Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа

04:30 30.04.2026

Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана?

Автор Женис Байхожа

24.04.2026



Постановлением правительства утверждена Концепция развития бокса в Казахстане. Она рассчитана на 2026-2030 годы и предусматривает определенное ресурсное обеспечение. Важно отметить, что никогда ранее документы, касающиеся отдельных видов спорта, на столь высоком уровне не принимались – это было внутренним делом национальных федераций. Здесь мы не берем во внимание Комплексный план развития шахмат в РК на 2023-2027 годы, поскольку в данном случае речь идет не столько о спортивной, сколько об интеллектуальной игре. Возникает вопрос: оправданно ли такое особое отношение государства к боксу?



Позиция Министерства туризма и спорта, с подачи которого и был принят этот документ, вполне понятна. Сидящие там чиновники прекрасно осознают, что их работу и общественность, и власти будут оценивать, прежде всего, по количеству медалей, завоеванных на международных соревнованиях (так уж у нас сложилось, хотя на самом деле главными должны быть другие критерии – общее состояние спорта в стране, реальная степень вовлеченности в него населения, наличие необходимых условий для желающих им заниматься и т.д.). А с этой точки зрения бокс, можно сказать, вне конкуренции.



Вспомните, как профильное ведомство, подводя итоги прошлого года, рапортовало об установлении "исторического рекорда": на чемпионатах мира, состоявшихся в 2025-м, казахстанские атлеты завоевали 32 медали, в том числе 14 золотых. Это, как говорилось в официальном сообщении министерства, растиражированном многими СМИ, высшее достижение за весь период независимости, свидетельствующее о "системном прогрессе", "укреплении позиций в традиционно сильных видах спорта и формировании устойчивых результатов в новых дисциплинах".



Из упомянутых 14 наград высшей пробы 13 (92,9 процента), из 32-х медалей всех достоинств 22 (68,8 процента) были получены как раз таки в боксе. Правда, авторы сообщения стыдливо умолчали о том, что в этом виде спорта впервые состоялись сразу два мужских и два женских чемпионата мира (соответственно и призовых мест разыгрывалось вдвое больше, чем обычно), что уровень конкуренции на них был очень низким – таковы последствия раскола в любительском боксе и сосуществования двух отдельных друг от друга международных федераций: IBA и World Boxing. А значит, ценность таких наград невысока. Впрочем, наше издание уже обращало внимание на эти обстоятельства в статье "Фальшивый рекорд: как Министерство спорта РК манипулирует статистикой", поэтому не будем углубляться.



Словом, медали боксеров создают видимость благополучия и успешности. Тем более что в других видах спорта надежд на завоевание "золота" мировых первенств, не говоря уже про Олимпиады, крайне мало. Разве что остается ждать каких-то чудес вроде того, которое случилось пару месяцев назад на соревнованиях по фигурному катанию в олимпийском Милане. А если еще и мастера ринга, обычно вносящие основной вклад в копилку наград Казахстана, выступят неудачно, что приведет к невыполнению общего "медального плана", то крайним могут сделать даже министра – как это случилось после летних ОИ-2024 с Ермеком Маржикпаевым (кстати, бывшим тренером по боксу), который не успел посидеть на этой должности даже одного года и которого сменил нынешний глава ведомства Ербол Мырзабосынов.



Кроме того, кулачные бои весьма популярны в казахстанской и особенно в казахской болельщицкой среде. Тут с ними могут конкурировать только футбольные матчи. Поединки наших боксеров даже на второразрядных международных турнирах получают в отечественных СМИ и соцсетях гораздо более широкое освещение и обсуждение, чем участие представителей других видов спорта в чемпионатах мира. В этом смысле Казахстан разительно отличается от большинства других стран, тем более развитых – там любительский бокс (про профессиональный, являющийся разновидностью шоу-бизнеса, разговор отдельный) уже давно потерял былую популярность и сегодня вряд ли входит даже в топ-30 списка болельщицких предпочтений, значительно проигрывая легкой атлетике, плаванию, гимнастике, биатлону и многим другим, не говоря уже про футбол, баскетбол, регби…



Можно назвать несколько проявлений падения интереса к нему в мире. Во-первых, существенное сокращение количества национальных сборных, участвующих в мировых первенствах. Скажем, на мужской ЧМ-2013 (рядовой, не отборочный к Олимпиаде), который принимал наш Алматы, приехали спортсмены из 116 стран; на ЧМ-2017 – из 85, а на прошлогодний ЧМ, проведенный World Boxing, организацией, признаваемой Международным олимпийским комитетом – лишь из 58 (причем полные составы из десяти бойцов делегировали всего-то 8 стран, и даже Куба, в недавнем прошлом безусловный мировой лидер в этом виде спорта, прислала "недокомлект"). При том, что государств в мире насчитывается более двух сотен, и в ЧМ, который организовала World Boxing, вправе были принять участие все, кроме России и Беларуси.



