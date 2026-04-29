Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода

Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и решения
29 апреля 2026
Содержание
История создания ОПЕК
Прецеденты выхода стран из ОПЕК
Решение властей ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Власти планируют самостоятельно определять энергетическую стратегию. Все подробности - в материале "Известий".
История создания ОПЕК
Организация стран - экспортеров нефти была основана в 1960 году по инициативе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы. За десятилетия своего существования состав объединения неоднократно менялся. На текущий момент в структуру входят 12 государств, которые контролируют около 40% мировой нефтедобычи и обладают значительными запасами углеводородов.
Формат ОПЕК+, в который наряду с участниками картеля входит и Россия, был создан позднее для расширения координации на глобальном рынке. Изменение состава таких объединений часто связано с внутренними экономическими интересами стран. Согласно уставу организации, выход участника вступает в силу в начале следующего календарного года после исполнения всех финансовых обязательств.
Прецеденты выхода стран из ОПЕК
Ранее несколько государств уже прекращали членство в организации. Например, Катар покинул ОПЕК в 2019 году, сфокусировавшись на добыче природного газа. Эквадор окончательно вышел из объединения в 2020 году из-за экономических проблем, а Ангола приняла аналогичное решение в январе 2024 года, не согласившись с установленными квотами на добычу сырья.
Индонезия дважды приостанавливала свое участие из-за разногласий и изменения статуса экспортера. Подобные прецеденты, по мнению экспертов, подчеркивают сложность согласования интересов различных игроков. Габон также временно покидал структуру в 1995 году, однако восстановил членство спустя два десятилетия.
Решение властей ОАЭ
Министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи заявил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из организаций ОПЕК и ОПЕК+ окажет минимальное влияние на мировые цены на нефть. По словам министра, решение было принято в наиболее подходящий момент с учетом текущей ситуации на рынке.
"Это окажет минимальное влияние на цены [на нефть] и на наших друзей из ОПЕК и ОПЕК+", - отметил он.
На долю ОАЭ приходилось 11,9% всей добычи картеля до начала 2026 года. Страна неоднократно выражала несогласие с заниженными, по ее мнению, квотами, что в итоге привело к первому в истории ОПЕК случаю выхода столь крупного ближневосточного экспортера.