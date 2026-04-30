НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте

04:15 01.05.2026

В Киргизии опять говорят о перевороте

Экс-глава силовиков республики может сесть в тюрьму



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

30.04.2026



Камчибек Ташиев, экс-глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и некогда правая рука президента Садыра Жапарова, оказался в центре громкого уголовного дела. После февральской отставки влиятельному силовику предъявлены обвинения в подготовке к захвату власти.



Отставке Камчибека Ташиева с поста главы ГКНБ предшествовало открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбеку уулу с требованием провести досрочные президентские выборы. Документ подписали 75 человек – известные в республике политики, государственные и общественные деятели (см. "НГ" от 09.02.26).



Садыр Жапаров на следующий день подписал указ об отставке своего друга. Как заявил тогда "НГ" директор Агентства этнонациональных исследований Александр Кобринский: "В воздухе Киргизии пахнет грозой. В политике не бывает вечной дружбы, а две головы в одном казане, как известно, не сваришь".



Авторам обращения предъявили обвинения в попытке организации массовых беспорядков. МВД задержало активистов: общественного деятеля Бекболота Талгарбекова, бывшего посла Кыргызстана в Узбекистане и экс-министра сельского хозяйства Эмилбека Узакбаева, экс-депутата Жогорку Кенеша Курманбека Дыйканбаева, бывшего вице-премьера и экс-депутата Аалы Карашева, а также бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе.



Президент Садыр Жапаров в недавнем интервью местным СМИ сообщил, что следствие сейчас устанавливает причастность Камчибека Ташиева к так называемому "письму 75". Глава государства отметил, что был в курсе событий с самого начала: "Когда начались действия, связанные с этим письмом, информация уже была у меня".



В рамках этого дела фигурируют также бывший генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, которые добровольно сдали мандаты. По сообщениям киргизских СМИ их втроем вызывают на допрос в МВД.



Не менее интригующе выглядит и параллельно разворачивающееся следствие по делу о многомиллионных хищениях в национальной нефтяной компании "Кыргызнефтегаз". Главными фигурантами "мутных схем" по продаже топлива оказались родственники Камчибека Ташиева. Его младший брат Шаирбек уже взят под стражу и дает показания.



Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев демонстрирует невозмутимость. Накануне он обратился к своим многочисленным сторонникам, среди которых особенно сильна поддержка южных регионов – родины политика, несмотря на его неоднозначную репутацию.



Ташиев заявил о своей невиновности и готовности к юридической борьбе, рассчитывая на полное оправдание. Он даже сделал реверанс в сторону президента Жапарова, отметив, что "в стране предпринимаются шаги по формированию справедливой судебной системы", и в качестве примера привел недавнее оправдание фигурантов резонансного дела по Кемпир-Абадскому водохранилищу. При этом экс-силовик категорически призвал граждан соблюдать закон и воздержаться от любых акций протеста.



Патриарх киргизской политики Феликс Кулов призвал дождаться объективного и всестороннего расследования, прежде чем делать выводы. "Для Кыргызстана сейчас приоритетом остаются стабильность, предсказуемость и решение социально-экономических задач".



По мнению киргизского политолога Асилбека Эгембердиева, Жапаров стремится к единоличной власти, и он ее добьется. "Его популизм и радикальные шаги не знают границ. Последние четыре президента использовали эти же приемы, но ни к чему хорошему это не привело. Жапаров пошел дальше – он правит как хан, единолично. Бесконечные амбиции и обещания, а по факту страна движется в каменный век. Медицина, образование и другие сферы разрушены. Работы по-прежнему нет. Если бы не денежные переводы от граждан, работающих в России, страны бы давно не существовало. Люди уже много лет живут автономно. Некоторые оформляют пенсию, но какую? Те, кто работал за рубежом, либо останутся без нее, либо получат минимальную – около 50 долл. И после этого нас просят подождать еще пять лет? Неизвестно, что будет через пять лет, но скорее всего – ничего. Страна просто увязнет в долгах", – сказал "НГ" Эгембердиев.



По словам эксперта, сегодня для Жапарова важнее провести саммит ШОС и Игры кочевников на высшем уровне, чем заниматься внутренней политикой. Затем начнется раскачка предвыборной кампании: выборы президента назначены на 25 января 2027 года. Его главная цель – не допустить к выборам Ташиева.