Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора

14:02 29.04.2026

28.04.2026

город Душанбе



28 апреля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял Специального Посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора.



В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективой сотрудничества двух сторон, в том числе в областях экономики и торговли, инвестиций и обеспечения безопасности.



