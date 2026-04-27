17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
Три десятилетия преемственности и новаторства: новое будущее российско-китайского взаимодействия

Ниже публикуется совместная статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике С.И. Вакунова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин. Материал посвящен 30-летию установления отношений стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также их значению для развития сотрудничества с Кыргызской Республикой и региональной стабильности.



25 апреля 2026 года исполнилось 30 лет с момента подписания в Пекине Совместной российско-китайской декларации, зафиксировавшей переход двусторонних отношений в формат "стратегического взаимодействия". 16 июля текущего года отметим 25-летие со дня подписания в Москве Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем 2001 года. Эти два документа, являющиеся основополагающими для российско-китайских отношений, заложили прочную основу для последовательного углубления двусторонних связей на принципах равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды.

Руководствуясь духом Совместной декларации и Договора, российско-китайские отношения обрели мощную внутреннюю движущую силу и самостоятельную ценность, демонстрируя высокую степень стабильности и преемственности в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. Они вышли за рамки устаревших моделей межгосударственных отношений эпохи "холодной войны", придерживаются принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран и сегодня рассматриваются как "самые стабильные, зрелые и стратегически насыщенные" среди двусторонних отношений ведущих государств мира. Они также служат образцом взаимодействия между великими державами, для которого характерны устойчивое добрососедство и дружба, всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество, выступая важной опорой стабильности в современном турбулентном мире.

Благодаря дальновидному руководству Президента России В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между двумя странами сохраняют стабильно высокий уровень развития. Стороны неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров и оказывают взаимную твердую поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы, включая суверенитет, территориальную целостность, безопасность и развитие. Россия и Китай обладают высоким уровнем политического взаимодоверия и не поддаются внешним провокациям и давлению. Отношения двух стран демонстрируют характер взаимодействия "спина к спине" и отличаются значительной стратегической устойчивостью. В 2025 году лидеры обменялись официальными визитами: Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию 7–10 мая, приняв участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а Президент России В.В. Путин посетил Китай с 31 августа по 3 сентября для участия в Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Главы двух государств провели встречи в Москве и Пекине, в ходе которых состоялся углубленный обмен мнениями по стратегическим двусторонним и международным вопросам, а также были выработаны новые договоренности и определены дальнейшие направления сотрудничества.

Сохраняется положительная динамика по всем ключевым направлениям двустороннего взаимодействия. Совместная декларация и Договор сыграли заметную роль в ускорении торгово-экономического сотрудничества. По итогам 2025 года двусторонний товарооборот находится на внушительной отметке свыше 200 млрд долл., при этом Китай прочно удерживает позицию главного торгового партнера России, а Российская Федерация занимает пятое место среди основных страновых контрагентов Китайской Народной Республики. На заданную мощность вышел "восточный" маршрут российско-китайского газопровода, продолжается реализация ряда совместных проектов в области энергетики. Стороны намерены углублять сотрудничество как по углеводородам, так и в сфере мирного атома. Доля рубля и юаня в двусторонних коммерческих операциях превышает 95%.

Гуманитарно-культурные обмены между двумя странами последовательно углубляются. Примером творческой реализации положений Совместной декларации и Договора служит сложившаяся с 2006 года и хорошо зарекомендовавшая себя практика проведения тематических годов. Россия и Китай успешно провели годы научно-технического и инновационного сотрудничества, годы спорта и годы культуры. Только в 2025 году было проведено более 400 мероприятий, включая взаимные гастроли ведущих художественных коллективов и обмены выставками между крупнейшими музеями. Президент России В.В. Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин совместно объявили о проведении в 2026–2027 годах десятого национального тематического года - "Года российско-китайского сотрудничества в области образования".

Значение Совместной декларации и Договора уже выходит за рамки двусторонних отношений. Они заложили прочную основу для углубления координации внешнеполитической деятельности России и Китая, оказали глубокое влияние на подходы двух стран к международным делам и отношениям с третьими государствами, а также внесли весомый вклад в формирование концептуальных основ таких авторитетных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Россия и Китай как государства-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности твердо отстаивают ее центральную координирующую роль в международных делах и миропорядок, основанный на общепризнанных принципах международного права.

В 2025 году отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне советского народа и в войне Сопротивления китайского народа японским захватчикам, а также 80-летие основания Организации Объединенных Наций (ООН). В обеих странах прошли торжественные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, почтение павших героев, укрепление мира и ориентацию на будущее. Россия и Китай, являясь государствами-победителями во Второй мировой войне и самостоятельными центрами силы в формирующемся многополярном мире, намерены совместно с миролюбивыми народами всех стран твердо придерживаться правильного взгляда на историю Второй мировой войны, решительно защищать послевоенный международный порядок и твердо отстаивать принципы международной справедливости и беспристрастности.

