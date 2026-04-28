Вторник, 28.04.2026
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
05:25 28.04.2026

Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан
28.04.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ

В последнее время представители коллективного Запада и прислонившиеся к ним приспешники слишком уж активно дискутируют на предмет "блестящих" перспектив развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), включающего в себя сухопутную доставку по территории Китая и Казахстана, переправу через Каспийское море, а затем продолжение пути через Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Восточной и Центральной Европы, соответственно, в обход России.

Мол, к 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит его транзитный потенциал и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру, а некий целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через TMTM составляет аж 11,4 млн тонн.

Исходя из оценки Баку, именно на данном этапе роль европейских партнеров становится решающей: международные выставки, зарубежные визиты и регулярный деловой диалог с ведущими компаниями наглядно демонстрируют реальный и растущий интерес к Среднему коридору. Собственно, "поэтому 2026 год станет годом превращения этого интереса в реальные объемы перевозок в восточном направлении: настало время трансформировать преимущественно односторонний коридор в модель двустороннего спроса".

В связи с этим 8 апреля в Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Казахстана Ермека Кошербаева, в процессе которой они обсудили ход реализации так называемых флагманских инфраструктурных проектов – ТМТМ и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

После состоявшейся встречи "злые языки" начали утверждать, что какие-то эфемерные казахстанские СМИ якобы уже окрестили проект ТМТМ "переписыванием карты Евразии". По их мнению, если долгое время основным сухопутным мостом между Европой и Азией служила Россия, то теперь ее роль как "обязательного звена" в этой цепи может быть пересмотрена, так как реализация Среднего коридора способна изменить баланс сил в регионе, сокращая транзитную зависимость других стран от Москвы. Некоторые из них вообще связывают развитие TMTM с переориентацией на технологии и инвестиции других стран, противопоставляя их российским инновациям.

Одновременно с этим на информационных просторах блуждают и те, кто указывает на большие сложности и потенциальные риски ТМТМ, обозначая, что реализация подобного масштабного инфраструктурного проекта является долгосрочной и комплексной задачей, требующей огромных инвестиций, согласования интересов многих стран и решения логистических проблем. Поэтому сделаем трезвый вывод: насколько Средний коридор сможет стать подлинной альтернативой существующим маршрутам через Россию, покажет время.

Интересно, что на фоне разного рода псевдоэкспертных диспутов о растущем стремлении Казахстана, Азербайджана, Грузии и их партнеров диверсифицировать транспортные потоки в Евразии и снизить риски, связанные с геополитической турбулентностью, между Ашхабадом и Москвой как раз и намечается самая что ни на есть диверсификация транспортных маршрутов.

В частности, стало известно, что в мае этого года ожидается подписание трехстороннего соглашения о создании нового торгового и транзитного коридора, который свяжет Россию (Республику Татарстан), Туркменистан и Афганистан, открыв новый маршрут для перемещения товаров между Россией и Афганистаном.

Согласно официальной информации, данный документ планируется окончательно оформить 12-17 мая "на полях" форума "Kazan Forum 2026". По словам руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, новый маршрут может значительно упростить грузоперевозки между Россией и Афганистаном.

Тем более что в последние годы Кабул стал важным рынком для халяльной продукции. Исходя из свежих данных, только в прошлом 2025 году импорт халяльных товаров из Татарстана в Афганистан достиг 51,7 млн долларов, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущим годом. В то же время до сих пор большая часть этой торговли осуществлялась косвенно, через третьи страны, поэтому предусматривается, что планируемый коридор укрепит прямые торговые связи и повысит эффективность региональной коммерции. Более того, коридор может также привлечь компании из Европы и Азии, ищущие стабильные и надежные логистические решения.

В сложившихся реалиях иранского кризиса не стоит списывать со счетов и Международный транспортный коридор "Север – Юг", включающий в себя три маршрута – западный, восточный и транскаспийский: западная сухопутная ветка проходит по территории Азербайджана, восточная – по территории Казахстана и Туркменистана, водный маршрут – по Каспийскому морю.

Неслучайно даже во время второй встречи глав правительств государств-членов Организации тюркских государств в Баку 2 апреля с участием высших чиновников Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев в своем выступлении особое внимание уделил совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие МТК "Север – Юг", помимо иных международных транспортных коридоров. И это в то время как президент Азербайджана по полной "топил" за Средний коридор.

Напомним, что еще в начале этого года Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана обозначало, что работает над развитием грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север – Юг", увеличением объема транзитных и международных грузов, а также над последовательным повышением видов и качества услуг, предоставляемых для железнодорожной перевозки грузов, создавая выгодные тарифные условия для грузоперевозчиков.

В результате благодаря использованию логистических возможностей Ашхабада контейнерные грузоперевозки, которые в настоящее время считаются удобными, начали широко использоваться для увеличения транзитных, импортных и экспортных грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Север – Юг", "Лазурит" и "Восток – Запад" через Туркменистан. Так, в 2025 году с территории страны было осуществлено 21 320 контейнерных грузоперевозок, в том числе 10 470 транзитных, 6 450 экспортных и 4 400 импортных, что на 10 200 контейнеров больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В завершение, пожалуй, стоит дословно процитировать главу госкорпорации "РусИранЭкспо" Александра Шарова, который в ходе проведения 3 апреля в Москве Международного экономического форума "35 лет СНГ. Развитие Большого Евразийского партнерства" выразил надежду на то, что МТК "Север – Юг" будет развиваться и использоваться на полную мощность.

Российский представитель также обозначил, что МТК "Север – Юг" затрагивает центральноазиатские страны СНГ в большей степени, чем Россию. "Потому что именно страны СНГ, Центральной Азии – это у нас Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан, – они не имеют выхода к морю и сейчас транспортируются через Россию. У нас есть сложности с западными странами из-за санкций. Или же через Китай, у которого тоже есть собственные сложности. А "Север – Юг" позволяет переправлять большие грузы из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана через Иран в порт Бендер-Аббас. Я думаю, что после окончания войны, может быть через месяц, максимум два, будет восстановление этого потока. Иран граничит с Пакистаном, и если он будет под большими санкциями, то спокойно можно будет по железной дороге перетаскивать эти вагоны, контейнеры, грузы в бег-вегах, перегружая с иранской железной дороги на пакистанскую, а дальше уходить на порт Карачи, где уже весь Индийский океан. Это и страны Восточной Африки, и Индия там совсем рядышком, буквально 200 км. Поэтому для стран СНГ сейчас очень актуален "Север – Юг". Его роль однозначно будет очень возрастать. И мы надеемся, что в скором времени".

И мы тоже, в свою очередь, надеемся на это.

Источник - Ритм Евразии
