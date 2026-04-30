05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
05:41 01.05.2026

Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
Пересматривается закон о сельском хозяйстве

30.04.2026 | Обзор событий

Китай активно реализует масштабный план по трансформации страны в ведущую сельскохозяйственную державу, охватывающий период с 2024 по 2035 г. Акцент делается на "умное" сельское хозяйство, внедрение инноваций, включая с/х технику последнего поколения, "умное" орошение и селекцию для повышения урожайности, развитие животноводства и рыбоперерабатывающей отрасли.

В контексте курса трансформации Китая в сельскохозяйственную державу к 2035 г., Поднебесная старательно пересматривает Закон о сельском хозяйстве.

Проект поправок к закону о сельском хозяйстве представлен для рассмотрения в первом чтении в понедельник, 27 апреля в ходе 22-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва.

Законопроект предусматривает укрепление продовольственной безопасности и масштабную технологическую модернизацию сельского хозяйства. Предполагается укрепление правовой основы сельскохозяйственной отрасли, предлагаемые поправки в закон повышают роль сельского хозяйства в национальной экономике, а также развитие сельских территорий Китая.

Закон КНР о сельском хозяйстве впервые был принят в 1993г. и пересмотрен в 2002 г. Незначительные изменения в отдельные положения закона были внесены в 2009 и 2012 гг. соответственно.

Что нового в сельскохозяйственной отрасли?

Демонстрационные зоны. Планируется создание до 500 демонстрационных сельхоз платформ к 2030г. для изучения инновационных агротехнологий, техники и оборудования.

Зеленая трансформация: в рамках 15-й пятилетки (начиная с 2026 г.) в Китае запланировано внедрение экологически чистых практик, экономия ресурсов и развитие циклической экономики в агросекторе. Данная стратегия направлена на снижение зависимости от импорта и обеспечение устойчивости продовольственной системы, несмотря на исторические проблемы с нехваткой пахотных земель (9% мирового объема при 22% населения).

Что означает китайский план превращения страны в сельскохозяйственную державу?

Обозначенный курс является вынужденной мерой, ответом на ресурсные ограничения и направлен не столько на прямой выход КНР на мировой рынок в качестве экспортера, сколько на обеспечение продовольственной безопасности страны.

"Умное" сельское хозяйство": дроны, ИИ, цифровизация для роста урожайности на единицу площади. Инвестиции в высокоурожайные и ГМО-сорта, биоинженерию, семеноводство. Китай наращивает производство искусственных белков и интенсивное животноводство (высотные фермы).

Диверсификация и контроль ресурсов: Поднебесная не стремится выращивать все внутри. Стратегия заключается в контроле логистики и активных зарубежных инвестициях (Африка, Латинская Америка, Центральная Азия) для обеспечения стабильного импорта сои, масличных культур и мяса.

Защита "красной линии": государство жестко ограничивает использование сельхозугодий под застройку, сохраняя обязательный минимум в 120 млн гектаров пахотных земель.

В чем заключаются риски и сложности?

Физический дефицит водных ресурсов и земли: в случае конфликта (например, вокруг Тайваня) логистические цепочки могут быть перерезаны, и импорт прекратится.

Экологическая нагрузка: интенсивное сельское хозяйство требует огромного количества удобрений и воды, что ведет к деградации почвы.

Если Китай сможет успешно внедрить технологии ("умное земледелие") и закрепиться на зарубежных рынках, он станет "аграрной державой" не по количеству пашни, а по эффективности производства и контролю над мировыми продовольственными потоками.

России следует учесть китайскую госсельхозстратегию, особенно в части качества поставляемой оттуда продукции.

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты по совершенствованию исполнительного производства и защите прав педагогов одобрил Мажилис в первом чтении
- АМАNAT и бизнес объединили усилия по развитию энергетики
- Олжас Бектенов обсудил с руководством Air Products сотрудничество в сферах газохимии и промышленных технологий
- Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей по вопросам развития фармацевтической и медицинской промышленности
- Межэтнические отношения в Казахстане: реальность, мифы и тревожные звонки
- Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Демпартия "Ак жол" провела встречу с делегацией Бундестага и крупного бизнеса Германии
- Дети – главный капитал государства – А.Балаева
- В Сенате обсуждают закон об ответственном обращении с животными
