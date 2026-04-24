04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
    Казахстан   | 
Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
04:30 30.04.2026

Автор Женис Байхожа
24.04.2026

Постановлением правительства утверждена Концепция развития бокса в Казахстане. Она рассчитана на 2026-2030 годы и предусматривает определенное ресурсное обеспечение. Важно отметить, что никогда ранее документы, касающиеся отдельных видов спорта, на столь высоком уровне не принимались – это было внутренним делом национальных федераций. Здесь мы не берем во внимание Комплексный план развития шахмат в РК на 2023-2027 годы, поскольку в данном случае речь идет не столько о спортивной, сколько об интеллектуальной игре. Возникает вопрос: оправданно ли такое особое отношение государства к боксу?

Позиция Министерства туризма и спорта, с подачи которого и был принят этот документ, вполне понятна. Сидящие там чиновники прекрасно осознают, что их работу и общественность, и власти будут оценивать, прежде всего, по количеству медалей, завоеванных на международных соревнованиях (так уж у нас сложилось, хотя на самом деле главными должны быть другие критерии – общее состояние спорта в стране, реальная степень вовлеченности в него населения, наличие необходимых условий для желающих им заниматься и т.д.). А с этой точки зрения бокс, можно сказать, вне конкуренции.

Вспомните, как профильное ведомство, подводя итоги прошлого года, рапортовало об установлении "исторического рекорда": на чемпионатах мира, состоявшихся в 2025-м, казахстанские атлеты завоевали 32 медали, в том числе 14 золотых. Это, как говорилось в официальном сообщении министерства, растиражированном многими СМИ, высшее достижение за весь период независимости, свидетельствующее о "системном прогрессе", "укреплении позиций в традиционно сильных видах спорта и формировании устойчивых результатов в новых дисциплинах".

Из упомянутых 14 наград высшей пробы 13 (92,9 процента), из 32-х медалей всех достоинств 22 (68,8 процента) были получены как раз таки в боксе. Правда, авторы сообщения стыдливо умолчали о том, что в этом виде спорта впервые состоялись сразу два мужских и два женских чемпионата мира (соответственно и призовых мест разыгрывалось вдвое больше, чем обычно), что уровень конкуренции на них был очень низким – таковы последствия раскола в любительском боксе и сосуществования двух отдельных друг от друга международных федераций: IBA и World Boxing. А значит, ценность таких наград невысока. Впрочем, наше издание уже обращало внимание на эти обстоятельства в статье "Фальшивый рекорд: как Министерство спорта РК манипулирует статистикой", поэтому не будем углубляться.

Словом, медали боксеров создают видимость благополучия и успешности. Тем более что в других видах спорта надежд на завоевание "золота" мировых первенств, не говоря уже про Олимпиады, крайне мало. Разве что остается ждать каких-то чудес вроде того, которое случилось пару месяцев назад на соревнованиях по фигурному катанию в олимпийском Милане. А если еще и мастера ринга, обычно вносящие основной вклад в копилку наград Казахстана, выступят неудачно, что приведет к невыполнению общего "медального плана", то крайним могут сделать даже министра – как это случилось после летних ОИ-2024 с Ермеком Маржикпаевым (кстати, бывшим тренером по боксу), который не успел посидеть на этой должности даже одного года и которого сменил нынешний глава ведомства Ербол Мырзабосынов.

Кроме того, кулачные бои весьма популярны в казахстанской и особенно в казахской болельщицкой среде. Тут с ними могут конкурировать только футбольные матчи. Поединки наших боксеров даже на второразрядных международных турнирах получают в отечественных СМИ и соцсетях гораздо более широкое освещение и обсуждение, чем участие представителей других видов спорта в чемпионатах мира. В этом смысле Казахстан разительно отличается от большинства других стран, тем более развитых – там любительский бокс (про профессиональный, являющийся разновидностью шоу-бизнеса, разговор отдельный) уже давно потерял былую популярность и сегодня вряд ли входит даже в топ-30 списка болельщицких предпочтений, значительно проигрывая легкой атлетике, плаванию, гимнастике, биатлону и многим другим, не говоря уже про футбол, баскетбол, регби…

Можно назвать несколько проявлений падения интереса к нему в мире. Во-первых, существенное сокращение количества национальных сборных, участвующих в мировых первенствах. Скажем, на мужской ЧМ-2013 (рядовой, не отборочный к Олимпиаде), который принимал наш Алматы, приехали спортсмены из 116 стран; на ЧМ-2017 – из 85, а на прошлогодний ЧМ, проведенный World Boxing, организацией, признаваемой Международным олимпийским комитетом – лишь из 58 (причем полные составы из десяти бойцов делегировали всего-то 8 стран, и даже Куба, в недавнем прошлом безусловный мировой лидер в этом виде спорта, прислала "недокомлект"). При том, что государств в мире насчитывается более двух сотен, и в ЧМ, который организовала World Boxing, вправе были принять участие все, кроме России и Беларуси.

