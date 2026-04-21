Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры

03:28 28.04.2026

ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. Землетрясения для ташкентцев - привычное дело: потрясло, жители высказали предположения насчет эпицентра и количества баллов, сверились с информацией Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана и вернулись к своим делам.



Но ташкентское землетрясение 1966 года оставило такой след, что многие его очевидцы, вспоминая о каких-либо событиях своей жизни или жизни города, уточняют - до или после землетрясения это произошло.



Вокруг одной из крупнейших природных катастроф в истории столицы ходит немало слухов и легенд.



Одни уверяют, что масштаб трагедии сильно преувеличен. Немало и приверженцев теории заговора, согласно которой катастрофу инициировало руководство Советского Союза, чтобы переселить в регион жителей других республик. Отделить правду от вымысла с каждым годом становится все сложнее, поскольку свидетелей тех событий становится все меньше.



По словам главного научного сотрудника Института сейсмологии имени Г. А. Мавлянова Академии наук Узбекистана профессора и очевидца тех событий Сабитжана Максудова, природный характер землетрясения 1966 года не вызывает никаких сомнений.



"Оно (землетрясение, - прим. ред.) было зафиксировано сейсмографом СМР-II и сейсмометром СБМ. Оперативные данные передали властям уже через пять минут после первого толчка. Эти записи находятся в свободном доступе, а оригиналы хранятся в архивах нашего института", - подтвердил ученый в интервью газете "Народное слово".



Еще один волнующий многих вопрос - почему умеренная магнитуда привела к столь тяжелым последствиям.



В сейсмологии используют две шкалы, описывающие разные свойства процесса, пояснил Максудов.



Шкала Рихтера определяет мощность самой вспышки энергии в глубине земли - магнитуду. Ее максимум ограничивается 9 единицами. Шкала МСК-64 оценивает последствия на поверхности и измеряется в баллах от 1 до 12. Отсюда и сильные отличия.



По шкале Рихтера ташкентскому землетрясению присвоили магнитуду 5,3, а сотрясение поверхности в городе достигло 8-8,5 баллов, уточнил ученый.



Кроме того, энергия землетрясения была средней, и сила толчка быстро затухала с расстоянием. Если в эпицентре (нынешний район площади Мустакиллик и Алайского рынка) фиксировали 8 баллов, то через несколько километров трясло уже гораздо слабее.



Еще одна особенность ташкентского землетрясения - удар пришелся вертикально. Таким образом, жителей спасло именно направление толчка. В случае преобладания горизонтальных колебаний, жертв могло быть в десятки раз больше.



"Старые одноэтажные дома Ташкента строились на основе деревянного каркаса. Во время удара кирпичи и глина из стен высыпались, но сами каркасы устояли. Именно поэтому при таких разрушениях погибло всего 8 человек - цифра, которая до сих пор поражает специалистов всего мира, - говорит Сабитжан Максудов. - Это не попытка властей что-то скрыть, а реальный итог того, что дома, придя в аварийное состояние, в большинстве своем устояли", - рассказал ученый в интервью газете "Народное слово".



Развеял он и популярную теорию о том, что масштабные руины 1966 года были делом рук правительства республики ради тотальной перестройки города за счет союзных средств. Эксперты сходятся во мнении, что это домысел, хотя очевидцы описывают попытки некоторых граждан нажиться на трагедии для получения нового жилья, собственноручно разрушая стены своих домов изнутри.



Старые дома начали массово сносить позже под новую застройку. Здания разбирали целыми кварталами из-за их аварийного состояния, специально, чтобы очистить территорию для строительства по новой карте сейсмического микрорайонирования Ташкента, в которой учитывалась сейсмическая опасность города, отмечает Максудов.



Таким образом, на фото, которые нередко можно встретить в сети, запечатлены не удары подземной стихии, а реализация нового генплана.



Очевидцы рассказывают и о необычных природных явлениях, вызванных землетрясением. Так, за несколько часов до катастрофы, ночью в некоторых домах стал самопроизвольно светиться люминофор ламп дневного света. Жильцы замечали голубоватое свечение на стенах в квартирах, а также искрение расположенных рядом, но не касавшихся друг друга электрических проводов.



Хозяин одного из частных домов, опасавшийся афтершоков землетрясения, поставил палатку в огороде своего дома для ночевки. При ее установке он выдернул несколько ростков баклажанов. В ночь на 10 мая начались толчки. Вскочившие домочадцы увидели в буквальном смысле светящиеся фантомы на месте зеленых ростков.



Из-за высокой сейсмоактивности и многочисленных афтершоков землетрясения, строительство в центре Ташкента на время заморозили, а обитателей палаточных городков начали расселять на пустующие окраины. Таким образом, на карте столицы Узбекистана появились современные кварталы Чиланзарского и Сергелийского районов, жилые массивы к западу от Кукчи.



Ученый также подчеркнул абсурдность теорий, согласно которым причиной катастрофы стал подземный ядерный взрыв.



Что касается прогнозирования подобных катаклизмов, по словам профессора, предсказать их с абсолютной точностью пока невозможно. Однако, важным сигналом может служить предшествующий толчок, который обычно слабее основного удара - форшок.



Первая карта сейсмического микрорайонирования Ташкента появилась за год до землетрясения. После землетрясения 1966 года работу в этом направлении усилили.



"Перед Институтом сейсмологии были поставлены две главные задачи. Первая - это оценка общей сейсмической опасности территории Узбекистана и создание детальных карт районирования для городов и промышленных зон. Второе направление - поиск предвестников сильных землетрясений", - поясняет профессор.



Для их выполнения специалисты развернули масштабные геолого-геофизические исследования. Они включают мониторинг электромагнитных полей и анализ подземных артезианских, родниковых вод, чьи физические и химические параметры первыми сигнализируют о приближении катастрофы.