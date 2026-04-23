00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
00:05 01.05.2026

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 апреля в разрезе СВО. Русские войска вошли в черту Ковшаровки и заняли позиции в капитальной застройке. Редакция Readovka проанализировала выступление замкомандующего Воздушных сил ВСУ полковника Елизарова с точки зрения оценки потенциальных намерений неприятеля.



Признаки отступления противника

Подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ прорвались в основную часть пгт Ковшаровка. Об этом свидетельствуют кадры присутствия передовых групп в здании дома культуры имени Кошелева в центре населенного пункта. Кроме того, штурмовые подразделения заняли северную часть так называемых Ковшаровских дач – частного сектора, примыкающего к кварталам многоэтажной застройки. Кроме того, русские войска установили контроль над комплексом медицинских учреждений на севере поселка.

За короткое время ВС РФ расширили зону контроля. Противник не смог удержать наши штурмовые группы на подступах к капитальной застройке, что существенно осложнило его положение. Сложившаяся обстановка позволяет предположить начало отвода за реку Оскол украинских сил, что и дало возможность русским частям развить наступление.

В то же время говорить о скором полном оставлении ВСУ Ковшаровки преждевременно. Отступление противника происходит медленно и поэтапно. Переправа через реку по альтернативным маршрутам требует высокой осторожности, поскольку она находится под постоянным контролем наших БПЛА. В результате неприятельские части могут перебрасываться на западный берег лишь малыми группами и эпизодически.

С учетом того, что в районе Ковшаровки задействованы подразделения 3 механизированных бригад ВСУ, процесс отвода сил может затянуться. ВС РФ в этих условиях не форсируют события: по мере отхода противника они занимают оставленные позиции, а по переправляющимся соединениям противника наносятся удары имеющимися средствами поражения.

Отход украинских сил за Оскол связан не только с проблемами снабжения. В условиях ухудшающейся обстановки на севере Харьковской области и на востоке Сумской области удержание этого района теряет оперативный смысл. Однако из-за ограниченных возможностей маневра неприятель вынужден отступать медленно и с потерями, что затрудняет переброску резервов на другие направления.

Под микроскопом

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Елизаров в интервью "Украинской правде" сделал ряд заявлений, которые можно рассматривать как сигнал о пересмотре подходов к ведению боевых действий.

Для начала он отметил крайне низкую эффективность мобильных огневых групп (МОГ), задача которых – борьба с БПЛА ВС РФ:

"В одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона…"

Этот тезис можно трактовать как аргумент в пользу сокращения или расформирования части МОГ с последующим перераспределением личного состава в линейные подразделения. В среднем одна группа насчитывает около 3 человек, поэтому даже масштабное сокращение даст ограниченный эффект и не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.

Далее Елизаров заявил, что имеющихся мобилизационных ресурсов "достаточно", если их "эффективно использовать". На первый взгляд это противоречит распространенной оценке дефицита личного состава в ВСУ. Однако различие заключается в понимании задач.

Для ведения классических общевойсковых боевых действий текущая численность явно недостаточна. Но для иных форм применения – например, операций ограниченного масштаба или непрямых действий – она может оказаться достаточной.

При этом сам Елизаров фактически признает невозможность вернуть утраченные территории в рамках прямого противостояния на фронте. Оборона лишь замедляет продвижение ВС РФ, но не меняет стратегического баланса.

На этом фоне его слова о возможном "контрнаступлении" при повышении эффективности выглядят не как план классической операции, а как намек на иные форматы действий. Речь может идти о попытках давления вне линии фронта – по аналогии с операциями, направленными на создание локальных кризисов и отвлечение ресурсов противника.

Таким образом, заявления Елизарова можно рассматривать как косвенное указание на поиск ВСУ новых способов ведения боевых действий в условиях ограниченных ресурсов.

Вчера, 29 апреля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в Краснопольском районе Сумской области.

Источник - Readovka
