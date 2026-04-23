ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля

00:05 01.05.2026

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 апреля в разрезе СВО. Русские войска вошли в черту Ковшаровки и заняли позиции в капитальной застройке. Редакция Readovka проанализировала выступление замкомандующего Воздушных сил ВСУ полковника Елизарова с точки зрения оценки потенциальных намерений неприятеля.



