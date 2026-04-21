Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя ПобедыПодвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
13:37 28.04.2026

Подвиг - один на всех

О необходимости помнить и не забывать имена наших славных соотечественников не раз говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Одним из самых известных наших земляков является герой Великой Отечественной войны, "Халық қаһарманы" Рахимжан Кошкарбаев, водрузивший над Рейхстагом Знамя Победы.

Рахимжан Кошкарбаев родился осенью 1924 года в селе Тайтобе. Это живописное место на берегу реки Нура, недалеко от озера Каракога, рядом с нынешней Астаной. Тяжелые испытания, выпавшие на долю народа, не обошли стороной и будущего героя. В три года он лишился матери, а в тринадцать лет стал круглым сиротой и попал в детский дом. После окончания седьмого класса поступил в фабрично-заводское училище.

На начало войны Р. Кошкарбаеву исполнилось 16 лет. Но, несмотря на свой юный возраст, он рвался на фронт. Через год ему удалось поступить на подготовительные курсы в Кокчетаве. Летом 1943 года он перевелся в пехотное училище во Фрунзе (Бишкек), которое окончил с отличием осенью 1944 года. После этого был отправлен на передовую. К тому времени фронт был уже в Польше. Юноша сразу же заслужил уважение однополчан. Начальство тоже увидело в нем умелого и бесстрашного командира, пусть и без большого боевого опыта. В одном из первых своих боев он спас комбата из-под шквального огня. На подступах к Берлину перед его лицом просвистела пуля и поранила веко. После этого он получил прозвище от начальства "непробиваемый".

Вот что значится в наградном листе боевого офицера: "В бою 16 апреля 1945 года при расширении занятого плацдарма на левом берегу реки Одер в районе Гросс-Нойендорф товарищ Кошкарбаев действовал в составе штурмового батальона. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, он во главе взвода первым ворвался в траншею врага. Бой носил исключительно упорный характер, битва в траншее доходила до рукопашной. У товарища Кошкарбаева осколком гранаты был разбит автомат, он с гранатой бросился к пулеметной точке, перебил расчет, захватил пулемет и открыл огонь из трофейного оружия. Благодаря исключительно мужественным и смелым действиям Кошкарбаев выполнил поставленную перед ним задачу.

В бою 29 апреля 1945 года его взвод в числе первых форсировал реку Шпрее, ломая ожесточенное сопротивление врага. За дни боев, проведенных от Одера до Рейхстага, взвод истребил более 200 немецких солдат и офицеров и 184 взял в плен, с боем захватил 14 полевых орудий вместе с обслугой, 27 крупнокалиберных пулеметов и много другого вооружения. За этот подвиг командир стрелкового взвода 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии Рахимжан Кошкарбаев получил орден Отечественной войны I степени".

В Берлине батальон, в котором воевал Кошкарбаев, подошел близко к Рейхстагу и занял так называемый "Дом Гиммлера" — позицию, от которой цитадель фашизма отделяла Королевская площадь, насквозь простреливаемая хорошо укрепленными огневыми точками отчаянно сопротивлявшихся фашистов.

По воспоминаниям фронтовика, его вызвал к себе командир батальона и сказал, что есть приказ — водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. Затем добавил: он может отказаться. Лейтенант понимал, что в той ситуации право выбирать для него сравнимо с правом на жизнь, ведь шансов уцелеть в кромешном аду, в который предстояло отправиться, было очень немного. Но, несмотря на это, офицер решил выполнить задание, и ему передали свернутое красное полотнище.

Во главе группы разведчиков он начал прорыв к Рейхстагу. Пройти, проползти, пробежать, проскочить предстояло метров 350, но это были беспрестанно поливаемые свинцом смертельные метры. Вскоре в штурмовой группе остались только лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов.

Смерть грохотала над их головами, и прижатые к земле огнем противника два бойца приняли решение написать в уголке красного полотнища свои имена. Чтобы запомнили…

Для преодоления 350 метров до Рейхстага им понадобилось семь с половиной часов! Последний бросок был сделан тогда, когда начался артиллерийский обстрел цитадели. Эта огневая поддержка помогла бойцам, и 30 апреля в 14 часов 25 минут они установили первое знамя Победы на колонне Рейхстага.

О подвиге двух разведчиков сообщило не только Всесоюзное радио, но и написали фронтовые полковые газеты. За бесстрашие и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой операции по водружению знамени, оба бойца были представлены к званию Героя Советского Союза. Однако знаки высших воинских наград — золотые звезды — на их гимнастерках так и не засияли. Вместо них двое отважных были удостоены ордена Боевого Красного Знамени.

Наградной лист о представлении командира стрелкового взвода 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева к званию "Героя Советского Союза". 6 мая 1945 года

Восхищаясь героизмом двух отважных бойцов, известный писатель Борис Горбатов, в то время военный корреспондент, написал в своей статье, размещенной в "Литературной газете" 18 декабря 1948 года, следующее: "В самом деле, пора уже перестать сравнивать воинов нашей армии с орлами и беркутами. Какой беркут может сравниться с казахом Кошкарбаевым, который на моих глазах вместе с другими товарищами водрузил Знамя Победы над рейхстагом? Чтобы показать такого героя, нужен совсем иной поэтический строй, иные образы, иная поэзия".

После Победы Рахимжан Кошкарбаев еще два года служил в группе советских войск на Западе, затем, демобилизовавшись, успешно работал на разных должностях, в том числе руководящих. Достаточно сказать, что более двадцати лет он занимал пост директора гостиницы "Алма-Ата".

В мирной жизни Рахимжан Кошкарбаев успел написать две книги о войне: "Знамя Победы" и документальную повесть "Штурм: День 1410-й". В 1999 году был посмертно удостоен высшей награды Казахстана — звания "Халық қаһарманы" ("Народный герой") с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена "Отан".

Фронтовик трижды избирался депутатом Совета народных депутатов Советского района города Алма-Аты. Он был членом Общества советско-германской дружбы, а также президиума Казахского отделения Комитета ветеранов войны. Удостоен званий почетного гражданина трех городов — Целинограда, Балхаша и Аркалыка.

В связи с 30-летием Победы над фашизмом награжден Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Скончался 10 августа 1988 года, похоронен на Кенсайском кладбище в Алматы.

Фархат КИНЖИТАЕВ

При использовании материалов в СМИ ссылка на "Индустриальную Караганду" обязательна: https://inkaraganda.kz/novosti/obshhestvo/podvig-odin-na-vseh/

Источник - Индустриальная Караганда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777372620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Олжас Бектенов провел встречу с мировыми производителями сельхозтехники: подписаны новые соглашения о локализации производств в Казахстане
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО "Самрук-Қазына"
- Вопросы подготовки кадров с учетом внедрения искусственного интеллекта обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное
- Роман Скляр провел встречу с руководством ExxonMobil
- Мы должны обеспечить безопасный, качественный и оздоровительный детский отдых – А.Балаева
- "Самрук-Казына": итоги первого квартала
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  