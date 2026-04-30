ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)

15:01 01.05.2026

Матч за первенство мира ФИДЕ 2026 года – Объявление о начале торгов



Четверг, 30 апреля 2026 г.



Матч за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ - это кульминация цикла чемпионатов мира ФИДЕ. В 2026 году определится, кто будет править шахматным миром в течение следующих двух лет - действующий чемпион мира Гукеш Д. (Индия) или претендент Джавохир Синдаров (Узбекистан). Предстоящая встреча станет самым молодым матчем за звание чемпиона мира по шахматам в истории. И Гукешу, и Синдарову на момент начала матча исполнится 20 лет.



