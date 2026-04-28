ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов

17:20 28.04.2026

28.04.2026



Как государство, так и частный сектор в США резко сокращают финансирование фундаментальной и большинства направлений прикладной науки, сообщил в своем апрельском выпуске американский журнал The Nation, опираясь на ежегодный доклад Стэнфордского университета.



По его наблюдениям, тенденция наиболее заметна на фоне пузыря ИИ - огромных рискованных вложениях в него. В этой связи The Nation описывает, по его выражению, круговую схему (по сути, круговую поруку) в американской индустрии ИИ. Венчурные инвесторы, сделавшие ставку на ИИ, через своих людей в Белом доме пролоббировали внушительное снижение расходов почти на всю науку, кроме прикладных разработок ИИ.



Журнал сообщает, что за 2025 год, то есть за время с начала правления Трампа, с федеральной службы ушло более 10 000 человек со степенью доктора PhD в науке и инженерии. Эти специалисты лишились 7800 государственных грантов. Финансируемые венчурными ИИ-инвесторами стартапы нанимают оставшихся без работы ученых дрессировать ИИ-модели. Многие из этих специалистов оказались на гиг-платформах, которые платят по 30-90 долларов в час за решение сложных задач, но некоторые до сих пор в поиске работы. Иначе говоря, в США всего за год произошел отток мозгов из фундаментальных и прикладных наук в сферу ИИ и на улицу.



По оценке The Nation, в центре схемы - Питер Тиль, основатель компании Palantir, которую ряд наблюдателей называет глобальным технологическим шпионом, и Марк Андриссен, влиятельный сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz. Директор управления научной и технологической политики Белого дома Майкл Кратсиос раньше руководил аппаратом Тиля в его венчурном фонде. Советник Трампа по ИИ Дэвид Сакс - соратник Тиля по платежной системе PayPal. Другой президентский советник Шрирам Кришнан до прихода в Белый дом был бизнес-партнером Андриссена.



В предложенном администрацией Белого дома бюджете финансирование фундаментальной науки сокращено на 57 процентов, космической программы NASA - на 24, прикладных медицинских исследований - на 40. До статьи в The Nation газета Washington Post опубликовала служебную переписку, в которой Андриссен требовал для фундаментальной науки "бюрократической смертной казни".



Бенефициары такой политики - та же группа инвесторов. За год резко выросли платформы для обучения ИИ Mercor и Scale AI, обе с инвестициями Тиля. Но основателем Mercor числится 23-летний Брендан Фуди, ставший на бумаге миллиардером за несколько месяцев. А 49 процентов Scale AI купила, по оценке за 29 миллиардов долларов, корпорация Meta Марка Цукерберга. Обе платформы щедро платят PhD-специалистам за решение прикладных задач по физике, математике и химии, чтобы эта информация затем уходила, естественно небесплатно, на обучение моделей ИИ в OpenAI, Anthropic и другим разработчикам имитации интеллекта.



Прикладной математик-аспирант рассказал журналу The Nation, что получал 90 долларов в час за решение задач уровня университетских олимпиад. Но так работодатель оплачивал максимум 2,5 часа на задачу, а за неправильное решение не платил ничего. Выпускница инженерной программы Массачусетского технологического института (MIT) подсчитала неучтенные работодателем часы и убедилась, что реальная ставка оплаты намного ниже обещанной. "Я бы сказал, это похоже на развод", - охарактеризовал подобную оплату журналу тот же аспирант.



The Nation напоминает, что Кремниевая долина выросла на государственных исследованиях, которые американская оборонная программа DARPA финансировала десятилетиями. Парадокс в том, что группа инвесторов, разбогатевших на этой программе, сейчас ее же подрывает, заводя в нее собственные компании. The Nation считает, что на этом быстро и много заработают лишь несколько венчурных фондов, но в долгосрочной перспективе проиграет вся американская техноиндустрия. Ведь без государственной фундаментальной науки, которой отродясь не занимался частный бизнес, исчезнет и питательная среда для следующих технологических прорывов.



На практику внедрения ИИ обращают внимание Гарвардский и Стэнфордский университеты, агентства Reuters и Bloomberg, сайт Fortune и другие американские источники. "Терпеливое выращивание ИИ в Китае приносит богатые плоды, в то время как США пытаются собрать урожай в собственной запустевшей роще, - пишет автор Fortune Джо Уилкинс. - Если мы действительно находимся в разгаре эпической гонки вооружений ИИ - как громко заявит любой сторонник Китая, - то КНР явно берет на себя лидерство".



Из доклада Стэнфорда следует, что Китай внедряет промышленных роботов на основе ИИ в девять раз быстрее, чем США. Впечатляет разрыв в патентах на ИИ-решения: в 2024 году Китай оформил 74 процента против 12 американских и жалких трех процентов Евросоюза. США лидируют в одной категории - общие инвестиции в ИИ. Они в 2025 году составили 258,9 миллиарда против 12,4 миллиарда долларов Китая. "Если это гонка вооружений, как утверждают ястребы, США поедают очень дорогую пыль", - иронизирует Джо Уилкинс.