с момента подписания в Пекине Совместной российско-китайской декларации, зафиксировавшей переход двусторонних отношений в формат "стратегического взаимодействия". 16 июля текущего года отметим 25-летие со дня подписания в Москве Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем 2001 года. Эти два документа, являющиеся основополагающими для российско-китайских отношений, заложили прочную основу для последовательного углубления двусторонних связей на принципах равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды.



Руководствуясь духом Совместной декларации и Договора, российско-китайские отношения обрели мощную внутреннюю движущую силу и самостоятельную ценность, демонстрируя высокую степень стабильности и преемственности в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. Они вышли за рамки устаревших моделей межгосударственных отношений эпохи "холодной войны", придерживаются принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран и сегодня рассматриваются как "самые стабильные, зрелые и стратегически насыщенные" среди двусторонних отношений ведущих государств мира. Они также служат образцом взаимодействия между великими державами, для которого характерны устойчивое добрососедство и дружба, всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество, выступая важной опорой стабильности в современном турбулентном мире.



Благодаря дальновидному руководству Президента России В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между двумя странами сохраняют стабильно высокий уровень развития. Стороны неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров и оказывают взаимную твердую поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы, включая суверенитет, территориальную целостность, безопасность и развитие. Россия и Китай обладают высоким уровнем политического взаимодоверия и не поддаются внешним провокациям и давлению. Отношения двух стран демонстрируют характер взаимодействия "спина к спине" и отличаются значительной стратегической устойчивостью. В 2025 году лидеры обменялись официальными визитами: Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию 7–10 мая, приняв участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а Президент России В.В. Путин посетил Китай с 31 августа по 3 сентября для участия в Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Главы двух государств провели встречи в Москве и Пекине, в ходе которых состоялся углубленный обмен мнениями по стратегическим двусторонним и международным вопросам, а также были выработаны новые договоренности и определены дальнейшие направления сотрудничества.



Сохраняется положительная динамика по всем ключевым направлениям двустороннего взаимодействия. Совместная декларация и Договор сыграли заметную роль в ускорении торгово-экономического сотрудничества. По итогам 2025 года двусторонний товарооборот находится на внушительной отметке свыше 200 млрд долл., при этом Китай прочно удерживает позицию главного торгового партнера России, а Российская Федерация занимает пятое место среди основных страновых контрагентов Китайской Народной Республики. На заданную мощность вышел "восточный" маршрут российско-китайского газопровода, продолжается реализация ряда совместных проектов в области энергетики. Стороны намерены углублять сотрудничество как по углеводородам, так и в сфере мирного атома. Доля рубля и юаня в двусторонних коммерческих операциях превышает 95%.



Гуманитарно-культурные обмены между двумя странами последовательно углубляются. Примером творческой реализации положений Совместной декларации и Договора служит сложившаяся с 2006 года и хорошо зарекомендовавшая себя практика проведения тематических годов. Россия и Китай успешно провели годы научно-технического и инновационного сотрудничества, годы спорта и годы культуры. Только в 2025 году было проведено более 400 мероприятий, включая взаимные гастроли ведущих художественных коллективов и обмены выставками между крупнейшими музеями. Президент России В.В. Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин совместно объявили о проведении в 2026–2027 годах десятого национального тематического года - "Года российско-китайского сотрудничества в области образования".



Значение Совместной декларации и Договора уже выходит за рамки двусторонних отношений. Они заложили прочную основу для углубления координации внешнеполитической деятельности России и Китая, оказали глубокое влияние на подходы двух стран к международным делам и отношениям с третьими государствами, а также внесли весомый вклад в формирование концептуальных основ таких авторитетных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Россия и Китай как государства-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности твердо отстаивают ее центральную координирующую роль в международных делах и миропорядок, основанный на общепризнанных принципах международного права.



В 2025 году отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне советского народа и в войне Сопротивления китайского народа японским захватчикам, а также 80-летие основания Организации Объединенных Наций (ООН). В обеих странах прошли торжественные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, почтение павших героев, укрепление мира и ориентацию на будущее. Россия и Китай, являясь государствами-победителями во Второй мировой войне и самостоятельными центрами силы в формирующемся многополярном мире, намерены совместно с миролюбивыми народами всех стран твердо придерживаться правильного взгляда на историю Второй мировой войны, решительно защищать послевоенный международный порядок и твердо отстаивать принципы международной справедливости и беспристрастности.



