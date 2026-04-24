00:05 02.05.2026
ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 1 мая в разрезе СВО. Русские войска в скором времени могут прорвать генеральную линию обороны ВСУ к северу от Сум. На Украине произошел очередной спланированный расстрел полицейских и военкомов.
Север пришел в движение
Части группировки "Север" ВС РФ сумели добиться значительных результатов в боях на разных участках Сумской области. Неприятель, как предполагалось ранее, оставил село Новодмитровка и окрестные леса. Севернее из района поселка Миропольское русские штурмовики начали сближение с селом Мирополье, чтобы поддержать смежные подразделения "северян" в боях у излучины реки Псел.
Но самое существенное произошло к северу от Сум. ВС РФ удалось рывком от села Малая Корчаковка занять Корчаковку. Теперь для наших войск открылась возможность прорыва в огромный лесной массив, прикрывающий Сумы с севера. Корчаковка была последней преградой перед ним. Проникновение в леса открывает перед русскими войсками возможность выхода на рокадную трассу Н-07, по которой снабжаются сельские гарнизоны ВСУ в населенных пунктах Новая Сечь, Кияница и Храповщина. Огневой контроль над указанным шоссе хотя и не гарантирует того, что противник не найдет альтернативные варианты снабжения непосредственно через леса, но делает этот поиск крайне сложным для ВСУ. Развитой сети подъездных дорог к вышеуказанным селам нет. Единственная приемлемая альтернатива снабжения в таких условиях – двухполосное шоссе, идущее от Сум через село Могрица. Но это большой "крюк".
Состав обороны противника в данном секторе представляет собой "сборную солянку" подразделений батальонного уровня из десантно-штурмовых, аэромобильных и механизированных бригад. Это говорит о неоднородности боевых возможностей неприятеля, что может сильно сыграть на руку ВС РФ.
Несмотря на деградировавшую для ВСУ обстановку, запас прочности генеральной оборонительной линии к северу от Сум все еще сохраняется. Она выражается в том, что украинским войскам в обороне помогает сеть крупных водоемов, которые играют роль вспомогательных "заслонов" наравне с населенными пунктами с гарнизонами в них. Наличие водных преград вынуждает русские части полностью брать под свой контроль села Новая Сечь и Храповщина, чтобы обойти сеть водоемов с востока и этим гарантировать получение широких возможностей для маневра.
Рог оружейного изобилия
Украинские источники сообщили, что в Ровенской области задержан мужчина, который накануне открыл стрельбу из автомата по сотрудникам ТЦК и полицейским. Им оказался солдат, дезертировавший из ВСУ еще 2024 году.
Согласно сообщению региональной прокуратуры, он передвигался на велосипеде и как только заметил сотрудников ТЦК, усиленных полицейским патрулем, достал из сумки оружие и открыл стрельбу. Четверо человек получили ранения. Местные правоохранители также уточнили, что стрелка никто не останавливал для проверки документов. То есть речь может идти о том, что стрелок "охотился" на военкомов.
Излишне указывать на то, что частота подобных происшествий на Украине позволяет говорить о том, что угрозы киевскому режиму приобретают нешуточный масштаб. Банковая, осознавая то, что перспектива утраты контроля над ситуацией вполне реальна, начала пытаться предпринимать контрмеры. За неполную неделю СБУ и МВД провели рейды по всей Украине и обнаружили 20 тайников с оружием, в рамках этих мероприятий 30 человек были задержаны. Важно отметить, что речь идет не про тайники с условной двустволкой в масленой тряпке, прикопанной в огороде. Судя по кадрам, которые опубликовало украинское МВД, его сотрудники обнаружили схроны с десятками единиц огнестрельного оружия. Найдены как современные образцы разного происхождения, так и антиквариат времен Великой Отечественной в полном рабочем состоянии. Про количество патронов, взрывчатки, боеприпасов и прочего даже говорить не приходится, объемы просто титанические.
Черный рынок оружия на Украине является одним из самых крупных в мире и, без сомнения, крупнейшим во всем бывшем СССР. Стоит задаться вопросом о том, а насколько борьба правоохранителей незалежной с теневым оборотом оружия вообще имеет смысл. Мало того, что на руках у населения находятся сотни тысяч единиц нелегального оружия – сколько ни изымай, "море ложкой не вычерпать". В свою очередь поток пополнения черного рынка новыми единицами не иссякает. В ВСУ по многим признакам налажена системная торговля оружием с криминалом. Еще с осени 2023 года процедура списания вооружений из украинских частей упрощена и не требует присутствия сотрудников МВД, что открыло военным практически безграничные возможности для полномасштабной торговли оружием. Таким образом, борьбу украинской полиции и иных структур с теневым оборотом такого товара можно назвать сизифовым трудом, ведь речь идет объеме, которым можно вооружить небольшую армию. С такими масштабами бороться просто бессмысленно. Можно со всей уверенностью утверждать, что украинское население по своим огневым возможностям находится как минимум в паритете с полицией и спецслужбами.
Вчера, 30 апреля, главным событием дня стало появление передовых сил ВС РФ в центральной части Ковшаровки.