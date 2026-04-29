Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы

12:39 30.04.2026

Президент Туркменистана принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова

29.04.2026



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора, прибывшего в нашу страну с визитом.



Выразив признательность за оказанный радушный прием, гость отметил высокую заинтересованность своей страны в налаживании многоплановых отношений с динамично развивающимся Туркменистаном. Пользуясь случаем, Барри Фор передал главе государства теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Сейшельские Острова Патрика Эрмини.



Поблагодарив за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания руководителю дружественного государства и выразил уверенность, что нынешний визит ознаменует важный этап в расширении двусторонних отношений и придаст импульс новым направлениям сотрудничества на долгосрочной основе.



Как отмечалось в ходе встречи, нейтральный Туркменистан поддерживает дружественные отношения с государствами мира, опираясь на статус постоянного нейтралитета, трижды признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Принципы устойчивого развития, мира и взаимного доверия составляют основу внешней политики обеих стран.



Собеседники уделили особое внимание сотрудничеству в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций. В данной связи глава государства выразил благодарность Республике Сейшелы за поддержку созидательных инициатив Туркменистана и соавторство в важных Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.



– Мы и далее будем продолжать координацию действий внешнеполитических ведомств наших стран на международной арене, – сказал глава государства.



В ходе встречи также были обсуждены возможности налаживания торгово-экономических связей между Туркменистаном и Республикой Сейшелы.



В данном контексте глава государства акцентировал внимание на экспортном потенциале национальной экономики, назвав в числе перспективных направлений сотрудничества топливно-энергетический комплекс, химическую и текстильную промышленность, сельское хозяйство.



В целях укрепления двустороннего взаимодействия Президент Туркменистана пригласил сейшельскую сторону к активному участию в выставках и международных конференциях, проводимых в нашей стране.



Еще одной темой обсуждения стало развитие гуманитарных связей, в частности, сотрудничества в сфере туризма.



Отметив наличие больших возможностей для обмена опытом в данной области и развития взаимного туризма в будущем, глава государства подтвердил готовность нашей страны рассмотреть конкретные предложения сейшельской стороны по налаживанию обоюдовыгодного партнерства.



В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фор обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных связей между двумя государствами.