ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу

05:41 01.05.2026

Пересматривается закон о сельском хозяйстве



30.04.2026 | Обзор событий



Китай активно реализует масштабный план по трансформации страны в ведущую сельскохозяйственную державу, охватывающий период с 2024 по 2035 г. Акцент делается на "умное" сельское хозяйство, внедрение инноваций, включая с/х технику последнего поколения, "умное" орошение и селекцию для повышения урожайности, развитие животноводства и рыбоперерабатывающей отрасли.



В контексте курса трансформации Китая в сельскохозяйственную державу к 2035 г., Поднебесная старательно пересматривает Закон о сельском хозяйстве.



Проект поправок к закону о сельском хозяйстве представлен для рассмотрения в первом чтении в понедельник, 27 апреля в ходе 22-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва.



Законопроект предусматривает укрепление продовольственной безопасности и масштабную технологическую модернизацию сельского хозяйства. Предполагается укрепление правовой основы сельскохозяйственной отрасли, предлагаемые поправки в закон повышают роль сельского хозяйства в национальной экономике, а также развитие сельских территорий Китая.



Закон КНР о сельском хозяйстве впервые был принят в 1993г. и пересмотрен в 2002 г. Незначительные изменения в отдельные положения закона были внесены в 2009 и 2012 гг. соответственно.



Что нового в сельскохозяйственной отрасли?



Демонстрационные зоны. Планируется создание до 500 демонстрационных сельхоз платформ к 2030г. для изучения инновационных агротехнологий, техники и оборудования.



Зеленая трансформация: в рамках 15-й пятилетки (начиная с 2026 г.) в Китае запланировано внедрение экологически чистых практик, экономия ресурсов и развитие циклической экономики в агросекторе. Данная стратегия направлена на снижение зависимости от импорта и обеспечение устойчивости продовольственной системы, несмотря на исторические проблемы с нехваткой пахотных земель (9% мирового объема при 22% населения).



Что означает китайский план превращения страны в сельскохозяйственную державу?



Обозначенный курс является вынужденной мерой, ответом на ресурсные ограничения и направлен не столько на прямой выход КНР на мировой рынок в качестве экспортера, сколько на обеспечение продовольственной безопасности страны.



"Умное" сельское хозяйство": дроны, ИИ, цифровизация для роста урожайности на единицу площади. Инвестиции в высокоурожайные и ГМО-сорта, биоинженерию, семеноводство. Китай наращивает производство искусственных белков и интенсивное животноводство (высотные фермы).



Диверсификация и контроль ресурсов: Поднебесная не стремится выращивать все внутри. Стратегия заключается в контроле логистики и активных зарубежных инвестициях (Африка, Латинская Америка, Центральная Азия) для обеспечения стабильного импорта сои, масличных культур и мяса.



Защита "красной линии": государство жестко ограничивает использование сельхозугодий под застройку, сохраняя обязательный минимум в 120 млн гектаров пахотных земель.



В чем заключаются риски и сложности?



Физический дефицит водных ресурсов и земли: в случае конфликта (например, вокруг Тайваня) логистические цепочки могут быть перерезаны, и импорт прекратится.



Экологическая нагрузка: интенсивное сельское хозяйство требует огромного количества удобрений и воды, что ведет к деградации почвы.



Если Китай сможет успешно внедрить технологии ("умное земледелие") и закрепиться на зарубежных рынках, он станет "аграрной державой" не по количеству пашни, а по эффективности производства и контролю над мировыми продовольственными потоками.



России следует учесть китайскую госсельхозстратегию, особенно в части качества поставляемой оттуда продукции.



Соб. корр. ФСК