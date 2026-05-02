04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
02:19 02.05.2026

02.05.2026 | Азиз АБДРАИМОВ

В последние годы между странами евразийского пространства наблюдается активное взаимодействие по самым различным направлениям. Речь идет уже не только о торговле, но и о создании совместных производств, обмене технологиями и формировании общих производственных цепочек. Только в рамках Евразийского экономического союза сегодня реализуется около 20 совместных кооперационных проектов, свидетельствуя о том, что промышленная интеграция постепенно становится реальным инструментом развития всего региона.

В таких условиях важную роль играют различные международные площадки, где бизнес и государство могут взаимодействовать напрямую, обсуждая перспективные идеи и механизмы их реализации. Особое место среди них занимает выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", интерес к которой сегодня проявляют десятки стран, в том числе и за пределами Центрально–Азиатского региона.

Необходимо напомнить, что выставка "ИННОПРОМ" как своеобразный бренд появилась еще в 2010 году в Екатеринбурге и за годы своего существования стала одной из крупнейших промышленных площадок на евразийском пространстве. Со временем проект вышел за пределы России, и аналогичные мероприятия стали проводиться в разных странах, включая Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и даже Саудовскую Аравию с Египтом.

Центральноазиатская версия выставки проводится в Ташкенте с 2021 года и интерес к ней со стороны бизнеса и государственных структур растет с каждым годом. Причем если изначально основное внимание уделялось промышленности и машиностроению, то позже к ним добавились такие направления, как зеленая энергетика, логистика, медицина и фармацевтика. По данным организаторов, число компаний-участников увеличивалось ежегодно, а объем подписанных соглашений измерялся миллиардами долларов. Сегодня "ИННОПРОМ. Центральная Азия" необходимо воспринимать уже не просто как отраслевое мероприятие, а в качестве отражения более глубоких процессов, происходящих в экономике всей Центральной Азии.

Нынешняя, уже шестая по счету, выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте стала одной из самых масштабных за всю свою историю. Общая площадь экспозиции составила 18 тыс. квадратных метров, а в ее работе приняли участие более 350 компаний из Узбекистана, России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Общее число участников превысило 500 организаций из 35 стран, а за три дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек, представляющих деловые круги, государственные структуры и экспертное сообщество.

Программа выставки была крайне насыщенной и охватывала широкий круг вопросов – от цифровизации производства до развития транспортных коридоров. Она включала в себя около 20 мероприятий, в том числе 13 ключевых сессией, в рамках которых прошли панельные дискуссии, презентации и переговоры между компаниями. Основной темой мероприятия стала промышленная кооперация как драйвер экономического роста.

Экспозиционная часть выставки также была самой масштабной за все годы проведения и продемонстрировала самый широкий спектр технологий. На ней были представлены решения для городской среды, транспортной инфраструктуры, энергетики и промышленного производства. Например, были показаны системы маркировки товаров, промышленные роботы, 3D-принтеры, беспилотные летательные аппараты, цифровые платформы на основе машинного зрения, макеты атомных электростанций, электропоезда, автомобильная техника и многое другое. Такое наполнение экспозиции отражало главную тенденцию последних лет, воспринятую странами Центральной Азии и их партнерами – переход промышленности к цифровизации и автоматизации.

Среди участников выставки, представивших свои разработки, были крупнейшие компании из России, такие как ТМХ, "Росатом", КАМАЗ, "Ростех" и Российский экспортный центр. Коллективные экспозиции представили Москва, Республика Татарстан, Челябинская область и другие российские регионы. В свою очередь, Узбекистан продемонстрировал продукцию своих предприятий УзТМК, Узатом, Artel Electronics и UzAuto Motors Powertrain. Белоруссия организовала коллективную экспозицию, где были представлены разработки "БелАЗ", "Гомсельмаш", "Интеграл" и др.

