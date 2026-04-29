Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения

13:15 29.04.2026

Троим бывшим высокопоставленным чиновникам Кыргызстана официально озвучили статьи обвинения. Дело связано с так называемым "письмом 75", передает 24.kg.



Что известно



Адвокат Шердор Абдыкапаров подтвердил, что экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, бывшему депутату Курманкулу Зулушеву и экс-торага Жогорку кенеша Нурланбеку Шакиеву официально предъявлены обвинения. Статьи те же, что и у других фигурантов дела - организация массовых беспорядков и действия, которые следствие квалифицирует как попытку государственного переворота.



По данным источников в силовых структурах, всех троих допросили в Главном следственном управлении МВД. Допросы длились несколько часов, после чего фигуранты покинули здание ведомства. Официально детали обвинений и ход следствия не раскрываются.



Что стало отправной точкой



В феврале 2026 года стало известно, что 75 граждан направили обращение президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку кенеша с призывом провести досрочные президентские выборы. Это письмо запустило цепочку отставок и уголовных дел.



Ташиева сняли с поста главы ГКНБ и вице-премьера, провели реорганизацию спецслужбы. Шакиев сложил полномочия торага и сдал депутатский мандат. Зулушев также отказался от мандата. Часть подписантов письма уже находится в СИЗО.



Жапаров заявил, что Ташиев отрицал встречи с авторами обращения, однако на государственные должности больше назначен не будет. Конституционный суд, в свою очередь, подтвердил, что президентские выборы пройдут в установленный срок в январе 2027 года.



Как считают сами кыргызстанцы



Часть пользователей убеждена, что бывший глава ГКНБ не мог планировать переворот. Они указывают на то, что за шесть лет во главе спецслужбы у него было куда больше возможностей для этого, а сам он всегда позиционировал себя как союзник Жапарова.



Отдельные комментаторы высказывают версию, что президент умело использовал политический ресурс Ташиева, а тот фактически выступал "козлом отпущения" за спорные решения. Репутацию же главного силовика, по мнению части аудитории, подпортило не столько его окружение, сколько вседозволенность людей из его команды.



Другие, напротив, полагают, что схема была тонко выстроена - через парламент, через "письмо 75", с расчетом на то, что все будет выглядеть как воля народа, а не как прямой переворот. Звучат и версии о том, что вся история - срежиссированный спектакль для зачистки старой элиты и замены ее на новую.



При этом многие признают заслуги Ташиева - особенно в борьбе с организованной преступностью.