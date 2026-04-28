Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев

05:25 28.04.2026

28.04.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ



В последнее время представители коллективного Запада и прислонившиеся к ним приспешники слишком уж активно дискутируют на предмет "блестящих" перспектив развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), включающего в себя сухопутную доставку по территории Китая и Казахстана, переправу через Каспийское море, а затем продолжение пути через Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Восточной и Центральной Европы, соответственно, в обход России.



Мол, к 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит его транзитный потенциал и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру, а некий целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через TMTM составляет аж 11,4 млн тонн.



Исходя из оценки Баку, именно на данном этапе роль европейских партнеров становится решающей: международные выставки, зарубежные визиты и регулярный деловой диалог с ведущими компаниями наглядно демонстрируют реальный и растущий интерес к Среднему коридору. Собственно, "поэтому 2026 год станет годом превращения этого интереса в реальные объемы перевозок в восточном направлении: настало время трансформировать преимущественно односторонний коридор в модель двустороннего спроса".



В связи с этим 8 апреля в Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Казахстана Ермека Кошербаева, в процессе которой они обсудили ход реализации так называемых флагманских инфраструктурных проектов – ТМТМ и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.



После состоявшейся встречи "злые языки" начали утверждать, что какие-то эфемерные казахстанские СМИ якобы уже окрестили проект ТМТМ "переписыванием карты Евразии". По их мнению, если долгое время основным сухопутным мостом между Европой и Азией служила Россия, то теперь ее роль как "обязательного звена" в этой цепи может быть пересмотрена, так как реализация Среднего коридора способна изменить баланс сил в регионе, сокращая транзитную зависимость других стран от Москвы. Некоторые из них вообще связывают развитие TMTM с переориентацией на технологии и инвестиции других стран, противопоставляя их российским инновациям.



Одновременно с этим на информационных просторах блуждают и те, кто указывает на большие сложности и потенциальные риски ТМТМ, обозначая, что реализация подобного масштабного инфраструктурного проекта является долгосрочной и комплексной задачей, требующей огромных инвестиций, согласования интересов многих стран и решения логистических проблем. Поэтому сделаем трезвый вывод: насколько Средний коридор сможет стать подлинной альтернативой существующим маршрутам через Россию, покажет время.



Интересно, что на фоне разного рода псевдоэкспертных диспутов о растущем стремлении Казахстана, Азербайджана, Грузии и их партнеров диверсифицировать транспортные потоки в Евразии и снизить риски, связанные с геополитической турбулентностью, между Ашхабадом и Москвой как раз и намечается самая что ни на есть диверсификация транспортных маршрутов.



В частности, стало известно, что в мае этого года ожидается подписание трехстороннего соглашения о создании нового торгового и транзитного коридора, который свяжет Россию (Республику Татарстан), Туркменистан и Афганистан, открыв новый маршрут для перемещения товаров между Россией и Афганистаном.



Согласно официальной информации, данный документ планируется окончательно оформить 12-17 мая "на полях" форума "Kazan Forum 2026". По словам руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, новый маршрут может значительно упростить грузоперевозки между Россией и Афганистаном.



Тем более что в последние годы Кабул стал важным рынком для халяльной продукции. Исходя из свежих данных, только в прошлом 2025 году импорт халяльных товаров из Татарстана в Афганистан достиг 51,7 млн долларов, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущим годом. В то же время до сих пор большая часть этой торговли осуществлялась косвенно, через третьи страны, поэтому предусматривается, что планируемый коридор укрепит прямые торговые связи и повысит эффективность региональной коммерции. Более того, коридор может также привлечь компании из Европы и Азии, ищущие стабильные и надежные логистические решения.



В сложившихся реалиях иранского кризиса не стоит списывать со счетов и Международный транспортный коридор "Север – Юг", включающий в себя три маршрута – западный, восточный и транскаспийский: западная сухопутная ветка проходит по территории Азербайджана, восточная – по территории Казахстана и Туркменистана, водный маршрут – по Каспийскому морю.



Неслучайно даже во время второй встречи глав правительств государств-членов Организации тюркских государств в Баку 2 апреля с участием высших чиновников Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев в своем выступлении особое внимание уделил совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие МТК "Север – Юг", помимо иных международных транспортных коридоров. И это в то время как президент Азербайджана по полной "топил" за Средний коридор.



Напомним, что еще в начале этого года Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана обозначало, что работает над развитием грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север – Юг", увеличением объема транзитных и международных грузов, а также над последовательным повышением видов и качества услуг, предоставляемых для железнодорожной перевозки грузов, создавая выгодные тарифные условия для грузоперевозчиков.



В результате благодаря использованию логистических возможностей Ашхабада контейнерные грузоперевозки, которые в настоящее время считаются удобными, начали широко использоваться для увеличения транзитных, импортных и экспортных грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Север – Юг", "Лазурит" и "Восток – Запад" через Туркменистан. Так, в 2025 году с территории страны было осуществлено 21 320 контейнерных грузоперевозок, в том числе 10 470 транзитных, 6 450 экспортных и 4 400 импортных, что на 10 200 контейнеров больше, чем за аналогичный период 2024 года.



В завершение, пожалуй, стоит дословно процитировать главу госкорпорации "РусИранЭкспо" Александра Шарова, который в ходе проведения 3 апреля в Москве Международного экономического форума "35 лет СНГ. Развитие Большого Евразийского партнерства" выразил надежду на то, что МТК "Север – Юг" будет развиваться и использоваться на полную мощность.



Российский представитель также обозначил, что МТК "Север – Юг" затрагивает центральноазиатские страны СНГ в большей степени, чем Россию. "Потому что именно страны СНГ, Центральной Азии – это у нас Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан, – они не имеют выхода к морю и сейчас транспортируются через Россию. У нас есть сложности с западными странами из-за санкций. Или же через Китай, у которого тоже есть собственные сложности. А "Север – Юг" позволяет переправлять большие грузы из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана через Иран в порт Бендер-Аббас. Я думаю, что после окончания войны, может быть через месяц, максимум два, будет восстановление этого потока. Иран граничит с Пакистаном, и если он будет под большими санкциями, то спокойно можно будет по железной дороге перетаскивать эти вагоны, контейнеры, грузы в бег-вегах, перегружая с иранской железной дороги на пакистанскую, а дальше уходить на порт Карачи, где уже весь Индийский океан. Это и страны Восточной Африки, и Индия там совсем рядышком, буквально 200 км. Поэтому для стран СНГ сейчас очень актуален "Север – Юг". Его роль однозначно будет очень возрастать. И мы надеемся, что в скором времени".



И мы тоже, в свою очередь, надеемся на это.