 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
18:05 29.04.2026

История создания ОПЕК
Прецеденты выхода стран из ОПЕК
Решение властей ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Власти планируют самостоятельно определять энергетическую стратегию. Все подробности - в материале "Известий".

История создания ОПЕК

Организация стран - экспортеров нефти была основана в 1960 году по инициативе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы. За десятилетия своего существования состав объединения неоднократно менялся. На текущий момент в структуру входят 12 государств, которые контролируют около 40% мировой нефтедобычи и обладают значительными запасами углеводородов.

Формат ОПЕК+, в который наряду с участниками картеля входит и Россия, был создан позднее для расширения координации на глобальном рынке. Изменение состава таких объединений часто связано с внутренними экономическими интересами стран. Согласно уставу организации, выход участника вступает в силу в начале следующего календарного года после исполнения всех финансовых обязательств.



Прецеденты выхода стран из ОПЕК

Ранее несколько государств уже прекращали членство в организации. Например, Катар покинул ОПЕК в 2019 году, сфокусировавшись на добыче природного газа. Эквадор окончательно вышел из объединения в 2020 году из-за экономических проблем, а Ангола приняла аналогичное решение в январе 2024 года, не согласившись с установленными квотами на добычу сырья.

Индонезия дважды приостанавливала свое участие из-за разногласий и изменения статуса экспортера. Подобные прецеденты, по мнению экспертов, подчеркивают сложность согласования интересов различных игроков. Габон также временно покидал структуру в 1995 году, однако восстановил членство спустя два десятилетия.

Решение властей ОАЭ

Министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи заявил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из организаций ОПЕК и ОПЕК+ окажет минимальное влияние на мировые цены на нефть. По словам министра, решение было принято в наиболее подходящий момент с учетом текущей ситуации на рынке.

"Это окажет минимальное влияние на цены [на нефть] и на наших друзей из ОПЕК и ОПЕК+", - отметил он.

На долю ОАЭ приходилось 11,9% всей добычи картеля до начала 2026 года. Страна неоднократно выражала несогласие с заниженными, по ее мнению, квотами, что в итоге привело к первому в истории ОПЕК случаю выхода столь крупного ближневосточного экспортера.

Источник - Известия
