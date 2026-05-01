15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:35 01.05.2026

Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век
Вместо "конца истории" пришел конец американской авиации

Александр Храмчихин
1 мая 2026

По итогам Второй Мировой в США и, соответственно, в странах НАТО была абсолютизирована роль авиации. Она, как считалось, будет играть решающую роль в борьбе с наземными и морскими целями, равно и с авиацией противника.

Из-за этого артиллерия и наземная ПВО на Западе развивались в значительной степени по остаточному принципу. В СССР же на это отреагировали интенсивным развитием наземной ПВО.

Советская модель успешно сработала во Вьетнаме - именно наземная ПВО нанесла американской авиации колоссальные потери, действия МиГов были эффектны, но на общую ситуацию влияли мало. В последующих локальных войнах авиация, как правило, выигрывала у наземной ПВО.

В ходе украинского конфликта обе стороны изначально имели наземную ПВО, вышедшую из "советской шинели".

Эта ПВО успешно парализовала действия классической пилотируемой авиации с обеих сторон. И на пятом году конфликта самолеты применяют оружие исключительно из собственного воздушного пространства, поэтому сейчас потери пилотируемой авиации стали весьма ограниченными, но и их влияние на ситуацию на фронте - тоже.

Советская часть украинской ПВО существенно ослабела из-за износа, потерь матчасти и расхода ЗУР, но Запад пытается хотя бы частично ее заменить своими системами, оставляя собственное воздушное пространство полностью открытым.

При этом сама по себе воздушная война радикально видоизменилась, приняв ракетно-беспилотный характер. Если в 2022 г. как Россия, так и Украина существенно отставали в развитии БПЛА, то сейчас они в этом плане просто "в космосе" по сравнению с другими странами и с технической, и с тактической с точек зрения.

Массовое применение ракет и БПЛА создает колоссальную нагрузку на наземную ПВО, данная проблема для обеих сторон становится, по сути, главной.

В нынешнем ближневосточном конфликте ситуация оказалась другой. ПВО США и их союзников была той самой "остаточной", все задачи войны должна была решать авиация.

Наземная ПВО Ирана, как и вообще все его ВС, чрезвычайно эклектична в плане технического оснащения. В основном ее матчасть устарела, да и количество достаточно ограничено.

Что касается пилотируемой авиации, то эклектичность и устаревание относится к ней в еще большей степени, чем к наземной ПВО. Видимо, значительная часть боевых самолетов была намеренно выставлена персами под расстрел, поскольку они вряд ли могли хотя бы просто подняться в воздух, тем более - нанести противнику реальный ущерб.

В итоге то, к чему Россия и Украина пришли в значительной степени вынужденно, Иран реализовывал изначально - он повел ракетно-беспилотную войну. И этот вариант оказался чрезвычайно эффективен против "остаточной" ПВО самих США и укомплектованной американскими ЗРС противовоздушной обороны монархий Персидского залива.

Главной проблемой американской ПВО стало ее стремительное истощение - очень быстрый и массовый расход чрезвычайно дорогих ЗУР против многочисленных ракет и почти бесконечных по количеству и очень дешевых по цене беспилотников Ирана.

А израильскую ПВО успешно истощили не менее бесконечные, хотя и весьма технически примитивные ракеты "Хезболлы".

Парадоксальным образом, считающиеся чрезвычайно передовыми в техническом плане США и Израиль ведут войну традиционную, применяя, в первую очередь, пилотируемую авиацию. А она в огромных количествах расходует сверхдорогие боеприпасы.

У США авиационные арсеналы дополняются КРМБ "Томагавк", запускаемых с эсминцев и ПЛА, которые также расходуются в огромных количествах. Не только в Израиле, но и в США производство совершенно не компенсирует расход ни ударных, ни оборонительных средств.

Какова реальная ситуация у Ирана - мы точно не знаем, но, судя по всему, у него производство ударных средств как раз компенсирует их расход. Просто потому, что его ракеты и БПЛА гораздо дешевле и проще в изготовлении, чем у США и Израиля.

При этом предприятия иранского ВПК находятся, в основном, под землей, поэтому от ударов противника страдают весьма ограниченно.

ВВС Израиля до сих пор, видимо, не потеряли ни одного боевого самолета. Потери США в пилотируемой авиации - 1 штурмовик А-10С, 4 истребителя-бомбардировщика F-15Е, 1 самолет ДРЛО Е-3G, 1 или 2 заправщика КС-135, 2 "спецназовских" "Геркулеса" (МС-130J и НС-130J), 2−4 "спецназовских" вертолета МН-6М и, возможно, до 2 НН-60.

Причем на счету иранской ПВО, по-видимому, только А-10 и один из F-15Е, а Е-3G разрушен иранской ракетой на саудовском аэродроме.

Другие машины уничтожены либо кувейтским "дружественным огнем", либо самими же американцами.

Потери эти неприятны, но при гигантских размерах американских ВВС далеко не критичны. Как ни удивительно, гораздо критичнее расход боеприпасов, чем потери их носителей.

При этом эффективность иранской ПВО ничтожно малой не является - израильских и американских БПЛА на ее счету уже примерно полторы сотни.

Здесь надо понимать, что у США и Израиля, которые еще совсем недавно считались мировыми лидерами в развитии беспилотной авиации, роль этих машин совсем не такая, как у Ирана, а также у России и Украины.

Дешевые БПЛА персов и славян используются в огромных количествах и заведомо являются расходным материалом (это относится не только к "камикадзе", но и к формально многоразовым системам).

Израильские "Орбитеры", "Гермесы", "Хероны", американские "Риперы" - гораздо более сложные и дорогие, соответственно, на порядки менее многочисленные. Из-за этого считать их расходным материалом не получается, а массовые потери БПЛА автоматически ведут к тому, что решаемые ими задачи (разведывательные, а тем более - ударные) перекладываются на обычные самолеты, чья эксплуатация является весьма дорогой даже в том случае, если обходится без потерь.

Т.е. казавшиеся всего лет пять назад самыми лучшими и передовыми беспилотники США и Израиля стремительно переехали в категорию примитивных машин "прошлого века". Для выхода из ситуации нужны огромные деньги, очень много времени и полная перестройка мышления.

На данный момент можно констатировать полное и абсолютное банкротство американской концепции "высокотехнологичной войны", рассчитанной на избиение многократно более слабых противников, но ни в коем случае не на войну с армиями сильными. Концепция военная родилась на основе концепции геополитической ("конца истории"), согласно которой США победили всех навсегда.

Таким образом, американские военные оказались жертвами собственных политиков (впрочем, так бывает почти везде и всегда), а теперь политики оказались в тупике из-за того, что изуродованные ими же ВС не могут решить поставленных задач.

Важнейший урок для всех, который надо выучивать очень быстро. Радоваться провалам противника некогда, надо с максимальной скоростью делать адекватные выводы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777631700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты по совершенствованию исполнительного производства и защите прав педагогов одобрил Мажилис в первом чтении
- АМАNAT и бизнес объединили усилия по развитию энергетики
- Олжас Бектенов обсудил с руководством Air Products сотрудничество в сферах газохимии и промышленных технологий
- Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей по вопросам развития фармацевтической и медицинской промышленности
- Межэтнические отношения в Казахстане: реальность, мифы и тревожные звонки
- Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Демпартия "Ак жол" провела встречу с делегацией Бундестага и крупного бизнеса Германии
- Дети – главный капитал государства – А.Балаева
- В Сенате обсуждают закон об ответственном обращении с животными
