00:05 01.05.2026
ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 апреля в разрезе СВО. Русские войска вошли в черту Ковшаровки и заняли позиции в капитальной застройке. Редакция Readovka проанализировала выступление замкомандующего Воздушных сил ВСУ полковника Елизарова с точки зрения оценки потенциальных намерений неприятеля.
Признаки отступления противника
Подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ прорвались в основную часть пгт Ковшаровка. Об этом свидетельствуют кадры присутствия передовых групп в здании дома культуры имени Кошелева в центре населенного пункта. Кроме того, штурмовые подразделения заняли северную часть так называемых Ковшаровских дач – частного сектора, примыкающего к кварталам многоэтажной застройки. Кроме того, русские войска установили контроль над комплексом медицинских учреждений на севере поселка.
За короткое время ВС РФ расширили зону контроля. Противник не смог удержать наши штурмовые группы на подступах к капитальной застройке, что существенно осложнило его положение. Сложившаяся обстановка позволяет предположить начало отвода за реку Оскол украинских сил, что и дало возможность русским частям развить наступление.
В то же время говорить о скором полном оставлении ВСУ Ковшаровки преждевременно. Отступление противника происходит медленно и поэтапно. Переправа через реку по альтернативным маршрутам требует высокой осторожности, поскольку она находится под постоянным контролем наших БПЛА. В результате неприятельские части могут перебрасываться на западный берег лишь малыми группами и эпизодически.
С учетом того, что в районе Ковшаровки задействованы подразделения 3 механизированных бригад ВСУ, процесс отвода сил может затянуться. ВС РФ в этих условиях не форсируют события: по мере отхода противника они занимают оставленные позиции, а по переправляющимся соединениям противника наносятся удары имеющимися средствами поражения.
Отход украинских сил за Оскол связан не только с проблемами снабжения. В условиях ухудшающейся обстановки на севере Харьковской области и на востоке Сумской области удержание этого района теряет оперативный смысл. Однако из-за ограниченных возможностей маневра неприятель вынужден отступать медленно и с потерями, что затрудняет переброску резервов на другие направления.
Под микроскопом
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Елизаров в интервью "Украинской правде" сделал ряд заявлений, которые можно рассматривать как сигнал о пересмотре подходов к ведению боевых действий.
Для начала он отметил крайне низкую эффективность мобильных огневых групп (МОГ), задача которых – борьба с БПЛА ВС РФ:
"В одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона…"
Этот тезис можно трактовать как аргумент в пользу сокращения или расформирования части МОГ с последующим перераспределением личного состава в линейные подразделения. В среднем одна группа насчитывает около 3 человек, поэтому даже масштабное сокращение даст ограниченный эффект и не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.
Далее Елизаров заявил, что имеющихся мобилизационных ресурсов "достаточно", если их "эффективно использовать". На первый взгляд это противоречит распространенной оценке дефицита личного состава в ВСУ. Однако различие заключается в понимании задач.
Для ведения классических общевойсковых боевых действий текущая численность явно недостаточна. Но для иных форм применения – например, операций ограниченного масштаба или непрямых действий – она может оказаться достаточной.
При этом сам Елизаров фактически признает невозможность вернуть утраченные территории в рамках прямого противостояния на фронте. Оборона лишь замедляет продвижение ВС РФ, но не меняет стратегического баланса.
На этом фоне его слова о возможном "контрнаступлении" при повышении эффективности выглядят не как план классической операции, а как намек на иные форматы действий. Речь может идти о попытках давления вне линии фронта – по аналогии с операциями, направленными на создание локальных кризисов и отвлечение ресурсов противника.
Таким образом, заявления Елизарова можно рассматривать как косвенное указание на поиск ВСУ новых способов ведения боевых действий в условиях ограниченных ресурсов.
Вчера, 29 апреля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в Краснопольском районе Сумской области.