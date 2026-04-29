Среда, 29.04.2026
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
13:15 29.04.2026

29 апреля 2026

Троим бывшим высокопоставленным чиновникам Кыргызстана официально озвучили статьи обвинения. Дело связано с так называемым "письмом 75", передает 24.kg.

Что известно

Адвокат Шердор Абдыкапаров подтвердил, что экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, бывшему депутату Курманкулу Зулушеву и экс-торага Жогорку кенеша Нурланбеку Шакиеву официально предъявлены обвинения. Статьи те же, что и у других фигурантов дела - организация массовых беспорядков и действия, которые следствие квалифицирует как попытку государственного переворота.

По данным источников в силовых структурах, всех троих допросили в Главном следственном управлении МВД. Допросы длились несколько часов, после чего фигуранты покинули здание ведомства. Официально детали обвинений и ход следствия не раскрываются.

Что стало отправной точкой

В феврале 2026 года стало известно, что 75 граждан направили обращение президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку кенеша с призывом провести досрочные президентские выборы. Это письмо запустило цепочку отставок и уголовных дел.

Ташиева сняли с поста главы ГКНБ и вице-премьера, провели реорганизацию спецслужбы. Шакиев сложил полномочия торага и сдал депутатский мандат. Зулушев также отказался от мандата. Часть подписантов письма уже находится в СИЗО.

Жапаров заявил, что Ташиев отрицал встречи с авторами обращения, однако на государственные должности больше назначен не будет. Конституционный суд, в свою очередь, подтвердил, что президентские выборы пройдут в установленный срок в январе 2027 года.

Как считают сами кыргызстанцы

Часть пользователей убеждена, что бывший глава ГКНБ не мог планировать переворот. Они указывают на то, что за шесть лет во главе спецслужбы у него было куда больше возможностей для этого, а сам он всегда позиционировал себя как союзник Жапарова.

Отдельные комментаторы высказывают версию, что президент умело использовал политический ресурс Ташиева, а тот фактически выступал "козлом отпущения" за спорные решения. Репутацию же главного силовика, по мнению части аудитории, подпортило не столько его окружение, сколько вседозволенность людей из его команды.

Другие, напротив, полагают, что схема была тонко выстроена - через парламент, через "письмо 75", с расчетом на то, что все будет выглядеть как воля народа, а не как прямой переворот. Звучат и версии о том, что вся история - срежиссированный спектакль для зачистки старой элиты и замены ее на новую.

При этом многие признают заслуги Ташиева - особенно в борьбе с организованной преступностью.

Источник - kz.kursiv.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777457700


