ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля

00:05 29.04.2026

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по зачистке от ВСУ всего приграничья на северо-востоке Харьковской области. На Украине из-за резкого роста агрессии местного населения против сотрудников ТЦК предложили разрешить "людоловам" безнаказанно стрелять на поражение. Командующий инженерными войсками ВСУ Сиротенко заявил о строительстве стратегической оборонительной линии от Киевского водохранилища до западных пригородов Сум.



