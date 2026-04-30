 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
15:01 01.05.2026

Матч за первенство мира ФИДЕ 2026 года – Объявление о начале торгов

Четверг, 30 апреля 2026 г.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ - это кульминация цикла чемпионатов мира ФИДЕ. В 2026 году определится, кто будет править шахматным миром в течение следующих двух лет - действующий чемпион мира Гукеш Д. (Индия) или претендент Джавохир Синдаров (Узбекистан). Предстоящая встреча станет самым молодым матчем за звание чемпиона мира по шахматам в истории. И Гукешу, и Синдарову на момент начала матча исполнится 20 лет.



Предварительно матч чемпионата мира 2026 года запланирован на период с 23 ноября по 17 декабря 2026 года. ФИДЕ открывает процедуру подачи заявок на проведение этого мероприятия.

1.2 Основные положения следующие:

а) Общая продолжительность мероприятия – до 25 дней.

б) Данные правила должны быть утверждены к 1 июля 2026 года.

с) Ориентировочный общий бюджет мероприятия – 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США.

d) Минимальный призовой фонд – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

e) Взнос ФИДЕ – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) долларов США

f) Оплата за коммерческие, спонсорские и вещательные права должна быть указана в предложениях участников торгов.

g) Организатор обязан уважать права спонсоров и партнеров ФИДЕ, в том числе в отношении видеотрансляции.

1.3 Заявитель должен заполнить заявку . Заявитель должен указать точную разбивку бюджета по статьям, включая предложения по выплатам ФИДЕ за коммерческие и спонсорские права, выплату за права на трансляцию, а также распределение спонсорских и спонсорских прав между ФИДЕ и Организаторами.

Подписанную копию необходимо отправить по электронной почте в Секретариат ФИДЕ по адресу office@fide.com не позднее 31 мая 2026 года, 23:59 по лозаннскому времени. К заявке должны прилагаться соответствующие сопроводительные документы. ФИДЕ имеет право продлить этот срок, если сочтет это необходимым. Все документы должны быть представлены на английском языке.

1.4 ФИДЕ оставляет за собой право вступать в дополнительные переговоры с любым из Заявителей с целью улучшения или изменения заявки.

1.5 Окончательное решение ФИДЕ будет основано на совокупности всех предложенных условий и интересов развития шахмат.

***

На текущий момент (май 2026 года) в качестве потенциальных мест проведения рассматриваются:

Основные кандидаты

Ташкент или Самарканд (Узбекистан): Учитывая триумфальную победу Жавохира Синдарова в турнире претендентов, правительство и Шахматная федерация Узбекистана выразили готовность принять матч. Самарканд уже имеет опыт проведения крупных турниров (например, чемпионата мира по рапиду и блицу в 2023 году).

Ченнаи или Нью-Дели (Индия): Индия является фаворитом благодаря статусу действующего чемпиона Гукеша Доммараджу. Ченнаи считается "шахматной столицей" страны, а Нью-Дели может предложить масштабные площадки.

Возможные нейтральные площадки

Сингапур: Город-государство принимал прошлый чемпионский матч (Гукеш - Лижэнь) в 2024 году. Благодаря отличной логистике и нейтралитету, он остается в шорт-листе ФИДЕ для крупных событий.

Абу-Даби или Дубай (ОАЭ): Эмираты активно инвестируют в шахматы и часто подают заявки на топовые турниры ФИДЕ. Высокий призовой фонд и развитая инфраструктура делают их сильными конкурентами.

Лондон (Великобритания): Периодически всплывает в обсуждениях как площадка, способная привлечь западных спонсоров и медиа, хотя конкретной заявки на 2026 год пока не анонсировано.

Помимо уже упомянутых фаворитов, в шахматном сообществе и кулуарах ФИДЕ обсуждаются еще несколько городов, которые могут составить конкуренцию или стать неожиданными участниками тендера до 31 мая 2026 года:

Потенциальные новые претенденты

Батуми (Грузия): Грузия активно подает заявки на крупные турниры ФИДЕ. Город уже утвержден для проведения юношеских чемпионатов мира в 2026 году, и местная федерация рассматривает возможность "повысить ставки", претендуя на главный матч года.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия): Страна стремительно входит в мир больших спортивных событий. После проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу, Саудовская Аравия может предложить рекордный призовой фонд, чтобы впервые принять матч за корону.

Астана (Казахстан): У города уже есть успешный опыт проведения матча Непомнящий - Лижэнь в 2023 году. Казахстан часто выступает как "мост" между Азией и Европой, что логистически удобно для команд Гукеша и Синдарова.

Варшава (Польша): В мае 2026 года здесь проходит этап Grand Chess Tour, где встречаются оба участника матча. Польская шахматная федерация может использовать этот импульс для подачи заявки на ноябрь.

Дюссельдорф (Германия): В 2026 году Германия принимает новый формат - World Freestyle Chess. Немецкие меценаты проявляют интерес и к классическому матчу, чтобы вернуть большие шахматы в Европу.

Необычный сценарий

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский допустил вариант разделения матча между двумя странами - часть партий в Индии, часть в Узбекистане. Это позволило бы удовлетворить обе болельщицкие базы, учитывая колоссальный интерес к шахматам в обеих странах.

Тендер открыт до конца мая, так что список может пополниться городами из США (например, Сент-Луис) или Китая.

Окончательный список городов-кандидатов станет известен после 31 мая 2026 года, когда ФИДЕ завершит прием заявок.

Источник - ФИДЕ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777636860


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  