00:05 30.04.2026
ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 апреля в разрезе СВО. ВС РФ сформировали предпосылки для атаки на Краснополье – райцентр Краснопольского района Сумщины. На Украине обозначились признаки системного дефицита продовольствия в ВСУ.
Тонкая линия
Части группировки "Север" ВС РФ сумели добиться существенных результатов на востоке Сумской области. Русские штурмовики сумели занять поселок Таратутино и окрестные лесные массивы. Подразделения 122-й бригады ТрО ВСУ, засевшие в селе Новодмитровка и близлежащих урочищах, попали в охват. Cилы "северян" атакой от Покровки и Таратутино могут выдавить неприятеля из Новодмитровки и окрестностей. Несмотря на то, что противник усилил состав сил на востоке Сумщины переброской подкреплений из Херсонской области еще зимой, он так и не сумел преодолеть дефицит войск для формирования сплошной обороны. ВСУ продолжают опираться преимущественно на населенные пункты, развитой сети опорных пунктов в Краснопольском районе они не возвели. Опорники, построенные в 2024 году в рамках программы фортификации пограничья, не в состоянии полноценно исполнять возложенные на них задачи.
Промежуточная задача, стоящая перед "северянами" в Краснопольском районе, подразумевает овладение Новодмитровкой для формирования целостного "балкона" для рывка на Краснополье. Обращает на себя внимание тот факт, что площади непосредственно к западу от Новодмитровки практически не оборудованы для обороны. Это обстоятельство дает подразделениям ВС РФ возможность, опираясь на плотно заросшие сухие балки, сближаться с Краснопольем. Есть основания полагать, что с овладением Новодмитровкой начнется серия массированных атак как на само Краснополье, так и на населенные пункты к северу и югу от райцентра. Это не позволит ВСУ сконцентрировать оборонительные усилия на каком-то конкретном участке. То есть о возможности противника отбиться, не допустив проникновения ВС РФ еще глубже в "подбрюшье" Сум, речи не идет.
Отдельно стоит упомянуть высокую вероятность того, что Новодмитровка противником будет оставлена и ВСУ не будут упорствовать в попытках ее удержать. Украинскому командованию очевидно, что единственный вариант не допустить коллапса на участке – это выводить немногочисленные силы из охватов и не допускать утраты неустойчивого локтевого контакта между позициями. Неприятельская оборона представляет из себя тонкую линию без малейшей возможности уплотнить или эшелонировать собственные порядки. ВСУ будут вынуждены сдавать населенные пункты. Но это не касается Краснополья, такое крупное село противник будет пытаться удерживать. Но без существенных подкреплений украинские войска в описываемом районе не смогут избежать критических сценариев развития обстановки.
Нi грошей, ні харчей
Скандал, разразившийся на Украине после появления фотографий истощенных солдат 114-й ОМБр, продолжает будоражить местное информационное поле. В Киеве вынуждены реагировать на то, что "всплески тиража" новости могут привести к ненужной гражданской активности или к вынужденным проверкам. Банковая начала информационную контрработу, но подошла к ней весьма специфично.
"Не думал, что факты долгосрочного пребывания на позициях или ненадлежащего обеспечения бойцов на передовой являются такой новостью. Даже мы в 3-м армейском корпусе, принимая новые подразделения, встречали крайне небрежное отношение к вопросу обеспечения людей на ЛБС. Главное же не просто говорить об этом, а еще и что-то делать для перемен. Совершенно ненормально, когда бойцы находятся на позициях по 100, 200 дней. Конечно, есть ситуации, где более опасно провести ротацию, чем остаться на месте. Но это вообще не оправдание для столь больших сроков. Не верю в реальность выполнения требования о предельном сроке в 15 суток, но и этих "марафонов" быть не должно. В таких случаях ответственность полностью лежит на командирах, в полосах ответственности которых это происходит", – написал в своем Telegram-канале медийный боевик 3-й ОШБр ВСУ Жорин.
Данный текст – эталонный образец того, как прорекламировать свою армейскую часть и перевернуть проблему с ног на голову. Так и тянет сказать "следим за руками". Проблема ВСУ состоит в том, что во фронтовых частях солдаты на передовых позициях частенько недоедают. Причина этого далеко не в том, что по каким-то причинам у неприятеля нет возможности доставить хотя бы суточный паек на позицию. У ВСУ дронов, в том числе тяжелых, много, дефицита возможностей доставки простых грузов на проблемные позиции они не испытывают. Тогда в чем причина появления фотографий истощенных до состояния "скелет" украинских военных? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, стоит углубиться в историю проблемы с закупками еды и не только для ВСУ. Еще осенью 2023 года на Украине были сформированы новые принципы закупки продовольствия, что стало итогом скандала с завышенными закупочными ценами на определенные категории продтоваров. По новым правилам устанавливались верхние и нижние границы стоимости, чтобы не допустить махинаций, связанных с закупками выше рыночной цены. Но вот незадача, когда новые принципы закупки устанавливали границы закупочной стоимости по наименованиям, они так и остались без изменений с 2023 года. А с тех пор поменялось многое. Цены даже на "самые солдатские" наименования, такие как перловка и гречка, без учета мяса и рыбы резко выросли. Таким образом, по старым бюджетным положениям сейчас можно купить куда меньше, чем раньше. Появляется вопрос, в ВСУ же дефицит людей, как они умудряются недоедать, даже в условиях снижения объема поступающего продовольствия? Рост цены на него и является ответом. Снабженцы ВСУ часто попадались на том, что продают на черном рынке казенное имущество, продукты не исключение.
То есть проблема с недоеданием – это не проблема отдельных частей, чьи номера были упомянуты в докладе МОУ от 28 апреля. Это системная проблема всех украинских вооруженных сил и причем проблема многоуровневая. Она начинается от дефицита бюджета, который не позволяет скорректировать верхнюю границу стоимости наименований, и заканчивается все той же коррупцией на местах.
В этой связи "коррекция формулирования" проблемы от Жорина с акцентированием внимания на сроках пребывания на передовой при попутном возложении вины на командиров тактического уровня выглядит как куцая попытка скрыть характер этой проблемы. То есть Жорин просто решил глобальное выдать за нечто скромное и решаемое, когда это далеко не так.
Подтверждает данную догадку выдержка из сообщения Министерства обороны Украины.
"Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции… не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу", – гласит она.
Если проблема объективно носит частный характер, системной она не может быть в принципе и даже угрозу стать таковой представлять не должна. Но если в официальном релизе сообщается о задаче по недопущению перехода проблемы на системный уровень, значит, такой переход уже произошел и причем явно "не вчера".
Вчера, 28 апреля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении.