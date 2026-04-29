|Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
13:45 30.04.2026
Президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Председателем Совета Министров Того Фором Эсcозимной Гнассингбе
29.04.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 29 апреля сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с Председателем Совета Министров Тоголезской Республики Фором Эcсозимной Гнассингбе в г. Бишкек.
Выступление Главы государства: (свободный перевод)
"Уважаемый господин Фор Гнассингбе,
Уважаемые члены делегации,
Уважаемые представители средств массовой информации,
Сегодня мы являемся свидетелями важного исторического события.
С момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 2015 году данный визит является первым официальным визитом на высоком уровне руководства Того в Кыргызскую Республику.
В целом это первый в истории визит лидера африканского государства на столь высоком уровне в нашу страну.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность уважаемому господину Фор Гнассингбе за принятие моего приглашения и за преодоление столь дальнего пути.
Сегодня в дружественной атмосфере мы провели содержательные и продуктивные переговоры, обсудили перспективные направления сотрудничества и по их итогам достигли важных договоренностей.
Несмотря на географическую удаленность, мы рассматриваем Того не только как нового дипломатического партнера, но и как духовно близкого друга, разделяющего общие цели.
В условиях нарастающей международной напряженности укрепление дружбы, углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества приобретают особое значение.
Уважаемые дамы и господа,
Данный визит знаменует собой начало нового этапа в развитии африканского направления внешней политики Кыргызской Республики.
Африка является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, а Того - страной с богатым культурным наследием и важной ролью в своем регионе.
В этой связи мы заинтересованы в выстраивании устойчивого и конструктивного политического диалога с этим перспективным регионом.
В прошлом году нами было открыто Посольство Кыргызской Республики в Эфиопии, в ближайшее время планируется открытие в Египте.
В свою очередь Кыргызстан с 2021 года демонстрирует высокие темпы экономического роста.
Таким образом, последние экономические преобразования сближают наши страны.
С учетом возможностей Кыргызстана в ходе переговоров были выдвинуты инициативы в сферах энергетики, цифрового развития, образования, финансов и культуры.
Кроме того, для формирования договорно-правовой базы сотрудничества подписан ряд важных соглашений.
Они направлены на развитие взаимодействия в областях сельского хозяйства, высшего образования, культуры, инвестиций и цифрового развития, открывая новые перспективы для двустороннего сотрудничества.
Наши страны также успешно взаимодействуют на международных и региональных площадках, таких как Организация Объединенных Наций и Африканский союз.
Как известно, в феврале текущего года Кыргызстан получил статус наблюдателя при Африканском союзе.
Кыргызская Республика стремится вносить реальный вклад в укрепление мира, уважение прав человека и продвижение интересов развивающихся и малых государств.
В этой связи Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027–2028 годы.
Выражаем искреннюю признательность Республике Того за готовность поддержать данную инициативу.
Уважаемые дамы и господа,
В целом мы убеждены, что Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в Центральной Азии, расположенной в сердце Евразии.
Уверены, что первый официальный визит уважаемого господина Фор Гнассингбе создаст прочную основу для дальнейшего укрепления кыргызско-тоголезского сотрудничества, взаимного познания уникальных культур и традиций наших народов, а также для построения новых мостов дружбы между континентами.
Благодарю за внимание!"