Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов

16:01 27.04.2026 Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ



27.04.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Одной из ключевых фигур американской политики и американского IT-бизнеса является Питер Тиль. Американский предприниматель немецкого происхождения, инвестор, венчурный капиталист и меценат. Известен как сооснователь платежной системы PayPal, первый внешний инвестор заапрещенной в России экстремистской и террористической сети Facebook. В 2003 году основал компанию Palantir, которая разрабатывает аналитическое программное обеспечение для спецслужб, военных и других организаций. На август 2025 года состояние Тиля оценивалось в 23,3 млрд долларов.



Осуществляет активную поддержку ключевых американских политиков. Прежде всего, он выступал одним из главных спонсоров Дональда Трампа во время обеих его предвыборных кампаний. Многие считают, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс – исключительно детище Тиля (как говорят некоторые наблюдатели, Тиль начал вести Ди Вэнса "чуть ли не с пеленок"). Хотя Тиль поддерживал и поддерживает республиканцев-консерваторов, однако себя он позиционирует как либертарианца. Свои политические и философские взгляды он изложил в эссе "Воспитание либертарианца" (2009 г.). Об особом статусе Питера Тиля также свидетельствует то, что он – член Бильдербергского клуба.



Наблюдатели считают, что Питер Тиль – одна из наиболее интеллектуальных фигур американского бизнеса. Тиль – очень продвинутый шахматист. Склонен к философствованию. Увлекается миметической теорией современного французского философа Рене Жирара. Суть указанной теории – следование желаниям других как основа человеческих поступков (модель построения бизнеса и управления обществом).



Увлекается научной фантастикой; среди его любимых книг – романы Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна, Дж. Р. Р. Толкина. С последним связаны названия двух его проектов – Palantir и инвестфонда Mithril. "Палантиры" – "зрячие" камни, такие, которые позволяют увидеть происходящее на расстоянии. "Митриль" – вымышленный благородный металл с особыми физическими свойствами. Оба названия из "Властелины колец".



Особо Питер Тиль проявил себя как философ и даже как теолог в 2025 году. Он читал лекции в Сан-Франциско на площадке некоммерческой организации ACTS 17 Collective. Декларированные цели организации: развивать "христианское" сообщество в технологической среде, а также обсуждать проблемы на стыке религии, профессиональной деятельности и культуры. Хотя лекции читались в закрытом режиме, однако стало известно, что Тиль высказывал весьма радикальные взгляды, в том числе о приближающемся библейском Апокалипсисе и роли технологий в этом процессе. Для многих было неожиданностью, что миллиардер очень уверенно ориентируется в книгах Священного Писания и регулярно к ним апеллирует. Особенно к последней книге – Откровению Иоанна Богослова.



В прошлом году было несколько резонансных интервью с Питером Тилем. Они касались тем лекций миллиардера. Особенно подробным было интервью от 25 июня, взятое журналистом Россом Даутатом из The New York Times, которое было названо "Peter Thiel and the Antichrist. The original tech right power player on A.I., Mars and immortality" ("Питер Тиль и Антихрист. Оригинальный влиятельный игрок в сфере технологического правого толка, занимающийся вопросами искусственного интеллекта, Марса и бессмертия"). Пройдусь по данному интервью.



Тиль сетует, что период быстрого развития человечества завершается. Под развитием он имеет в виду, прежде всего, научно-технический прогресс по широкому спектру направлений и быстрое наращивание производительных сил. Но в 70-е годы прошлого столетия все это застопорилось. В XXI веке, пожалуй, осталось лишь одно направление развития – цифровое. Сначала это были компьютеры, программное обеспечение, интернет. Но там уже все основные открытия и внедрения сделаны. На сегодняшний день продолжается активность по цифровым валютам и искусственному интеллекту. Это уже бурным развитием не назовешь. Питер Тиль называет это словом "стагнация". Еще недавно в Кремниевой долине (где сосредоточены офисы и объекты ведущих американских IT-корпораций) этой стагнации не чувствовали. Но, кажется, в этом десятилетии ощущение стагнации дошло и до Кремниевой долины.



