В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы

03:10 30.04.2026

Подписан Указ Президента Республики Таджикистан "О регулировании заработной платы и выплате надбавок к заработной плате работников сферы информационно-коммуникационных технологий"



ДУШАНБЕ, 29.04.2026 /НИАТ "Ховар"/. Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, определяя повышение уровня и качества жизни населения одним из приоритетных направлений социально-экономической политики государства, направляет все имеющиеся возможности для развития различных сфер.



В этой связи подписание Указа Президента Республики Таджикистан "О регулировании заработной платы и выплате надбавок к заработной плате работников сферы информационно-коммуникационных технологий" является ярким свидетельством особого внимания и постоянной заботы высшего руководства страны к сфере современных технологий, развитию человеческого капитала, важным шагом на пути укрепления интеллектуального потенциала государства и цифровизации сфер жизни населения.



Указ является логическим продолжением созидательной политики Правительства страны по переходу к цифровой экономике и реализации "Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года".



В условиях глобализации и стремительного перехода мировой экономики к цифровой системе этаинициатива Лидера нации создает прочную правовую и финансовую основу для укрепления интеллектуального потенциала страны и с учетом международного опыта существенно меняет систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий.



Указ направлен на обеспечение конкурентоспособности государственного сектора на рынке труда посредством привлечения высококвалифицированных кадров на государственную службу. Документ охватывает не только вопросы материального стимулирования, но и ускорение инновационных процессов, поддержку преподавателей цифровых дисциплин, а также обеспечение информационной безопасности и технологического суверенитета Таджикистана на новом этапе развития.



С принятием документа вводится новая система стимулирования, которая будет зависеть не только от трудового стажа, но и напрямую от профессиональной компетентности и международной сертификации работников. Этот шаг создает прочную основу для формирования электронного правительства и обеспечения информационной безопасности страны.



Финансирование повышенной заработной платы будет полностью обеспечиваться за счет средств государственного бюджета.