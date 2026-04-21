Вторник, 28.04.2026
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
03:28 28.04.2026

Шестьдесят лет назад Ташкент пережил одну из крупнейших природных катастроф в своей истории. Она оставила такой след, что многие ее очевидцы, вспоминая о каких-либо событиях своей жизни или жизни города, уточняют - до или после землетрясения это произошло.

ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. Землетрясения для ташкентцев - привычное дело: потрясло, жители высказали предположения насчет эпицентра и количества баллов, сверились с информацией Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана и вернулись к своим делам.

Но ташкентское землетрясение 1966 года оставило такой след, что многие его очевидцы, вспоминая о каких-либо событиях своей жизни или жизни города, уточняют - до или после землетрясения это произошло.

Вокруг одной из крупнейших природных катастроф в истории столицы ходит немало слухов и легенд.

Одни уверяют, что масштаб трагедии сильно преувеличен. Немало и приверженцев теории заговора, согласно которой катастрофу инициировало руководство Советского Союза, чтобы переселить в регион жителей других республик. Отделить правду от вымысла с каждым годом становится все сложнее, поскольку свидетелей тех событий становится все меньше.

По словам главного научного сотрудника Института сейсмологии имени Г. А. Мавлянова Академии наук Узбекистана профессора и очевидца тех событий Сабитжана Максудова, природный характер землетрясения 1966 года не вызывает никаких сомнений.

"Оно (землетрясение, - прим. ред.) было зафиксировано сейсмографом СМР-II и сейсмометром СБМ. Оперативные данные передали властям уже через пять минут после первого толчка. Эти записи находятся в свободном доступе, а оригиналы хранятся в архивах нашего института", - подтвердил ученый в интервью газете "Народное слово".

Еще один волнующий многих вопрос - почему умеренная магнитуда привела к столь тяжелым последствиям.

В сейсмологии используют две шкалы, описывающие разные свойства процесса, пояснил Максудов.

Шкала Рихтера определяет мощность самой вспышки энергии в глубине земли - магнитуду. Ее максимум ограничивается 9 единицами. Шкала МСК-64 оценивает последствия на поверхности и измеряется в баллах от 1 до 12. Отсюда и сильные отличия.

По шкале Рихтера ташкентскому землетрясению присвоили магнитуду 5,3, а сотрясение поверхности в городе достигло 8-8,5 баллов, уточнил ученый.

Кроме того, энергия землетрясения была средней, и сила толчка быстро затухала с расстоянием. Если в эпицентре (нынешний район площади Мустакиллик и Алайского рынка) фиксировали 8 баллов, то через несколько километров трясло уже гораздо слабее.

Еще одна особенность ташкентского землетрясения - удар пришелся вертикально. Таким образом, жителей спасло именно направление толчка. В случае преобладания горизонтальных колебаний, жертв могло быть в десятки раз больше.

"Старые одноэтажные дома Ташкента строились на основе деревянного каркаса. Во время удара кирпичи и глина из стен высыпались, но сами каркасы устояли. Именно поэтому при таких разрушениях погибло всего 8 человек - цифра, которая до сих пор поражает специалистов всего мира, - говорит Сабитжан Максудов. - Это не попытка властей что-то скрыть, а реальный итог того, что дома, придя в аварийное состояние, в большинстве своем устояли", - рассказал ученый в интервью газете "Народное слово".

Развеял он и популярную теорию о том, что масштабные руины 1966 года были делом рук правительства республики ради тотальной перестройки города за счет союзных средств. Эксперты сходятся во мнении, что это домысел, хотя очевидцы описывают попытки некоторых граждан нажиться на трагедии для получения нового жилья, собственноручно разрушая стены своих домов изнутри.

Старые дома начали массово сносить позже под новую застройку. Здания разбирали целыми кварталами из-за их аварийного состояния, специально, чтобы очистить территорию для строительства по новой карте сейсмического микрорайонирования Ташкента, в которой учитывалась сейсмическая опасность города, отмечает Максудов.

Таким образом, на фото, которые нередко можно встретить в сети, запечатлены не удары подземной стихии, а реализация нового генплана.

Очевидцы рассказывают и о необычных природных явлениях, вызванных землетрясением. Так, за несколько часов до катастрофы, ночью в некоторых домах стал самопроизвольно светиться люминофор ламп дневного света. Жильцы замечали голубоватое свечение на стенах в квартирах, а также искрение расположенных рядом, но не касавшихся друг друга электрических проводов.

Хозяин одного из частных домов, опасавшийся афтершоков землетрясения, поставил палатку в огороде своего дома для ночевки. При ее установке он выдернул несколько ростков баклажанов. В ночь на 10 мая начались толчки. Вскочившие домочадцы увидели в буквальном смысле светящиеся фантомы на месте зеленых ростков.

Из-за высокой сейсмоактивности и многочисленных афтершоков землетрясения, строительство в центре Ташкента на время заморозили, а обитателей палаточных городков начали расселять на пустующие окраины. Таким образом, на карте столицы Узбекистана появились современные кварталы Чиланзарского и Сергелийского районов, жилые массивы к западу от Кукчи.

Ученый также подчеркнул абсурдность теорий, согласно которым причиной катастрофы стал подземный ядерный взрыв.

Что касается прогнозирования подобных катаклизмов, по словам профессора, предсказать их с абсолютной точностью пока невозможно. Однако, важным сигналом может служить предшествующий толчок, который обычно слабее основного удара - форшок.

Первая карта сейсмического микрорайонирования Ташкента появилась за год до землетрясения. После землетрясения 1966 года работу в этом направлении усилили.

"Перед Институтом сейсмологии были поставлены две главные задачи. Первая - это оценка общей сейсмической опасности территории Узбекистана и создание детальных карт районирования для городов и промышленных зон. Второе направление - поиск предвестников сильных землетрясений", - поясняет профессор.

Для их выполнения специалисты развернули масштабные геолого-геофизические исследования. Они включают мониторинг электромагнитных полей и анализ подземных артезианских, родниковых вод, чьи физические и химические параметры первыми сигнализируют о приближении катастрофы.

Источник - Sputnik