Выход из застоя Тиль видит в ускоренном развитии искусственного интеллекта (ИИ): "Нам стоит развивать искусственный интеллект. Единственная альтернатива этому – полная стагнация. Да, с ИИ может произойти множество интересных вещей. Например, если внедрить его в военные дроны, могут быть страшные, опасные, дистопичные последствия. Но знаете, что будет, если не вкладываться в искусственный интеллект? Я вас удивлю: тогда ничего не произойдет!" Для Тиля вариант, "когда ничего не произойдет", самый страшный. А потому обязательно надо развивать ИИ, хотя, безусловно, могут время от времени возникать неприятные сюрпризы.



Тиль приводит такой аргумент: когда только начинал создаваться интернет, многие были против этого новшества, считая, что могут быть очень серьезные, даже страшные последствия. Сегодня интернет уже создан. Мир никуда не делся. Издержки интернета есть и будут. Но если сравнивать две ситуации: мир с интернетом и мир без интернета, то первая несравненно лучше. Интернет создавался, и было развитие. Так же надо подходить и к ИИ.



Тиля очень напрягает то обстоятельство, что везде звучат призывы к тому, чтобы установить жесткий контроль над развитием ИИ. Он против этого. Потому что на уровне отдельно взятого государства нельзя обеспечить контроля над развитием ИИ.



Во-первых, потому что конкурируют компании разных стран за лидерство и рынки. И эта конкуренция будет подвигать компании к тому, чтобы уклоняться от контроля.



Во-вторых, потому что ИИ является потенциальным оружием, причем более эффективным, чем уже имеющиеся виды оружия массового поражения (ядерное, химическое, биологическое). Государства ради обеспечения своей военной и оборонной мощи не станут вводить ограничения на разработку ИИ военно-оборонного назначения.



Пока существуют национальные государства, обеспечить эффективный контроль над разработкой и использованием ИИ не получится. Правда, есть один вариант, при котором такой контроль будет обеспечен. Это вариант упразднения национальных государств и создания единого мирового государства и с единым мировым правительством. "Атеистическая философская формулировка звучит так: „Один мир или никакого". Кстати, был такой короткометражный фильм, который сняла федерация американских ученых в конце 40-х годов. Там случается взрыв ядерной бомбы, который уничтожает весь мир. А чтобы этого избежать, конечно, нужен единый мировой порядок, то есть „Один мир или никакого"", – говорит Питер Тиль.



По мнению Тиля, это самый страшный вариант. Тиль называет его "слепым атеистическим вариантом", поскольку он начисто отметает предсказания (или предупреждения) Священного Писания. Предсказания, в которых говорится, что единое мировое правительство, во главе которого будет находиться правитель мира, именуемый Антихристом, – финал земной истории человечества. Тиль любит цитировать апостола Павла: "Когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба" (1 Фес. 5:3).



А как воссядет на трон всемирного правителя этот персонаж? Питер Тиль отвечает: путем запугивания людей. Запуганные искусственным интеллектом люди буду всячески поддерживать и приветствовать тех, кто пообещает предотвратить гибель человечества от ИИ. Антихрист убедит всех, что он сумеет предотвратить эту угрозу. "Способ, как Антихрист захватит мир – он будет постоянно говорить об Армагеддоне. Он будет постоянно напоминать, что это экзистенциальный риск и его нужно регулировать", – разъясняет Тиль. То ли в шутку, то ли всерьез Тиль говорит, что грядущий Антихрист будет похож на Грету Тунберг, известную шведскую экологическую активистку из "Гринпис": "А сейчас же гораздо более вероятно, что это будет кто-то вроде Греты Тунберг".



Питер Тиль в своих рассуждениях проявляет себя как антиглобалист. Наблюдатели отмечают, что Тиль потому и поддержал, и продолжает поддерживать Трампа и Ди Вэнса, что считает их также антиглобалистами. А вот демократов Тиль не любит, считая, что они со своими идеями глобализации являются предтечами Антихриста.



А ИИ надо развивать. Ни в коем случае государству не следует пытаться сдерживать это развитие. Ведь, например, со времен окончания Второй мировой войны началась гонка вооружений, в том числе ядерных, между США и Советским Союзом. Но военные (в том числе ядерные) паритеты были достаточно надежной гарантией того, что большой и убийственной войны не будет. Еще более 80 лет назад была создана атомная бомба, а мир до сих пор стоит, не погиб в пожаре ядерной войны. Также будет и с ИИ, который, действительно, является мощным оружием. ИИ, по мнению Тиля, – не столько оружие уничтожения, сколько сдерживания.



