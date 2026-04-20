|Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
22:40 27.04.2026
Президент России Владимир Путин провел встречу со специальным представителем Президента Исламской Республики Иран, Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи (Санкт-Петербург, 27 апреля 2026 года)
В.В.Путин: Уважаемый господин Министр! Дорогие друзья!
Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать на этот раз в Петербурге.
Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана. Хотел бы попросить Вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Передайте, пожалуйста, Верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья, благополучия.
Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир.
Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
Добро пожаловать!