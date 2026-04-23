Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
22:13 30.04.2026

Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5"
Роскосмос

30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Союз-5" - ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

Преимущества "Союз-5":
- снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки;
- двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность ее выведения;
- использование экологически чистых компонентов топлива.



Комплекс "Байтерек": успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
30 апреля 2026 23:28
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

Сегодня на космодроме Байконур состоялось историческое событие: с 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5/Сункар" с космического ракетного комплекса "Байтерек".



В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг. Проект "Байтерек" является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры.



В рамках создания комплекса проведена масштабная работа по модернизации наземной инфраструктуры, строительству и адаптации стартовых систем, систем управления, заправки и безопасности. Реализованные решения обеспечивают высокую степень автоматизации предстартовых операций и соответствуют международным стандартам надежности.

Реализация проекта КРК "Байтерек" - это один из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, полностью отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры.

Успешный пуск ракетного комплекса "Байтерек", открывает новые возможности в освоении космоса, а реализация проекта позволяет создавать новые рабочие места и расширяет возможности по выведению на орбиту широкой линейки космических аппаратов. Подготовка к пуску велась в строгом соответствии с технологическими регламентами, где приоритет был отдан бесперебойной работе всех узлов и агрегатов.

Для эксплуатации созданного нового космического ракетного комплекса задействовано более 40 технических систем. Обеспечено их эффективное взаимодействие в ходе полного цикла испытаний.

Технические характеристики носителя "Союз-5/Сункар", разработанного в РКЦ "Прогресс", позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Ракета оснащена мощными и проверенными двигателями: РД-171МВ на первой ступени и РД-0124МС - на второй. Использование разгонных блоков семейства Fregat и различных вариантов головных обтекателей обеспечивает гибкость при решении широкого спектра задач. Комплекс и ракета "Союз-5/Сункар" воплощают будущее экологичной космонавтики на таком нетоксичном топливе, как керосин и жидкий кислород, открывает новые перспективы для развития науки и укрепления индустриального потенциала страны.

СПРАВОЧНО

АО "СП "Байтерек" - совместное казахстанско-российское предприятие, созданное для реализации проекта космического ракетного комплекса на космодроме Байконур. Компания отвечает за создание, развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры комплекса для пусков ракет-носителей нового поколения. Проект реализуется МИИЦР РК совместно с российскими партнерами. КРК "Байтерек" отличается высоким уровнем экологической безопасности, экономической эффективностью и полной автоматизацией предстартовых операций.

Источник - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777576380


