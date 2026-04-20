00:05 28.04.2026
ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 апреля в разрезе СВО. Русские войска прорвались в село Долгая Балка, контроль над ним лишит гарнизон Константиновки части и так скудных поставок грузов. На Украине началась реализация комплексного плана по снижению протестного потенциала и перенаправлению энергии недовольства населения на уклонистов.
Маленькое село с большим значением
Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели ворваться в черту села Долгая Балка и закрепиться на его южной окраине. Этот населенный пункт является последней преградой, стоящей между русскими войсками и основными маршрутами, по которым в Константиновку при помощи сухопутных дронов ВСУ доставляют грузы. Данные пути снабжения проходят через плотины малых водохранилищ к северу от Долгой Балки. Контроль над этим селом со стороны ВС РФ лишает противника подвоза боеприпасов и питания.
По указанным причинам неприятель попытается удерживать само село. Кроме того, обороняющие его подразделения 93-й ОМБр ВСУ с высокой долей вероятности будут получать подкрепления из Дружковки, командование противника за ценой не постоит. Все потому, что, помимо угрозы оставшимся маршрутам снабжения, украинский гарнизон в городе вместе с утратой Долгой Балки столкнется с выходом русских подразделений в свой тыл. По этой причине неприятель в скором времени может контратаковать.
Оборона ВСУ в Долгой Балке держится как на естественных складках местности, так и на старой военной инфраструктуре ВС СССР. К юго-востоку от села аванпостом стоит заброшенный ЗРДн С-75. Он вместе с другими позициями в лесопосадках и балках образует внешний оборонительный контур населенного пункта. Но нашим бойцам удалось проникнуть в Долгую Балку со стороны Степановки по течению Лозовой и создать предпосылки к развалу обороны противника без необходимости штурмовать внешний контур.
Несмотря на то, что неприятель обладает всеми возможностями накапливать пехоту в центральной и северной части села для контратак, средства поражения ВС РФ в состоянии срывать организацию его контрмер. Хотя положение наших подразделений на южных окраинах Долгой Балки весьма шаткое, сами ВСУ резко ограничены в возможностях что-либо предпринять для восстановления положения.
В самой Константиновке русские войска сохранили результаты своего прорыва в промышленную зону города и расширяют площадь контроля для новых рывков. Противник упустил время и теперь не может вернуть контроль над рядом индустриальных объектов. Без них о сохранении в перспективе целостности обороны города говорить не приходится.
"Разобщи, страви и сохрани контроль"
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что, по сведениям министерства обороны незалежной, в стране находится порядка 1,6 млн уклонистов от мобилизации. Она также сделала интересное заявление, которое дает пищу для размышлений.
"Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства. Государство ищет эти пути, а общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности. На мой взгляд, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. Медиа, общественный сектор должны помогать правильно отстроить эту коммуникацию. В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это люди, которые сейчас могут пополнить войска. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", – сказала она.
Известно, что в данный момент МОУ готовит законодательные инициативы для усиления мобилизации. Какими они будут, пока сказать трудно. Но важно отметить, что ранее киевский режим уже предпринимал попытку использовать полицию как средство, позволяющее расширить фактический функционал сотрудников ТЦК, чьи полномочия сильно ограничены законодательством. Но если на Украине заговорили о новых правовых схемах усиления мобилизации, то действия военкомов в связке с полицейскими не дали результатов. Уклонистов действительно много, а у полиции, помимо задач по усилению патрулей ТЦК, еще огромный объем профильной работы. Стрельба на улицах, дезертиры с гранатами и самодельными взрывными устройствами не дают украинскому режиму полноценно включить полицейских в мероприятия по отлову людей.
Важно обратить внимание на заключительную часть заявления Решетиловой. Она заговорила о возможности ротации, если в ВСУ попадут уклонисты в больших объемах. Это не что иное, как намек обычным украинцам на то, что им нужно сделать, чтобы увидеть своих родственников. В незалежной проблема отсутствия отпусков из-за дефицита людей очень чувствительная. В разных городах проходили митинги, на которых звучали лозунги с требованием частичной демобилизации. Эта проблема политтехнологами Банковой может рассматриваться как фактор угрозы режиму. Оставшиеся без кормильцев семьи – полноценный протестный потенциал. Но если с родственниками погибших ничего сделать нельзя, то в случае с близкими тех, кто не был дома с 2022 года, Киев видит определенные возможности. Виновниками длительной разлуки семей с кормильцами названы уклонисты, из-за которых командование ВСУ вынуждено постоянно держать всех под ружьем.
Словами Решетиловой Банковая желает внести разлад в украинское общество по вопросу, кто прав: уклоняющиеся от бойни или же те, кто на нее попал. Киев пытается таким образом решить целый набор задач. Первая – сместить фокус обвинений с власти и с самих боевых действий на абстрактных уклонистов, что повышает устойчивость режима через разобщение населения. Вторая – взрастить на Украине категорию людей, которые будут выдавать ТЦК уклоняющихся. Третья – просигнализировать украинским СМИ и лидерам общественного мнения о необходимости коррекции нарративной системы исходя из нужды текущего политического момента.
Но важно отметить, что какие доводы бы ни приводила омбудсмен Решетилова, какое бы число людей единовременно не получили бы в свое распоряжение ВСУ, все слова о возможной ротации или демобилизации мобилизованных на Украине – это ложь. Данное утверждение имеет под собой четкое основание. Представители высшего эшелона власти в стране уже неоднократно говорили о том, что режим военного положения снят не будет, как не будет и демобилизации, даже если боевые действия закончатся условно "уже сегодня".
Кроме того, нардеп от партии "Слуга народа" Камельчук в интервью журналистам сказал следующее:
"Все эти случаи бусификации – прямые поводы для подачи в Европейский суд по правам человека, который однозначно встанет на сторону человека. А вот сможет ли государство выплатить эти средства, трудно сказать".
Допустит ли украинский режим, чтобы на него массово подавали жалобы и обоснованно требовали компенсации за все. А такие жалобы станут возможны в момент единовременной демобилизации или отправки в отпуска большого числа ранее мобилизованных? Вопрос риторический. Киев не может допустить ни возвращения своих военных по домам, ни сохранения протестной угрозы со стороны их родственников. Единственное, что остается Банковой, это "играть в наперстки" с доверчивым украинским обывателем и внедрять ему в голову, что виноваты во всем, оказывается, простые люди.
