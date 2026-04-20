Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"

17:11 27.04.2026

"Милая депортация": Трамп поддержал переименование Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в NICE (National Immigration and Customs Enforcement).



Учитывая, что с английского "nice" переводится как "хороший, милый", то таким образом сотрудниками службы будут "хорошие агенты" (NICE agents). А были ICE (лед) agents.



Идею высказали в сети, а глава США ее репостнул с подписью: "Отличная идея! Сделайте это".



Напомним, действия ICE в последние месяцы вызывали волну критики и масштабные протесты против жестокого задержания и массовой депортации мигрантов.



