|С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
22:13 30.04.2026
Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5"
Роскосмос
30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".
"Союз-5" - ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.
Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.
Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.
Преимущества "Союз-5":
- снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки;
- двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность ее выведения;
- использование экологически чистых компонентов топлива.
Комплекс "Байтерек": успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
30 апреля 2026 23:28
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана
Сегодня на космодроме Байконур состоялось историческое событие: с 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5/Сункар" с космического ракетного комплекса "Байтерек".
В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг. Проект "Байтерек" является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры.
В рамках создания комплекса проведена масштабная работа по модернизации наземной инфраструктуры, строительству и адаптации стартовых систем, систем управления, заправки и безопасности. Реализованные решения обеспечивают высокую степень автоматизации предстартовых операций и соответствуют международным стандартам надежности.
Реализация проекта КРК "Байтерек" - это один из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, полностью отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры.
Успешный пуск ракетного комплекса "Байтерек", открывает новые возможности в освоении космоса, а реализация проекта позволяет создавать новые рабочие места и расширяет возможности по выведению на орбиту широкой линейки космических аппаратов. Подготовка к пуску велась в строгом соответствии с технологическими регламентами, где приоритет был отдан бесперебойной работе всех узлов и агрегатов.
Для эксплуатации созданного нового космического ракетного комплекса задействовано более 40 технических систем. Обеспечено их эффективное взаимодействие в ходе полного цикла испытаний.
Технические характеристики носителя "Союз-5/Сункар", разработанного в РКЦ "Прогресс", позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Ракета оснащена мощными и проверенными двигателями: РД-171МВ на первой ступени и РД-0124МС - на второй. Использование разгонных блоков семейства Fregat и различных вариантов головных обтекателей обеспечивает гибкость при решении широкого спектра задач. Комплекс и ракета "Союз-5/Сункар" воплощают будущее экологичной космонавтики на таком нетоксичном топливе, как керосин и жидкий кислород, открывает новые перспективы для развития науки и укрепления индустриального потенциала страны.
СПРАВОЧНО
АО "СП "Байтерек" - совместное казахстанско-российское предприятие, созданное для реализации проекта космического ракетного комплекса на космодроме Байконур. Компания отвечает за создание, развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры комплекса для пусков ракет-носителей нового поколения. Проект реализуется МИИЦР РК совместно с российскими партнерами. КРК "Байтерек" отличается высоким уровнем экологической безопасности, экономической эффективностью и полной автоматизацией предстартовых операций.