Во-вторых, само отношение МОК к боксу. В возможности исключения последнего из программы Олимпиад он не видит никакой трагедии и спокойно пойдет на этот шаг, если посчитает нужным. Причина такой безучастности, помимо всего прочего, заключается в том, что страны, делающие погоду в международном олимпийском движении, не горят желанием развивать у себя любительский бокс, готовить конкурентоспособных мастеров ринга. Дабы убедиться в этом, достаточно посмотреть на рейтинги, формируемые как World Boxing, так и IBA, – там в лидерах сборные и атлеты из далеко не самых сильных спортивных держав, большей частью небогатых и даже бедных.

В-третьих, отсутствие интереса со стороны телевидения и масс-медиа в целом, что стало следствием в том числе двух вышеназванных факторов. Телетрансляции даже с мировых первенств осуществляются лишь в считанном количестве стран, в число которых входит и Казахстан. А ведь современное ТВ очень чутко реагирует на запросы зрителей. Значит, применительно к любительскому боксу эти запросы очень слабые. Очевидно, что при таком положении вещей проводимые в нем международные соревнования не находят мало-мальски достойного освещения в СМИ.

И здесь сами собой напрашиваются серьезные вопросы. Но сначала зададимся таким: зачем государство – любое, а не только наше – финансирует спорт высших достижений, который, в отличие от профессионального, пользуется такой поддержкой повсеместно, за исключением, наверное, лишь США? В первую очередь, ради продвижения имиджа страны на международной арене, демонстрации ее потенциала и повышения ее привлекательности в глазах мирового сообщества (так называемая "мягкая сила"). Но можно ли достичь этой цели, делая ставку исключительно на один вид спорта, который к тому же неинтересен большей части жителей планеты, за которым мало кто следит и о победах в котором узнает мизерная доля населения земного шара?

Теперь взглянем на ситуацию через призму массового и детского спорта, у которого другие задачи – прежде всего, формирование здоровой нации. В тексте утвержденной правительством концепции фигурируют такие цифры: в прошлом году в Казахстане насчитали 153 тысячи человек, систематически занимающихся боксом, из них 39 тысяч ходили в детско-юношеские спортивные школы. Вроде бы немало для такой страны, как наша. Но авторы документа считают иначе и планируют за ближайшие пять лет увеличить этот контингент чуть ли не в полтора раза.

Интересно, они брали в учет то, что бокс – наиболее опасный из олимпийских видов спорта с точки зрения возможных травм головы (именно на нее приходится большинство ударов), способных привести к нарушению мозговой деятельности и соответственно метального здоровья, к когнитивным расстройствам? Или же они этого не знают, либо знают, но не особо озабочены вероятностью такой угрозы для своих соотечественников, в том числе представителей подрастающего поколения?

Кстати, если вспомнить скандальные и трагические истории, в эпицентре которых оказывались знаменитые, по казахстанским меркам, спортсмены, включая олимпийских чемпионов, то выяснится, что лидерство с большим отрывом занимают именно боксеры. Нет ли здесь определенной связи с теми рисками для ментального здоровья, которыми чреваты занятия этим видом спорта?

В тексте концепции также высказывается сожаление по поводу того, что в нашей стране в секции бокса ходит мало девушек (соответственно предлагается увеличить их число). Но может, наоборот, надо радоваться данному обстоятельству? Ведь есть масса других видов спорта, гораздо более подходящих и не столь опасных для организмов будущих жен и матерей. Конечно, каждая девушка вольна сама выбирать, в какую секцию ходить, но стоит ли государству подталкивать ее к занятиям кулачными боями, которые сопряжены с получением сильных ударов по жизненно важным внутренним органам?

Словом, принятый правительством документ вызывает массу вопросов. И главный из них – почему именно бокс? Почему не футбол, справедливо называемый "игрой миллионов"? Почему не легкая атлетика или плавание, которые являются наиболее массовыми на планете среди индивидуальных олимпийских видов спорта, базовыми с точки зрения двигательной (физической) активности и в то же время самыми медалеемкими?

Но, скорее всего, ответов на эти вопросы мы не получим…

Источник - Spik.kz
