ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
00:05 29.04.2026

ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по зачистке от ВСУ всего приграничья на северо-востоке Харьковской области. На Украине из-за резкого роста агрессии местного населения против сотрудников ТЦК предложили разрешить "людоловам" безнаказанно стрелять на поражение. Командующий инженерными войсками ВСУ Сиротенко заявил о строительстве стратегической оборонительной линии от Киевского водохранилища до западных пригородов Сум.



"Скомкать" оборону

Подразделения группировки "Север" ВС РФ завязали бои за село Бударки. Противник был атакован со стороны меловых высот у урочища Круглое на северном берегу реки Волчья. В свою очередь, также началась вспомогательная атака со стороны границы Валуйского района Белгородской области. Неприятель таким образом оказался зажат в селах Землянки и Бударки. Ряд источников, близких к "северянам", сообщили, что бои ведутся уже в последнем из указанных населенных пунктов. Сложившаяся картина показывает, что если из Бударок ВСУ еще могут отступить в западном и юго-западном направлении, то вот из Землянок отойти они не могут, так как фактически блокированы. Обороняет северо-восточную оконечность Волчанского района Харьковской области 129-я ОТМБр (до 2025 года 129-я бригада ТрО – прим. ред.). Эта часть известна тем, что уровень дезертирства личного состава в ней запредельный. В частности, в ряде отечественных СМИ в марте этого года прошло сообщение о таинственной пропаже целой роты одного из батальонов 129-й бригады. Источники сообщили, что после провала обороны окрестностей села Графское, которое находится неподалеку от Волчанска, рота солдат, а это порядка 100 человек, при форсировании Северского Донца бесследно исчезла. Ни в списках погибших, ни в списках пленных украинское подразделение не значится. На основании этого можно сделать вывод, что рота целиком уничтожена при переправе, а командование ВСУ в очередной раз решило помочь Киеву уклониться от выплат родственникам военных. Например, записать безвозвратно потерянный личный состав в категорию, не подразумевающую компенсацию семьям. Ну или исчезновение подразделения – это не что иное, как дезертирство роты в полном составе. В любом случае украинскому командованию выгоднее вообще "не заметить" инцидент и промолчать, будто пропавшей роты вовсе не существовало.

Все вышеперечисленное дает основания говорить о том, что 129-я ОТМБр ВСУ распылена побатальонно по разным секторам Харьковского направления. И, разумеется, эта воинская часть действует в условиях серьезного некомплекта людей в подразделениях, учитывая то, что в ее зону ответственности входит вся цепь сел к востоку от Волчанска вдоль до реки Волчья. А это без малого 20 км по прямой. О каких-либо высоких боевых качествах говорить не приходится.

Помимо 129-й ОТМБр ВСУ, непосредственно на границе – на стыке Волчанского и Великобурлукского районов Харьковской области – стоят подразделения 11-го ПО ГПСУ (известен как 11-я бригада Государственной пограничной службы Украины). И судя по всему, зона ответственности этого формирования уходит на юг от села Бударки по линии границы. То есть, складывая все признаки воедино, бойцы ГрВ "Север" ударили по стыку зон ответственности украинских частей. Стыки – самые уязвимые участки, особенно если людей не хватает. Преждевременно говорить о том, какой замысел реализует командование ВС РФ. Нетрудно догадаться, что все войска незалежной на площадях Волчанского и Великобурлукского районов Харьковской области, непосредственно выходящих к госгранице России, оказываются в клещах.

Говорящая фамилия

Украинский общественник и экс-командир батальона "Айдар" (организация запрещена в России и признана террористической) Евген Дикий в беседе с украинским СМИ предложил "гениальную" идею о том, как навести порядок с мобилизацией.

"Если раздать ТЦК оружие и разрешить применять его на поражение против "ухылянтов", а также дать гарантию, что за это их не посадят в тюрьму, то в стране сразу наступит порядок и улучшится мобилизация", – сказал он.

Охотники на людей из ТЦК и так вооружены. Более того, они и без этого применяют оружие. В Житомирской области в конце января военком открыл стрельбу в сторону толпы. Еще с осени 2025 года появились сведения о том, что патрули ТЦК стали выходить на "охоту" с оружием. В чем же тогда смысл слов Дикого? Есть основания полагать, что слова украинского общественника – реакция на то, что военкомы из охотников переходят в разряд жертв. Число нападений на сотрудников ТЦК растет, причем нападений не простых, а вооруженных и хорошо организованных. Степень неприязни простых людей к военкомам крайне высока. Слова Дикого – это трансляция в общественное поле идеи о том, что все, кто сопротивляется произволу "людоловов", это враги, с которыми надо бороться силой оружия. Таким образом Дикий и его заказчики полагают, что если сопротивление ТЦК будет караться безнаказанным для военкомов расстрелом гражданских лиц, то все разом наладится и сопротивление прекратится. Но тут они сильно ошиблись. Количество нелегально находящихся в распоряжении населения стрелкового оружия и боеприпасов не поддается даже примерному подсчету. То есть, даже если ТЦК вооружить по полноценным штатам боевых подразделений, "людоловы" в лучшем случае добьются паритета с гражданскими по "огневым возможностям". А если военкомы вздумают в случае появления законодательной базы, о которой говорил Дикий, воспользоваться правом стрелять, то их с уверенностью можно "поздравить". Более короткого пути к масштабным и вооруженным гражданским волнениям не найти.

Стратегическая линия

Командующий инженерными войсками ВСУ Сиротенко в интервью агентству Укринформ сообщил о том, что идет строительство стратегической сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до западных пригородов Сум.

Очевидно, что Банковая опасается повторения наступления ВС РФ на Киев через Сумскую и Черниговскую области с территории России. Логика строительства проста. Фортификации, распростертые с востока на запад, прикрывают центр страны от атаки с севера, а русла больших и малых рек образуют естественные рубежи обороны с севера на юг, защищая от атаки с востока. Вроде бы все логично, однако есть одно но. Эти фортификации строятся из расчета на то, что русские войска планируют новый глубокий прорыв к украинской столице. Но при альтернативных планах наступления ВС РФ эта генеральная оборонительная линия бесполезна. Но опять же данные рубежи надо еще построить и нет никакой гарантии, что средства, выделенные на их строительство, не будут украдены.

Вчера, 27 апреля, главным событием дня стали успехи 8-й армии ВС РФ в боях к югу от Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777410300