Россия и Китай активно продвигают сопряжение совместного строительства "Одного пояса, одного пути" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стремясь вывести региональное сотрудничество на евразийском пространстве на более высокий уровень и углубить его содержание. Важную роль в этом процессе играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В Тяньцзиньской декларации, принятой на саммите ШОС в сентябре 2025 года, подтверждена поддержка инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути" и дана высокая оценка усилиям сторон по развитию сопряжения "Пояса и пути" с ЕАЭС. В документе подчеркивается, что "важное значение имеет формирование на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия".



Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять государств-членов с суммарным населением более 3,4 млрд человек, и на ее долю приходится четверть мирового ВВП и 15% международной торговли. В настоящее время председательство в Шанхайской организации сотрудничества осуществляет Кыргызская Республика под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".



Представитель Кыргызстана г-н Уларбек Шаршеев в настоящее время возглавляет Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, непосредственно отвечающий за поддержание безопасности и стабильности на пространстве организации. В рамках трансформации РАТС в Универсальный центр ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности одно из его отделений - Центр по противодействию транснациональной организованной преступности - будет размещено в Бишкеке. В качестве страны-председателя кыргызская сторона активно содействует переговорному процессу по созданию Банка развития ШОС. Стороны ведут энергичную подготовку к намеченному на осень текущего года заседанию Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке. Уверены, что предстоящий саммит придаст новый импульс развитию организации.



Кыргызстан является дружественным соседом и стратегическим партнером как для России, так и для Китая. Москва и Пекин активно развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Бишкеком. Россия и Китай - ведущие торговые партнеры Кыргызстана и лидеры по объему направленных в республику инвестиций. В 2025 году товарооборот между Россией и Кыргызстаном увеличился на 14% и составил 3,84 млрд долл. Объем накопленных инвестиций с 2002 года - более 1,5 млрд долл. Среди значимых российских проектов - газификация, которую проводит "Газпром": в 2025 году уровень снабжения топливом достиг 42%, к 2030 году планируется выйти на 60%. "Росатом" совместно с кыргызской стороной строит ветроэлектростанцию на Иссык-Куле (запуск первой очереди намечен на конец 2026 года, полной - на 2027 год), а также ведет переговоры о строительстве в республике атомной станции малой мощности. При участии российского капитала реализуются проекты в гидроэнергетике, включая возведение Куланакской ГЭС. Россия инвестирует и в кыргызстанскую золотодобычу (месторождение "Джеруй" с потенциалом 90 тонн золота и около 25 тонн серебра).



Сотрудничество в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Кыргызстаном последовательно развивается и приносит ощутимые результаты. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 27,2 млрд долл., что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом и является новым историческим рекордом. Флагманский проект сотрудничества - железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан - вступил в стадию полномасштабного строительства. Реализация проекта существенно повысит уровень взаимосвязанности Кыргызской Республики и всего Центрально-Азиатского региона, способствуя формированию нового транспортного узла на Евразийском континенте. Ускоренными темпами ведется строительство автодороги Барскоон–Бедель и пункта пропуска "Бедель". Введены в эксплуатацию мусоросжигательная электростанция в Бишкеке и фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Чуйской области. Их запуск уже приносит ощутимую пользу населению страны.



Россия и Китай готовы продолжать вносить вклад в укрепление стабильности, обеспечение устойчивого развития, гармонии и взаимосвязанности в Центральной Азии.



Тридцать лет назад Россия и Китай, установив отношения стратегического взаимодействия и партнерства, открыли новую страницу в двусторонних связях. За прошедшие десятилетия российско-китайские отношения последовательно развивались, неизменно способствуя поддержанию стабильности и формированию позитивной международной повестки. В условиях ускоряющихся беспрецедентных изменений современного мира человечество оказалось на новом перепутье. Несмотря на сложную и динамичную международную обстановку, российско-китайские отношения остаются "непоколебимыми перед ветром любых бурь". Стороны намерены и далее всесторонне реализовывать достигнутые на высшем уровне договоренности, выводить отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на качественно новый уровень, совместно продвигать равноправную и упорядоченную многополярность, инклюзивную и общедоступную экономическую глобализацию, демонстрировать ответственность великих держав в системе глобального управления, содействовать формированию более справедливого и демократического миропорядка и усилению роли Глобального Юга в международных делах.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике С.И. Вакунов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин Источник - Кабар

Источник - Кабар





