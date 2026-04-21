Китай одобрил свой кредитный рейтинг

01:35 28.04.2026

Минфин КНР высоко оценил подтверждение агентством Moody's кредитного рейтинга Китая на уровне A1 и повышение прогноза по нему



Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ - Министерство финансов КНР в понедельник высоко оценило решение международного рейтингового агентства Moody's сохранить суверенный кредитный рейтинг Китая на уровне A1 и повысить прогноз по нему до "стабильного".



Как отметил представитель ведомства, соответствующее решение отражает признание со стороны Moody's высокой макроэкономической и финансовой устойчивости Китая в условиях внешних шоков, а также новые импульсы и достижения в высококачественном развитии китайской экономики.



Представитель министерства напомнил, что в первом квартале текущего года экономика Китая достигла высоких темпов роста в 5 проц., превзойдя ожидания рынка. Как указал он, на фоне стремительных изменений глобальной торгово-экономической среды, а также непрерывно растущих геополитических рисков китайское правительство реализует комплекс мер макроэкономического регулирования и усиливает координацию политики.



По словам чиновника, китайская экономика выдерживает давление и движется по пути инновационного роста и оптимизации экономической структуры, в полной мере демонстрируя преимущества сверхкрупного рынка, целостной системы цепочек поставок и высокой экспортной конкурентоспособности. Он отметил, что именно эти факторы являются основополагающими для суверенного кредитного рейтинга Китая.



"В будущем мы продолжим всестороннее углублять реформы, последовательно продвигать трансформацию экономической структуры, неуклонно повышать финансовую устойчивость, ускорять культивирование и укрепление производительных сил нового качества, упрочивать фундамент стабильного функционирования экономики", - пообещал представитель Минфина.



Китай будет эффективно реагировать на неопределенность внешней среды посредством определенности собственного устойчивого и здорового социально-экономического развития, внося еще больший вклад в восстановление и процветание мировой экономики", - добавил он.