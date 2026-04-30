Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева

Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад

30.04.2026 | Анна КРЯЖЕВА



На протяжении многих месяцев в Киргизии наблюдается один из самых масштабных этапов развития дорожной инфраструктуры за всю историю после распада СССР. Центром преобразований стали столица республики Бишкек и Чуйская область, где реализуется комплекс крупных транспортных проектов, направленных на решение проблемы перегруженности дорог и хронических пробок. Специалисты и политики называют предпринимаемые властями усилия транспортной революцией.



Проблемы стали прибавляться с ростом количества автомобилей и активной городской застройкой столицы. Именно тогда в Бишкеке возникли проблемы в дорожной инфраструктуре, которая не была рассчитана на увеличение нагрузки. Государство принялось решать возникшие вопросы комплексным развитием транспортной сети, попутно сооружая многоуровневые развязки, объездные дороги и большие транспортные коридоры.



Ключевой задачей сегодня является формирование новой транспортной парадигмы, направленной на вынос транзитного потока за пределы города. Это позволит значительно разгрузить городские улицы, сделав их более комфортными и безопасными для жителей. Рассмотрим основные запланированные проекты.



Северная объездная дорога



Сердцем всей транспортной реформы станет Северная объездная дорога. Этот амбициозный инфраструктурный проект, охватывающий около 33 километров, соединит западные и восточные ворота Бишкека. Возводимая по стандарту высшей категории "IВ", дорога станет первой такого класса в Киргизии.



Этот проект включает в себя широкую шестиполосную магистраль, готовую к будущему расширению, с безупречным освещением, комфортными тротуарами для пешеходов и надежными защитными барьерами, обеспечивающими безопасность. Десять двухуровневых развязок делают передвижение по ней максимально эффективным.



Уже сейчас на отдельных участках строительства достигнут значительный прогресс: завершены земляные работы и укладка асфальта. Активно ведутся монтаж мостов и прокладка инженерных систем. Работы идут полным ходом, в две смены.



Северная объездная дорога станет ключевым звеном международного транспортного коридора, соединяющего Алматы, Бишкек и Ташкент. Это делает проект стратегически важным не только для страны, но и для всего региона.



Восточная объездная дорога



Ставку на скорость сделали при разработке проекта Восточной объездной дороги в Бишкеке, составляющей в длину около 16 км. Трасса станет продолжением северной и важной частью будущего транспортного кольца.



Ключевыми элементами данного проекта являются: минимизация конфликтных точек и светофорного регулирования, строительство двух впечатляющих эстакад протяженностью 600 и 900 метров, организация пяти многоуровневых транспортных развязок, а также обеспечение удобного доступа к улицам Ахунбаева, Сухэ-Батора и Льва Толстого.



Чтобы разгрузить центральные улицы и обеспечить беспрепятственное движение, трасса будет построена за пределами плотной городской застройки, в том числе на территории Кара-Жыгачского айыл окмоту. Это позволит создать быстрый транзитный путь.



Западная объездная дорога



Третий сегмент кольца – Западная объездная дорога длиной более 26 км, строительство которой пройдет в период 2026-2028 годов.



Благодаря новому проекту в городе появятся семь удобных транспортных развязок, 14 многоуровневых перекрестков и впечатляющий мост. Вся трасса будет хорошо освещена, что повысит безопасность.



Самое главное: это решение поможет значительно улучшить транспортную доступность юго-западных районов столицы, которые сейчас страдают от постоянных заторов.



Транспортное кольцо Бишкека



Профильные специалисты отмечают, что объединением северной, восточной и западной объездных дорог дорожники сформируют полноценное транспортное кольцо вокруг столицы республики.



Проект ставит перед собой амбициозную цель – изменить саму логику движения. Среди задач значатся: транзитный транспорт выводится за пределы города, уменьшается нагрузка на центральные улицы, сокращается время поездок, повышается безопасность дорожного движения.



