С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики

22:13 30.04.2026

Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5"

Роскосмос



30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".



"Союз-5" - ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.



Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.



Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.



Преимущества "Союз-5":

- снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки;

- двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность ее выведения;

- использование экологически чистых компонентов топлива.