Россия и Китай активно продвигают сопряжение совместного строительства "Одного пояса, одного пути" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стремясь вывести региональное сотрудничество на евразийском пространстве на более высокий уровень и углубить его содержание. Важную роль в этом процессе играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В Тяньцзиньской декларации, принятой на саммите ШОС в сентябре 2025 года, подтверждена поддержка инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути" и дана высокая оценка усилиям сторон по развитию сопряжения "Пояса и пути" с ЕАЭС. В документе подчеркивается, что "важное значение имеет формирование на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия".

Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять государств-членов с суммарным населением более 3,4 млрд человек, и на ее долю приходится четверть мирового ВВП и 15% международной торговли. В настоящее время председательство в Шанхайской организации сотрудничества осуществляет Кыргызская Республика под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

Представитель Кыргызстана г-н Уларбек Шаршеев в настоящее время возглавляет Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, непосредственно отвечающий за поддержание безопасности и стабильности на пространстве организации. В рамках трансформации РАТС в Универсальный центр ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности одно из его отделений - Центр по противодействию транснациональной организованной преступности - будет размещено в Бишкеке. В качестве страны-председателя кыргызская сторона активно содействует переговорному процессу по созданию Банка развития ШОС. Стороны ведут энергичную подготовку к намеченному на осень текущего года заседанию Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке. Уверены, что предстоящий саммит придаст новый импульс развитию организации.

Кыргызстан является дружественным соседом и стратегическим партнером как для России, так и для Китая. Москва и Пекин активно развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Бишкеком. Россия и Китай - ведущие торговые партнеры Кыргызстана и лидеры по объему направленных в республику инвестиций. В 2025 году товарооборот между Россией и Кыргызстаном увеличился на 14% и составил 3,84 млрд долл. Объем накопленных инвестиций с 2002 года - более 1,5 млрд долл. Среди значимых российских проектов - газификация, которую проводит "Газпром": в 2025 году уровень снабжения топливом достиг 42%, к 2030 году планируется выйти на 60%. "Росатом" совместно с кыргызской стороной строит ветроэлектростанцию на Иссык-Куле (запуск первой очереди намечен на конец 2026 года, полной - на 2027 год), а также ведет переговоры о строительстве в республике атомной станции малой мощности. При участии российского капитала реализуются проекты в гидроэнергетике, включая возведение Куланакской ГЭС. Россия инвестирует и в кыргызстанскую золотодобычу (месторождение "Джеруй" с потенциалом 90 тонн золота и около 25 тонн серебра).

Сотрудничество в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Кыргызстаном последовательно развивается и приносит ощутимые результаты. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг 27,2 млрд долл., что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом и является новым историческим рекордом. Флагманский проект сотрудничества - железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан - вступил в стадию полномасштабного строительства. Реализация проекта существенно повысит уровень взаимосвязанности Кыргызской Республики и всего Центрально-Азиатского региона, способствуя формированию нового транспортного узла на Евразийском континенте. Ускоренными темпами ведется строительство автодороги Барскоон–Бедель и пункта пропуска "Бедель". Введены в эксплуатацию мусоросжигательная электростанция в Бишкеке и фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Чуйской области. Их запуск уже приносит ощутимую пользу населению страны.

Россия и Китай готовы продолжать вносить вклад в укрепление стабильности, обеспечение устойчивого развития, гармонии и взаимосвязанности в Центральной Азии.

Тридцать лет назад Россия и Китай, установив отношения стратегического взаимодействия и партнерства, открыли новую страницу в двусторонних связях. За прошедшие десятилетия российско-китайские отношения последовательно развивались, неизменно способствуя поддержанию стабильности и формированию позитивной международной повестки. В условиях ускоряющихся беспрецедентных изменений современного мира человечество оказалось на новом перепутье. Несмотря на сложную и динамичную международную обстановку, российско-китайские отношения остаются "непоколебимыми перед ветром любых бурь". Стороны намерены и далее всесторонне реализовывать достигнутые на высшем уровне договоренности, выводить отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на качественно новый уровень, совместно продвигать равноправную и упорядоченную многополярность, инклюзивную и общедоступную экономическую глобализацию, демонстрировать ответственность великих держав в системе глобального управления, содействовать формированию более справедливого и демократического миропорядка и усилению роли Глобального Юга в международных делах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике С.И. Вакунов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777291620


