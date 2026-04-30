 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.05.2026
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
04:15 01.05.2026

Экс-глава силовиков республики может сесть в тюрьму

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
30.04.2026

Камчибек Ташиев, экс-глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и некогда правая рука президента Садыра Жапарова, оказался в центре громкого уголовного дела. После февральской отставки влиятельному силовику предъявлены обвинения в подготовке к захвату власти.

Отставке Камчибека Ташиева с поста главы ГКНБ предшествовало открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбеку уулу с требованием провести досрочные президентские выборы. Документ подписали 75 человек – известные в республике политики, государственные и общественные деятели (см. "НГ" от 09.02.26).

Садыр Жапаров на следующий день подписал указ об отставке своего друга. Как заявил тогда "НГ" директор Агентства этнонациональных исследований Александр Кобринский: "В воздухе Киргизии пахнет грозой. В политике не бывает вечной дружбы, а две головы в одном казане, как известно, не сваришь".

Авторам обращения предъявили обвинения в попытке организации массовых беспорядков. МВД задержало активистов: общественного деятеля Бекболота Талгарбекова, бывшего посла Кыргызстана в Узбекистане и экс-министра сельского хозяйства Эмилбека Узакбаева, экс-депутата Жогорку Кенеша Курманбека Дыйканбаева, бывшего вице-премьера и экс-депутата Аалы Карашева, а также бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе.

Президент Садыр Жапаров в недавнем интервью местным СМИ сообщил, что следствие сейчас устанавливает причастность Камчибека Ташиева к так называемому "письму 75". Глава государства отметил, что был в курсе событий с самого начала: "Когда начались действия, связанные с этим письмом, информация уже была у меня".

В рамках этого дела фигурируют также бывший генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, которые добровольно сдали мандаты. По сообщениям киргизских СМИ их втроем вызывают на допрос в МВД.

Не менее интригующе выглядит и параллельно разворачивающееся следствие по делу о многомиллионных хищениях в национальной нефтяной компании "Кыргызнефтегаз". Главными фигурантами "мутных схем" по продаже топлива оказались родственники Камчибека Ташиева. Его младший брат Шаирбек уже взят под стражу и дает показания.

Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев демонстрирует невозмутимость. Накануне он обратился к своим многочисленным сторонникам, среди которых особенно сильна поддержка южных регионов – родины политика, несмотря на его неоднозначную репутацию.

Ташиев заявил о своей невиновности и готовности к юридической борьбе, рассчитывая на полное оправдание. Он даже сделал реверанс в сторону президента Жапарова, отметив, что "в стране предпринимаются шаги по формированию справедливой судебной системы", и в качестве примера привел недавнее оправдание фигурантов резонансного дела по Кемпир-Абадскому водохранилищу. При этом экс-силовик категорически призвал граждан соблюдать закон и воздержаться от любых акций протеста.

Патриарх киргизской политики Феликс Кулов призвал дождаться объективного и всестороннего расследования, прежде чем делать выводы. "Для Кыргызстана сейчас приоритетом остаются стабильность, предсказуемость и решение социально-экономических задач".

По мнению киргизского политолога Асилбека Эгембердиева, Жапаров стремится к единоличной власти, и он ее добьется. "Его популизм и радикальные шаги не знают границ. Последние четыре президента использовали эти же приемы, но ни к чему хорошему это не привело. Жапаров пошел дальше – он правит как хан, единолично. Бесконечные амбиции и обещания, а по факту страна движется в каменный век. Медицина, образование и другие сферы разрушены. Работы по-прежнему нет. Если бы не денежные переводы от граждан, работающих в России, страны бы давно не существовало. Люди уже много лет живут автономно. Некоторые оформляют пенсию, но какую? Те, кто работал за рубежом, либо останутся без нее, либо получат минимальную – около 50 долл. И после этого нас просят подождать еще пять лет? Неизвестно, что будет через пять лет, но скорее всего – ничего. Страна просто увязнет в долгах", – сказал "НГ" Эгембердиев.

По словам эксперта, сегодня для Жапарова важнее провести саммит ШОС и Игры кочевников на высшем уровне, чем заниматься внутренней политикой. Затем начнется раскачка предвыборной кампании: выборы президента назначены на 25 января 2027 года. Его главная цель – не допустить к выборам Ташиева.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777598100


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  