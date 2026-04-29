Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода

Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и решения



29 апреля 2026



Содержание

История создания ОПЕК

Прецеденты выхода стран из ОПЕК

Решение властей ОАЭ



Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Власти планируют самостоятельно определять энергетическую стратегию. Все подробности - в материале "Известий".



История создания ОПЕК



Организация стран - экспортеров нефти была основана в 1960 году по инициативе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы. За десятилетия своего существования состав объединения неоднократно менялся. На текущий момент в структуру входят 12 государств, которые контролируют около 40% мировой нефтедобычи и обладают значительными запасами углеводородов.



Формат ОПЕК+, в который наряду с участниками картеля входит и Россия, был создан позднее для расширения координации на глобальном рынке. Изменение состава таких объединений часто связано с внутренними экономическими интересами стран. Согласно уставу организации, выход участника вступает в силу в начале следующего календарного года после исполнения всех финансовых обязательств.