Во-вторых, само отношение МОК к боксу. В возможности исключения последнего из программы Олимпиад он не видит никакой трагедии и спокойно пойдет на этот шаг, если посчитает нужным. Причина такой безучастности, помимо всего прочего, заключается в том, что страны, делающие погоду в международном олимпийском движении, не горят желанием развивать у себя любительский бокс, готовить конкурентоспособных мастеров ринга. Дабы убедиться в этом, достаточно посмотреть на рейтинги, формируемые как World Boxing, так и IBA, – там в лидерах сборные и атлеты из далеко не самых сильных спортивных держав, большей частью небогатых и даже бедных.



В-третьих, отсутствие интереса со стороны телевидения и масс-медиа в целом, что стало следствием в том числе двух вышеназванных факторов. Телетрансляции даже с мировых первенств осуществляются лишь в считанном количестве стран, в число которых входит и Казахстан. А ведь современное ТВ очень чутко реагирует на запросы зрителей. Значит, применительно к любительскому боксу эти запросы очень слабые. Очевидно, что при таком положении вещей проводимые в нем международные соревнования не находят мало-мальски достойного освещения в СМИ.



И здесь сами собой напрашиваются серьезные вопросы. Но сначала зададимся таким: зачем государство – любое, а не только наше – финансирует спорт высших достижений, который, в отличие от профессионального, пользуется такой поддержкой повсеместно, за исключением, наверное, лишь США? В первую очередь, ради продвижения имиджа страны на международной арене, демонстрации ее потенциала и повышения ее привлекательности в глазах мирового сообщества (так называемая "мягкая сила"). Но можно ли достичь этой цели, делая ставку исключительно на один вид спорта, который к тому же неинтересен большей части жителей планеты, за которым мало кто следит и о победах в котором узнает мизерная доля населения земного шара?



Теперь взглянем на ситуацию через призму массового и детского спорта, у которого другие задачи – прежде всего, формирование здоровой нации. В тексте утвержденной правительством концепции фигурируют такие цифры: в прошлом году в Казахстане насчитали 153 тысячи человек, систематически занимающихся боксом, из них 39 тысяч ходили в детско-юношеские спортивные школы. Вроде бы немало для такой страны, как наша. Но авторы документа считают иначе и планируют за ближайшие пять лет увеличить этот контингент чуть ли не в полтора раза.



Интересно, они брали в учет то, что бокс – наиболее опасный из олимпийских видов спорта с точки зрения возможных травм головы (именно на нее приходится большинство ударов), способных привести к нарушению мозговой деятельности и соответственно метального здоровья, к когнитивным расстройствам? Или же они этого не знают, либо знают, но не особо озабочены вероятностью такой угрозы для своих соотечественников, в том числе представителей подрастающего поколения?



Кстати, если вспомнить скандальные и трагические истории, в эпицентре которых оказывались знаменитые, по казахстанским меркам, спортсмены, включая олимпийских чемпионов, то выяснится, что лидерство с большим отрывом занимают именно боксеры. Нет ли здесь определенной связи с теми рисками для ментального здоровья, которыми чреваты занятия этим видом спорта?



В тексте концепции также высказывается сожаление по поводу того, что в нашей стране в секции бокса ходит мало девушек (соответственно предлагается увеличить их число). Но может, наоборот, надо радоваться данному обстоятельству? Ведь есть масса других видов спорта, гораздо более подходящих и не столь опасных для организмов будущих жен и матерей. Конечно, каждая девушка вольна сама выбирать, в какую секцию ходить, но стоит ли государству подталкивать ее к занятиям кулачными боями, которые сопряжены с получением сильных ударов по жизненно важным внутренним органам?



Словом, принятый правительством документ вызывает массу вопросов. И главный из них – почему именно бокс? Почему не футбол, справедливо называемый "игрой миллионов"? Почему не легкая атлетика или плавание, которые являются наиболее массовыми на планете среди индивидуальных олимпийских видов спорта, базовыми с точки зрения двигательной (физической) активности и в то же время самыми медалеемкими?



Но, скорее всего, ответов на эти вопросы мы не получим…