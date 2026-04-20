Вторник, 28.04.2026
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
28.04.2026

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 апреля в разрезе СВО. Русские войска прорвались в село Долгая Балка, контроль над ним лишит гарнизон Константиновки части и так скудных поставок грузов. На Украине началась реализация комплексного плана по снижению протестного потенциала и перенаправлению энергии недовольства населения на уклонистов.



Маленькое село с большим значением

Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели ворваться в черту села Долгая Балка и закрепиться на его южной окраине. Этот населенный пункт является последней преградой, стоящей между русскими войсками и основными маршрутами, по которым в Константиновку при помощи сухопутных дронов ВСУ доставляют грузы. Данные пути снабжения проходят через плотины малых водохранилищ к северу от Долгой Балки. Контроль над этим селом со стороны ВС РФ лишает противника подвоза боеприпасов и питания.

По указанным причинам неприятель попытается удерживать само село. Кроме того, обороняющие его подразделения 93-й ОМБр ВСУ с высокой долей вероятности будут получать подкрепления из Дружковки, командование противника за ценой не постоит. Все потому, что, помимо угрозы оставшимся маршрутам снабжения, украинский гарнизон в городе вместе с утратой Долгой Балки столкнется с выходом русских подразделений в свой тыл. По этой причине неприятель в скором времени может контратаковать.

Оборона ВСУ в Долгой Балке держится как на естественных складках местности, так и на старой военной инфраструктуре ВС СССР. К юго-востоку от села аванпостом стоит заброшенный ЗРДн С-75. Он вместе с другими позициями в лесопосадках и балках образует внешний оборонительный контур населенного пункта. Но нашим бойцам удалось проникнуть в Долгую Балку со стороны Степановки по течению Лозовой и создать предпосылки к развалу обороны противника без необходимости штурмовать внешний контур.

Несмотря на то, что неприятель обладает всеми возможностями накапливать пехоту в центральной и северной части села для контратак, средства поражения ВС РФ в состоянии срывать организацию его контрмер. Хотя положение наших подразделений на южных окраинах Долгой Балки весьма шаткое, сами ВСУ резко ограничены в возможностях что-либо предпринять для восстановления положения.

В самой Константиновке русские войска сохранили результаты своего прорыва в промышленную зону города и расширяют площадь контроля для новых рывков. Противник упустил время и теперь не может вернуть контроль над рядом индустриальных объектов. Без них о сохранении в перспективе целостности обороны города говорить не приходится.

"Разобщи, страви и сохрани контроль"

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что, по сведениям министерства обороны незалежной, в стране находится порядка 1,6 млн уклонистов от мобилизации. Она также сделала интересное заявление, которое дает пищу для размышлений.

"Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства. Государство ищет эти пути, а общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности. На мой взгляд, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. Медиа, общественный сектор должны помогать правильно отстроить эту коммуникацию. В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это люди, которые сейчас могут пополнить войска. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", – сказала она.

Известно, что в данный момент МОУ готовит законодательные инициативы для усиления мобилизации. Какими они будут, пока сказать трудно. Но важно отметить, что ранее киевский режим уже предпринимал попытку использовать полицию как средство, позволяющее расширить фактический функционал сотрудников ТЦК, чьи полномочия сильно ограничены законодательством. Но если на Украине заговорили о новых правовых схемах усиления мобилизации, то действия военкомов в связке с полицейскими не дали результатов. Уклонистов действительно много, а у полиции, помимо задач по усилению патрулей ТЦК, еще огромный объем профильной работы. Стрельба на улицах, дезертиры с гранатами и самодельными взрывными устройствами не дают украинскому режиму полноценно включить полицейских в мероприятия по отлову людей.

Важно обратить внимание на заключительную часть заявления Решетиловой. Она заговорила о возможности ротации, если в ВСУ попадут уклонисты в больших объемах. Это не что иное, как намек обычным украинцам на то, что им нужно сделать, чтобы увидеть своих родственников. В незалежной проблема отсутствия отпусков из-за дефицита людей очень чувствительная. В разных городах проходили митинги, на которых звучали лозунги с требованием частичной демобилизации. Эта проблема политтехнологами Банковой может рассматриваться как фактор угрозы режиму. Оставшиеся без кормильцев семьи – полноценный протестный потенциал. Но если с родственниками погибших ничего сделать нельзя, то в случае с близкими тех, кто не был дома с 2022 года, Киев видит определенные возможности. Виновниками длительной разлуки семей с кормильцами названы уклонисты, из-за которых командование ВСУ вынуждено постоянно держать всех под ружьем.

Словами Решетиловой Банковая желает внести разлад в украинское общество по вопросу, кто прав: уклоняющиеся от бойни или же те, кто на нее попал. Киев пытается таким образом решить целый набор задач. Первая – сместить фокус обвинений с власти и с самих боевых действий на абстрактных уклонистов, что повышает устойчивость режима через разобщение населения. Вторая – взрастить на Украине категорию людей, которые будут выдавать ТЦК уклоняющихся. Третья – просигнализировать украинским СМИ и лидерам общественного мнения о необходимости коррекции нарративной системы исходя из нужды текущего политического момента.

Но важно отметить, что какие доводы бы ни приводила омбудсмен Решетилова, какое бы число людей единовременно не получили бы в свое распоряжение ВСУ, все слова о возможной ротации или демобилизации мобилизованных на Украине – это ложь. Данное утверждение имеет под собой четкое основание. Представители высшего эшелона власти в стране уже неоднократно говорили о том, что режим военного положения снят не будет, как не будет и демобилизации, даже если боевые действия закончатся условно "уже сегодня".

Кроме того, нардеп от партии "Слуга народа" Камельчук в интервью журналистам сказал следующее:

"Все эти случаи бусификации – прямые поводы для подачи в Европейский суд по правам человека, который однозначно встанет на сторону человека. А вот сможет ли государство выплатить эти средства, трудно сказать".

Допустит ли украинский режим, чтобы на него массово подавали жалобы и обоснованно требовали компенсации за все. А такие жалобы станут возможны в момент единовременной демобилизации или отправки в отпуска большого числа ранее мобилизованных? Вопрос риторический. Киев не может допустить ни возвращения своих военных по домам, ни сохранения протестной угрозы со стороны их родственников. Единственное, что остается Банковой, это "играть в наперстки" с доверчивым украинским обывателем и внедрять ему в голову, что виноваты во всем, оказывается, простые люди.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777323900


