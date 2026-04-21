ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
04:39 29.04.2026
В союзе приняли рекомендации к документу, направленному на согласованное регулирование деятельности финансового рынка
ДУШАНБЕ, 28 апр - Sputnik. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) внесли изменения в работу банковской системы.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что изменения относятся к документу, направленному на согласованное регулирование деятельности финансового рынка и банковских услуг.
Подчеркивается, что в основе нововведений лежат результаты сравнительно-правового анализа законодательств стран "пятерки" и соответствующие международные стандарты.
В пресс-службе сообщают, что рекомендации "О согласованных предложениях по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере допуска банков на рынок банковских услуг" подготовлены в рамках реализации ранее установленного плана по улучшению законодательства в финансовой сфере.
"Мы стремимся, чтобы банки Союза, желающие работать на всем евразийском пространстве, ориентировались на понятные и единые правила игры", - заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Он добавил, принятие рекомендаций является логическим шагом на пути к полноценному запуску общего рынка ЕАЭС.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о ЕАЭС.
В союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. С 2015 года Таджикистан занимается рассмотрением целесообразности вступления страны в союз.