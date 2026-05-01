Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин

13:35 01.05.2026

Вместо "конца истории" пришел конец американской авиации



По итогам Второй Мировой в США и, соответственно, в странах НАТО была абсолютизирована роль авиации. Она, как считалось, будет играть решающую роль в борьбе с наземными и морскими целями, равно и с авиацией противника.



Из-за этого артиллерия и наземная ПВО на Западе развивались в значительной степени по остаточному принципу. В СССР же на это отреагировали интенсивным развитием наземной ПВО.



Советская модель успешно сработала во Вьетнаме - именно наземная ПВО нанесла американской авиации колоссальные потери, действия МиГов были эффектны, но на общую ситуацию влияли мало. В последующих локальных войнах авиация, как правило, выигрывала у наземной ПВО.



В ходе украинского конфликта обе стороны изначально имели наземную ПВО, вышедшую из "советской шинели".



Эта ПВО успешно парализовала действия классической пилотируемой авиации с обеих сторон. И на пятом году конфликта самолеты применяют оружие исключительно из собственного воздушного пространства, поэтому сейчас потери пилотируемой авиации стали весьма ограниченными, но и их влияние на ситуацию на фронте - тоже.



Советская часть украинской ПВО существенно ослабела из-за износа, потерь матчасти и расхода ЗУР, но Запад пытается хотя бы частично ее заменить своими системами, оставляя собственное воздушное пространство полностью открытым.



При этом сама по себе воздушная война радикально видоизменилась, приняв ракетно-беспилотный характер. Если в 2022 г. как Россия, так и Украина существенно отставали в развитии БПЛА, то сейчас они в этом плане просто "в космосе" по сравнению с другими странами и с технической, и с тактической с точек зрения.



Массовое применение ракет и БПЛА создает колоссальную нагрузку на наземную ПВО, данная проблема для обеих сторон становится, по сути, главной.



В нынешнем ближневосточном конфликте ситуация оказалась другой. ПВО США и их союзников была той самой "остаточной", все задачи войны должна была решать авиация.



Наземная ПВО Ирана, как и вообще все его ВС, чрезвычайно эклектична в плане технического оснащения. В основном ее матчасть устарела, да и количество достаточно ограничено.



Что касается пилотируемой авиации, то эклектичность и устаревание относится к ней в еще большей степени, чем к наземной ПВО. Видимо, значительная часть боевых самолетов была намеренно выставлена персами под расстрел, поскольку они вряд ли могли хотя бы просто подняться в воздух, тем более - нанести противнику реальный ущерб.



В итоге то, к чему Россия и Украина пришли в значительной степени вынужденно, Иран реализовывал изначально - он повел ракетно-беспилотную войну. И этот вариант оказался чрезвычайно эффективен против "остаточной" ПВО самих США и укомплектованной американскими ЗРС противовоздушной обороны монархий Персидского залива.



Главной проблемой американской ПВО стало ее стремительное истощение - очень быстрый и массовый расход чрезвычайно дорогих ЗУР против многочисленных ракет и почти бесконечных по количеству и очень дешевых по цене беспилотников Ирана.



А израильскую ПВО успешно истощили не менее бесконечные, хотя и весьма технически примитивные ракеты "Хезболлы".



Парадоксальным образом, считающиеся чрезвычайно передовыми в техническом плане США и Израиль ведут войну традиционную, применяя, в первую очередь, пилотируемую авиацию. А она в огромных количествах расходует сверхдорогие боеприпасы.



У США авиационные арсеналы дополняются КРМБ "Томагавк", запускаемых с эсминцев и ПЛА, которые также расходуются в огромных количествах. Не только в Израиле, но и в США производство совершенно не компенсирует расход ни ударных, ни оборонительных средств.



Какова реальная ситуация у Ирана - мы точно не знаем, но, судя по всему, у него производство ударных средств как раз компенсирует их расход. Просто потому, что его ракеты и БПЛА гораздо дешевле и проще в изготовлении, чем у США и Израиля.



При этом предприятия иранского ВПК находятся, в основном, под землей, поэтому от ударов противника страдают весьма ограниченно.



ВВС Израиля до сих пор, видимо, не потеряли ни одного боевого самолета. Потери США в пилотируемой авиации - 1 штурмовик А-10С, 4 истребителя-бомбардировщика F-15Е, 1 самолет ДРЛО Е-3G, 1 или 2 заправщика КС-135, 2 "спецназовских" "Геркулеса" (МС-130J и НС-130J), 2−4 "спецназовских" вертолета МН-6М и, возможно, до 2 НН-60.



Причем на счету иранской ПВО, по-видимому, только А-10 и один из F-15Е, а Е-3G разрушен иранской ракетой на саудовском аэродроме.



Другие машины уничтожены либо кувейтским "дружественным огнем", либо самими же американцами.



Потери эти неприятны, но при гигантских размерах американских ВВС далеко не критичны. Как ни удивительно, гораздо критичнее расход боеприпасов, чем потери их носителей.



При этом эффективность иранской ПВО ничтожно малой не является - израильских и американских БПЛА на ее счету уже примерно полторы сотни.



Здесь надо понимать, что у США и Израиля, которые еще совсем недавно считались мировыми лидерами в развитии беспилотной авиации, роль этих машин совсем не такая, как у Ирана, а также у России и Украины.



Дешевые БПЛА персов и славян используются в огромных количествах и заведомо являются расходным материалом (это относится не только к "камикадзе", но и к формально многоразовым системам).



Израильские "Орбитеры", "Гермесы", "Хероны", американские "Риперы" - гораздо более сложные и дорогие, соответственно, на порядки менее многочисленные. Из-за этого считать их расходным материалом не получается, а массовые потери БПЛА автоматически ведут к тому, что решаемые ими задачи (разведывательные, а тем более - ударные) перекладываются на обычные самолеты, чья эксплуатация является весьма дорогой даже в том случае, если обходится без потерь.



Т.е. казавшиеся всего лет пять назад самыми лучшими и передовыми беспилотники США и Израиля стремительно переехали в категорию примитивных машин "прошлого века". Для выхода из ситуации нужны огромные деньги, очень много времени и полная перестройка мышления.



На данный момент можно констатировать полное и абсолютное банкротство американской концепции "высокотехнологичной войны", рассчитанной на избиение многократно более слабых противников, но ни в коем случае не на войну с армиями сильными. Концепция военная родилась на основе концепции геополитической ("конца истории"), согласно которой США победили всех навсегда.



Таким образом, американские военные оказались жертвами собственных политиков (впрочем, так бывает почти везде и всегда), а теперь политики оказались в тупике из-за того, что изуродованные ими же ВС не могут решить поставленных задач.



Важнейший урок для всех, который надо выучивать очень быстро. Радоваться провалам противника некогда, надо с максимальной скоростью делать адекватные выводы.