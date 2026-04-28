Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США

02:34 29.04.2026

Как прошло совещание министров обороны стран ШОС в Бишкеке



28 апреля 2026



Бишкек (АКИpress) - В Бишкеке 28 апреля состоялось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В 2026 году Кыргызстан председательствует в организации, в связи с чем в столице проходят мероприятия в рамках ШОС.



В начале дня главы оборонных ведомств посетили площадь Победы, где возложили цветы к Вечному огню. Под сопровождение военного оркестра военнослужащие Национальной гвардии установили венок. Министры почтили память павших, возложив цветы и склонив головы.