Бишкек получает аналог транспортных систем, используемых в крупных мегаполисах. Здесь одновременно реализуются несколько масштабных проектов транспортных развязок. Данные сооружения разделят транспортные потоки, что позволяет полностью исключить светофорное регулирование в ключевых узлах и существенно повысить скорость движения.



Особый акцент сделан на восточном векторе, где намечено возведение пяти развязок, среди которых значится масштабный эстакадный мост. Данная мера обеспечит эффективное перенаправление транспортного потока, движущегося из Канта и восточных секторов.



Транспортную инфраструктуру развивают и в регионах. Крупные программы дорожного развития за пределами Чуйской области включают:

- трассу Балыкчы – Боконбаево – Каракол,

- направление Нарын – Баетов,

- международный маршрут Барскоон – Бедель – Учтурфан – Аксу.



На экономящей время автотрассе Север–Юг усиливают меры безопасности



В 2014 году стартовало возведение автодороги "Север–Юг", призванной стать альтернативой трассе Ош–Бишкек, а завершение работ пришлось на конец 2024 года. Новый маршрут соединяет Балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман и Джалал-Абад.



Проектную документацию разработал киргизский институт "Киргиздортранс". Общая стоимость стратегического объекта составила $887 млн, которые были предоставлены Эксимбанком, Азиатским банком развития и Исламским банком развития. Реализацию масштабного строительства поручили китайскому подрядчику China Road and Bridge.



Движение по маршруту пока разрешено только с июня по ноябрь. Об этом сообщил начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций КР Асылбек Чойбеков. Согласно его данным, такой режим сохранится до 2027–2028 годов. Даже после завершения ключевых этапов строительства, включая монтаж освещения и дорожных указателей, а также ввод тоннелей в эксплуатацию, требуется исключить остающиеся факторы природной опасности.



Поэтому в программу инженерной защиты трассы также включены:

- возведение подпорных стен на 12 опасных участках, подверженных камнепадам (подготовительные работы стартуют в текущем году);

- монтаж снегозащитных ограждений на 22 лавиноопасных отрезках;

- сооружение восьми дополнительных галерей, предназначенных для защиты от снежных и каменных обвалов.



Комплекс защитных сооружений планируется полностью ввести в эксплуатацию к 2028 году, что обеспечит возможность круглогодичного функционирования дороги. Это обеспечит комфортные условия для транспортировки людей и грузов, существенно сократив время в пути. Поездка из Джалал-Абадской области в Балыкчи теперь займет около 6 часов, тогда как по трассе Бишкек–Ош этот путь требует более 10 часов.



Ранее путешественникам, следующим из Оша в Нарын или на Иссык-Куль, приходилось либо совершать длинный объезд через Бишкек, либо использовать грунтовую дорогу через село Кожомкул в Суусамыре. С вводом в эксплуатацию новой магистрали эти пассажиры смогут экономить от 4 до 5 часов времени.



Кроме того, трасса дает возможность познакомиться с живописными пейзажами страны. Например, после Джумгала можно увидеть каньоны недалеко от деревни Орнок, место впадения рек Нарын и Кокомерен, а также природный заповедник Саймалуу-Таш в районе Тогуз-Торо. Увиденное невозможно описать словами. Также отмечается, что при строительстве ГЭС-1 в Камбар-Атинском ущелье доступ к объекту станет удобнее как с северного, так и с южного направления.



Внутренний товарооборот страны получит развитие – дорога рассчитана на нагрузку до 11,5 тонны, что даст возможность тяжелым грузовикам перевозить более габаритные грузы. Кроме того, подъемы на маршруте стали менее крутые, а сама дорога – шире.



* * *



Все указанные проекты имеют долгосрочный эффект. С их помощью будет сформирована современная транспортная сеть, повысится логистический потенциал страны, регион получит инвестиционную привлекательность, улучшится качество жизни населения.