Компания Тиля Palantir каждый год получает миллиардные контракты на работы, связанные с ИИ, от Пентагона, ЦРУ, АНБ и других спецслужб. Некоторые подозревают, что Тиль против контроля над ИИ не по причинам религиозным, а потому, что это мешало бы его бизнесу.



Никогда еще миллиардеры не богословствовали так, как Тиль. Его "откровения" спровоцировали горячие дискуссии в социальных сетях по поводу связей между ИИ, бизнесом и религией. В частности, высказываются мнения, что если олигархи типа Тиля относятся к регулированию ИИ как признаку пришествия "Антихриста", то, может быть, наоборот, именно такое регулирование и способно защитить человечество от грядущих катаклизмов.



19 апреля Питер Тиль поддал жару этим дискуссиям. Palantir разместила в соцсетях достаточно большой пост, который уже стали называть "манифестом". Хотя подписи под манифестом нет, но очевидно, что без "благословения" Тиля он не мог увидеть свет. Некоторые знатоки обратили внимание на то, что манифест представляет собой резюме книги гендиректора Palantir Алекса Карпа "Технологическая республика, гибкие убеждения и будущее Запада" (написана вместе с руководителем по корпоративным вопросам Николасом Замиской; опубликована в 2025 году).



Манифест состоит из 22 пунктов. К любым заявлениям и обращениям указанной компании многие относятся с повышенным вниманием. Учитывая, что Palantir в силу профиля своей деятельности видит и понимает очень многое из того, что обычным смертным недоступно.



Не может не обратить на себя внимания следующая формулировка из манифеста: "Определенные культуры и субкультуры породили выдающиеся достижения, тогда как другие оказались посредственными, а порой и вредными. Мы должны противостоять поверхностному искушению пустого и формального плюрализма". Здесь явный намек на то, что в мире культуры "выдающиеся", а есть "посредственные" и "вредные". Надо понимать, что авторы манифеста относят к "выдающимся" представителям какой-то "выдающейся" культуры. Хотя расшифровки такой культуры нет, в приведенном фрагменте попахивает фашизмом. О чем и сказано в некоторых комментариях по документу в социальных сетях.



Ноты манифеста очень жесткие: время "мягкой силы" заканчивается; либерализму и пацифизму в сегодняшнем мире делать нечего. И вот одна из ключевых идей манифеста: ИИ является новой ядерной бомбой. "Атомная эпоха заканчивается. Один тип сдерживания – ядерный – уходит, и начинается новая эпоха сдерживания, основанная на ИИ", – подчеркивается в посте. Подчеркивается, что все айтишники подлежат мобилизации. Что они – солдаты, совершенствующие и обслуживающие бомбы ИИ. Даже те из них, кто этого не осознает. Военная служба, базирующаяся на добровольцах, – анахронизм. Нужна полная военная мобилизация.



Начинается новый виток гонки вооружений. И ее результаты будут измеряться не мегатоннами, а терабайтами и петабайтами, а также умением извлекать из них нужное.



Никаких тормозов для развития ИИ (под видом государственного регулирования) быть не должно. В войне, где ИИ становится главным оружием, остановок быть не должно.



Еще раз напомню, что компания Palantir – очень крупный подрядчик Пентагона. И ее наработки по ИИ используются в разных "горячих" точках планеты. В последнее время это Украина, Венесуэла, Иран и Ближний Восток. Кстати, участие США в нынешней войне на Ближнем Востоке, мягко выражаясь, оказывается не очень успешным. Примечательно, что в операциях США и Израиля против Ирана был использован ИИ от компании Palantir.



Вполне вероятно, что нынешний манифест Palantir стал следствием разборок внутри компании причин недостаточно эффективного применения ее ИИ в ближневосточной войне. Не исключаю, что Palantir манифестом продемонстрировала, что она мобилизуется. И призвала мобилизоваться правительство. В том числе выделением новых миллиардов на заказы компании Palantir. Источник - Фонд стратегической культуры

