|Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
14:02 29.04.2026
28.04.2026
город Душанбе
28 апреля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял Специального Посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора.
В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективой сотрудничества двух сторон, в том числе в областях экономики и торговли, инвестиций и обеспечения безопасности.
В этом контексте отдельное внимание было уделено процессу реализации договоренностей, достигнутых в рамках диалога "Центральная Азия – США (С5+1)"
При этом, Лидер нации отметил заинтересованность Таджикистана в развитии связей с Соединенными Штатами Америки в этих и других сферах, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что США сегодня входит в пятерку ведущих инвестиционных партнеров Таджикистана.
Президент Республики Таджикистан в целях развития и расширения сотрудничества подчеркнул важность активного использования возможностей, вытекающих из рамочного Соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА). С акцентом на имеющийся потенциал Таджикистана в сферах гидроэнергетики, добычи и переработке полезных ископаемых, легкой, пищевой, химической и фармацевтической промышленности, было признано взаимовыгодным дальнейшее практическое сотрудничество в этих областях.
Развитие искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и цифровизации экономики, создание совместных предприятий по переработке аграрной продукции для экспорта, а также привлечение на этой основе инвестиций были расценены как перспективные сектора сотрудничества двух стран.
Стороны договорились продолжить координацию усилий соответствующих органов по реализации этих и других целей, представляющих взаимный интерес.