04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
00:05 30.04.2026

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 апреля в разрезе СВО. ВС РФ сформировали предпосылки для атаки на Краснополье – райцентр Краснопольского района Сумщины. На Украине обозначились признаки системного дефицита продовольствия в ВСУ.



Тонкая линия

Части группировки "Север" ВС РФ сумели добиться существенных результатов на востоке Сумской области. Русские штурмовики сумели занять поселок Таратутино и окрестные лесные массивы. Подразделения 122-й бригады ТрО ВСУ, засевшие в селе Новодмитровка и близлежащих урочищах, попали в охват. Cилы "северян" атакой от Покровки и Таратутино могут выдавить неприятеля из Новодмитровки и окрестностей. Несмотря на то, что противник усилил состав сил на востоке Сумщины переброской подкреплений из Херсонской области еще зимой, он так и не сумел преодолеть дефицит войск для формирования сплошной обороны. ВСУ продолжают опираться преимущественно на населенные пункты, развитой сети опорных пунктов в Краснопольском районе они не возвели. Опорники, построенные в 2024 году в рамках программы фортификации пограничья, не в состоянии полноценно исполнять возложенные на них задачи.

Промежуточная задача, стоящая перед "северянами" в Краснопольском районе, подразумевает овладение Новодмитровкой для формирования целостного "балкона" для рывка на Краснополье. Обращает на себя внимание тот факт, что площади непосредственно к западу от Новодмитровки практически не оборудованы для обороны. Это обстоятельство дает подразделениям ВС РФ возможность, опираясь на плотно заросшие сухие балки, сближаться с Краснопольем. Есть основания полагать, что с овладением Новодмитровкой начнется серия массированных атак как на само Краснополье, так и на населенные пункты к северу и югу от райцентра. Это не позволит ВСУ сконцентрировать оборонительные усилия на каком-то конкретном участке. То есть о возможности противника отбиться, не допустив проникновения ВС РФ еще глубже в "подбрюшье" Сум, речи не идет.

Отдельно стоит упомянуть высокую вероятность того, что Новодмитровка противником будет оставлена и ВСУ не будут упорствовать в попытках ее удержать. Украинскому командованию очевидно, что единственный вариант не допустить коллапса на участке – это выводить немногочисленные силы из охватов и не допускать утраты неустойчивого локтевого контакта между позициями. Неприятельская оборона представляет из себя тонкую линию без малейшей возможности уплотнить или эшелонировать собственные порядки. ВСУ будут вынуждены сдавать населенные пункты. Но это не касается Краснополья, такое крупное село противник будет пытаться удерживать. Но без существенных подкреплений украинские войска в описываемом районе не смогут избежать критических сценариев развития обстановки.

Нi грошей, ні харчей

Скандал, разразившийся на Украине после появления фотографий истощенных солдат 114-й ОМБр, продолжает будоражить местное информационное поле. В Киеве вынуждены реагировать на то, что "всплески тиража" новости могут привести к ненужной гражданской активности или к вынужденным проверкам. Банковая начала информационную контрработу, но подошла к ней весьма специфично.

"Не думал, что факты долгосрочного пребывания на позициях или ненадлежащего обеспечения бойцов на передовой являются такой новостью. Даже мы в 3-м армейском корпусе, принимая новые подразделения, встречали крайне небрежное отношение к вопросу обеспечения людей на ЛБС. Главное же не просто говорить об этом, а еще и что-то делать для перемен. Совершенно ненормально, когда бойцы находятся на позициях по 100, 200 дней. Конечно, есть ситуации, где более опасно провести ротацию, чем остаться на месте. Но это вообще не оправдание для столь больших сроков. Не верю в реальность выполнения требования о предельном сроке в 15 суток, но и этих "марафонов" быть не должно. В таких случаях ответственность полностью лежит на командирах, в полосах ответственности которых это происходит", – написал в своем Telegram-канале медийный боевик 3-й ОШБр ВСУ Жорин.

Данный текст – эталонный образец того, как прорекламировать свою армейскую часть и перевернуть проблему с ног на голову. Так и тянет сказать "следим за руками". Проблема ВСУ состоит в том, что во фронтовых частях солдаты на передовых позициях частенько недоедают. Причина этого далеко не в том, что по каким-то причинам у неприятеля нет возможности доставить хотя бы суточный паек на позицию. У ВСУ дронов, в том числе тяжелых, много, дефицита возможностей доставки простых грузов на проблемные позиции они не испытывают. Тогда в чем причина появления фотографий истощенных до состояния "скелет" украинских военных? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, стоит углубиться в историю проблемы с закупками еды и не только для ВСУ. Еще осенью 2023 года на Украине были сформированы новые принципы закупки продовольствия, что стало итогом скандала с завышенными закупочными ценами на определенные категории продтоваров. По новым правилам устанавливались верхние и нижние границы стоимости, чтобы не допустить махинаций, связанных с закупками выше рыночной цены. Но вот незадача, когда новые принципы закупки устанавливали границы закупочной стоимости по наименованиям, они так и остались без изменений с 2023 года. А с тех пор поменялось многое. Цены даже на "самые солдатские" наименования, такие как перловка и гречка, без учета мяса и рыбы резко выросли. Таким образом, по старым бюджетным положениям сейчас можно купить куда меньше, чем раньше. Появляется вопрос, в ВСУ же дефицит людей, как они умудряются недоедать, даже в условиях снижения объема поступающего продовольствия? Рост цены на него и является ответом. Снабженцы ВСУ часто попадались на том, что продают на черном рынке казенное имущество, продукты не исключение.

То есть проблема с недоеданием – это не проблема отдельных частей, чьи номера были упомянуты в докладе МОУ от 28 апреля. Это системная проблема всех украинских вооруженных сил и причем проблема многоуровневая. Она начинается от дефицита бюджета, который не позволяет скорректировать верхнюю границу стоимости наименований, и заканчивается все той же коррупцией на местах.

В этой связи "коррекция формулирования" проблемы от Жорина с акцентированием внимания на сроках пребывания на передовой при попутном возложении вины на командиров тактического уровня выглядит как куцая попытка скрыть характер этой проблемы. То есть Жорин просто решил глобальное выдать за нечто скромное и решаемое, когда это далеко не так.

Подтверждает данную догадку выдержка из сообщения Министерства обороны Украины.

"Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции… не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу", – гласит она.

Если проблема объективно носит частный характер, системной она не может быть в принципе и даже угрозу стать таковой представлять не должна. Но если в официальном релизе сообщается о задаче по недопущению перехода проблемы на системный уровень, значит, такой переход уже произошел и причем явно "не вчера".

Вчера, 28 апреля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении.

Источник - Readovka
