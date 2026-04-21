Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы

13:37 28.04.2026

О необходимости помнить и не забывать имена наших славных соотечественников не раз говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Одним из самых известных наших земляков является герой Великой Отечественной войны, "Халық қаһарманы" Рахимжан Кошкарбаев, водрузивший над Рейхстагом Знамя Победы.



Рахимжан Кошкарбаев родился осенью 1924 года в селе Тайтобе. Это живописное место на берегу реки Нура, недалеко от озера Каракога, рядом с нынешней Астаной. Тяжелые испытания, выпавшие на долю народа, не обошли стороной и будущего героя. В три года он лишился матери, а в тринадцать лет стал круглым сиротой и попал в детский дом. После окончания седьмого класса поступил в фабрично-заводское училище.



На начало войны Р. Кошкарбаеву исполнилось 16 лет. Но, несмотря на свой юный возраст, он рвался на фронт. Через год ему удалось поступить на подготовительные курсы в Кокчетаве. Летом 1943 года он перевелся в пехотное училище во Фрунзе (Бишкек), которое окончил с отличием осенью 1944 года. После этого был отправлен на передовую. К тому времени фронт был уже в Польше. Юноша сразу же заслужил уважение однополчан. Начальство тоже увидело в нем умелого и бесстрашного командира, пусть и без большого боевого опыта. В одном из первых своих боев он спас комбата из-под шквального огня. На подступах к Берлину перед его лицом просвистела пуля и поранила веко. После этого он получил прозвище от начальства "непробиваемый".



Вот что значится в наградном листе боевого офицера: "В бою 16 апреля 1945 года при расширении занятого плацдарма на левом берегу реки Одер в районе Гросс-Нойендорф товарищ Кошкарбаев действовал в составе штурмового батальона. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, он во главе взвода первым ворвался в траншею врага. Бой носил исключительно упорный характер, битва в траншее доходила до рукопашной. У товарища Кошкарбаева осколком гранаты был разбит автомат, он с гранатой бросился к пулеметной точке, перебил расчет, захватил пулемет и открыл огонь из трофейного оружия. Благодаря исключительно мужественным и смелым действиям Кошкарбаев выполнил поставленную перед ним задачу.



В бою 29 апреля 1945 года его взвод в числе первых форсировал реку Шпрее, ломая ожесточенное сопротивление врага. За дни боев, проведенных от Одера до Рейхстага, взвод истребил более 200 немецких солдат и офицеров и 184 взял в плен, с боем захватил 14 полевых орудий вместе с обслугой, 27 крупнокалиберных пулеметов и много другого вооружения. За этот подвиг командир стрелкового взвода 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии Рахимжан Кошкарбаев получил орден Отечественной войны I степени".



В Берлине батальон, в котором воевал Кошкарбаев, подошел близко к Рейхстагу и занял так называемый "Дом Гиммлера" — позицию, от которой цитадель фашизма отделяла Королевская площадь, насквозь простреливаемая хорошо укрепленными огневыми точками отчаянно сопротивлявшихся фашистов.



По воспоминаниям фронтовика, его вызвал к себе командир батальона и сказал, что есть приказ — водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. Затем добавил: он может отказаться. Лейтенант понимал, что в той ситуации право выбирать для него сравнимо с правом на жизнь, ведь шансов уцелеть в кромешном аду, в который предстояло отправиться, было очень немного. Но, несмотря на это, офицер решил выполнить задание, и ему передали свернутое красное полотнище.



Во главе группы разведчиков он начал прорыв к Рейхстагу. Пройти, проползти, пробежать, проскочить предстояло метров 350, но это были беспрестанно поливаемые свинцом смертельные метры. Вскоре в штурмовой группе остались только лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов.



Смерть грохотала над их головами, и прижатые к земле огнем противника два бойца приняли решение написать в уголке красного полотнища свои имена. Чтобы запомнили…



Для преодоления 350 метров до Рейхстага им понадобилось семь с половиной часов! Последний бросок был сделан тогда, когда начался артиллерийский обстрел цитадели. Эта огневая поддержка помогла бойцам, и 30 апреля в 14 часов 25 минут они установили первое знамя Победы на колонне Рейхстага.



О подвиге двух разведчиков сообщило не только Всесоюзное радио, но и написали фронтовые полковые газеты. За бесстрашие и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой операции по водружению знамени, оба бойца были представлены к званию Героя Советского Союза. Однако знаки высших воинских наград — золотые звезды — на их гимнастерках так и не засияли. Вместо них двое отважных были удостоены ордена Боевого Красного Знамени.



Наградной лист о представлении командира стрелкового взвода 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева к званию "Героя Советского Союза". 6 мая 1945 года



Восхищаясь героизмом двух отважных бойцов, известный писатель Борис Горбатов, в то время военный корреспондент, написал в своей статье, размещенной в "Литературной газете" 18 декабря 1948 года, следующее: "В самом деле, пора уже перестать сравнивать воинов нашей армии с орлами и беркутами. Какой беркут может сравниться с казахом Кошкарбаевым, который на моих глазах вместе с другими товарищами водрузил Знамя Победы над рейхстагом? Чтобы показать такого героя, нужен совсем иной поэтический строй, иные образы, иная поэзия".



После Победы Рахимжан Кошкарбаев еще два года служил в группе советских войск на Западе, затем, демобилизовавшись, успешно работал на разных должностях, в том числе руководящих. Достаточно сказать, что более двадцати лет он занимал пост директора гостиницы "Алма-Ата".



В мирной жизни Рахимжан Кошкарбаев успел написать две книги о войне: "Знамя Победы" и документальную повесть "Штурм: День 1410-й". В 1999 году был посмертно удостоен высшей награды Казахстана — звания "Халық қаһарманы" ("Народный герой") с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена "Отан".



Фронтовик трижды избирался депутатом Совета народных депутатов Советского района города Алма-Аты. Он был членом Общества советско-германской дружбы, а также президиума Казахского отделения Комитета ветеранов войны. Удостоен званий почетного гражданина трех городов — Целинограда, Балхаша и Аркалыка.



В связи с 30-летием Победы над фашизмом награжден Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Скончался 10 августа 1988 года, похоронен на Кенсайском кладбище в Алматы.



Фархат КИНЖИТАЕВ



