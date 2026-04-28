Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
02:34 29.04.2026

Как прошло совещание министров обороны стран ШОС в Бишкеке

28 апреля 2026

Бишкек (АКИpress) - В Бишкеке 28 апреля состоялось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В 2026 году Кыргызстан председательствует в организации, в связи с чем в столице проходят мероприятия в рамках ШОС.

В начале дня главы оборонных ведомств посетили площадь Победы, где возложили цветы к Вечному огню. Под сопровождение военного оркестра военнослужащие Национальной гвардии установили венок. Министры почтили память павших, возложив цветы и склонив головы.



После этого главы оборонных ведомств направились в здание Администрации президента "Ынтымак Ордо", где их принял президент Садыр Жапаров. Глава государства отметил, что Кыргызстан, как председательствующая сторона в ШОС, придает особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере, включая проведение совместных учений, обмен опытом и укрепление координации между ведомствами. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению сотрудничества и обеспечению безопасности на пространстве организации.

Само совещание прошло в Государственной резиденции "Ала-Арча". До начала встречи министры провели панельную фотосессию, после чего направились в большой зал, где состоялось заседание.

Перед началом работы министр обороны КР Руслан Мукамбетов отметил, что председательство Кыргызстана в ШОС в текущем году имеет особое значение, так как организация отмечает 25-летие.

"Мы уверены, что через открытый диалог и предсказуемость действий мы сможем сохранить мир и обеспечить безопасность наших народов на долгие десятилетия вперед", - сказал он.

Далее заседание продолжилось в закрытом формате, и представители СМИ покинули зал. Рабочая встреча проходила около часа.

По ее итогам к журналистам вышли министр обороны КР Руслан Мукамбетов и председатель ШОС Нурлан Ермекбаев.

Мукамбетов сообщил, что в ходе совещания были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе и мире, обозначены ключевые вызовы и угрозы. По его словам, стороны провели конструктивный диалог по вопросам взаимодействия и обсудили необходимость консолидации усилий для противодействия современным угрозам. Также подтверждены основные документы сотрудничества на предстоящие годы, направленные на укрепление доверия между оборонными ведомствами стран-участниц.

В свою очередь Нурлан Ермекбаев отметил, что участники встречи высказались за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов и подтвердили приверженность положениям Астанинской и Тяньцзиньской деклараций, а также принципам и нормам ООН.

Кроме того, министры обороны стран ШОС подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в оборонной сфере, включая проведение антитеррористических учений "Мирная миссия", обмен опытом и подготовку кадров.

По словам Ермекбаева, в ходе совещания также прозвучали предложения по разработке дорожной карты взаимодействия в военной сфере и формированию плана совместных мероприятий на уровне экспертных структур.



Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Заместитель и официальный представитель Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник заявил о готовности Тегерана делиться своими оборонными достижениями и уникальным опытом противостояния американской агрессии с дружественными странами.

Во вторник, 28 апреля, по прибытии в Кыргызстан для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), генерал Талаи-Ник подчеркнул, что мир находится в процессе исторического перехода.

По мнению замминистра, ШОС, охватывающая колоссальные территории и население, является живым воплощением стремления народов к справедливому многополярному мироустройству.

"Благодаря беспримерному сопротивлению иранского народа и мощи наших вооруженных сил всему миру стало очевидно: США больше не в том положении, чтобы диктовать свою волю независимым нациям", - заявил представитель Минобороны.

Источник - АКИpress