Отдельным элементом выставки стала экспозиция Национального центра "Россия", где были представлены товары народных промыслов и продукты питания. Примечательно, что на ней было реализовано более 1100 товаров, а наибольшим спросом пользовались сладости и сувениры. Это стало ярким свидетельством того, что выставка сегодня имеет не только промышленное, но и культурное значение, что особенно важно в современных условиях и при постоянном давлении со стороны Запада.

Деловая программа выставки была насыщенной и охватывала самый широкий спектр тем. Центральным событием первого дня стала главная пленарная сессия "Технологические хабы – новый промышленный ландшафт Евразии". В ней приняли участие представители правительств России, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Причем выступления на пленарной сессии задали тон всему мероприятию. Как отметил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, "в настоящее время реализуется более 330 совместных проектов с Россией и странами Центральной Азии на общую сумму свыше $47 млрд", отметив тем самым масштаб промышленной кооперации стран региона, немаловажную роль в чем сыграли площадки, подобные выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

В свою очередь, возглавлявший российскую делегацию министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул важность расширения сотрудничества с центральноазиатскими партнерами. Он также отметил, что промышленная кооперация позволяет создавать устойчивые цепочки поставок и снижать зависимость от внешних факторов, а Россия заинтересована в совместных проектах со странами региона в области машиностроения, энергетики и высоких технологий.

Помимо пленарной сессии, были проведены различные тематические секции, посвященные цифровой маркировке, зеленой индустриализации, интеллектуальным транспортным системам и развитию регионов. В этот же день прошел официальный обход экспозиции главами делегаций, в рамках которого они смогли не только ознакомиться с представленными на выставке проектами и новинками, но и пообщаться с представителями различных компаний.

Во второй день акцент сместился на отраслевые обсуждения. Речь шла о машиностроении, энергетике, химической промышленности и сельском хозяйстве. Кроме того, обсуждались вопросы инновационной индустрии и межгосударственной кооперации. Участники говорили о необходимости согласования программ развития, создания новых кооперационных проектов и организации эффективного трансфера технологий. Причем особое внимание на различных сессиях уделялось искусственному интеллекту. Третий день был посвящен вопросам подготовки кадров, долгосрочному планированию, а также подведению итогов и подписанию различных соглашений.

Итоги прошедшей выставки также стали свидетельством того, насколько подобные площадки важны для развития не только Центральной Азии, но и всего евразийского пространства. В Ташкенте было заключено множество соглашений, направленных на развитие промышленной кооперации и укрепление экономических связей. Среди них – соглашение о сотрудничестве в области качества и информационного обмена между узбекскими и российскими организациями, договоренности о сотрудничестве в области технического регулирования, соглашения между российскими и узбекскими регионами, а также меморандумы о развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана с участием компаний РФ. Также была подписана дорожная карта сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном на период 2026–2030 годов, основной целью которой является удвоение товарооборота. При этом перспективными направлениями были признаны развитие электротехнической продукции, медицинской промышленности и цифровых решений.

Кроме того, в рамках выставки состоялась церемония запуска нового экспортно ориентированного российско-узбекского производства косметической продукции и товаров для дома в городе Навои. Это событие стало результатом глубокой промышленной кооперации между двумя странами, когда за 10 месяцев была создана площадка, объединившая российские технологии, международные стандарты и преимущества свободной экономической зоны "Навои".

По итогам мероприятия было объявлено, что следующая, седьмая выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте в апреле 2027 года. Это еще раз подтвердило статус города как ключевой площадки для проведения подобных мероприятий и подчеркнуло немаловажную роль Узбекистана в региональной экономике. Кроме того, были запланированы выставка в Екатеринбурге и "ИННОПРОМ. Белоруссия" в Минске осенью нынешнего года.

Таким образом, нынешняя выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" подтвердила, что сегодня она является частью более широкого процесса трансформации евразийского пространства Она не только способствует укреплению экономических связей, развитию промышленности и привлечению инвестиций, но и объединяет государства. Для стран Центральной Азии это создает возможность ускорить модернизацию экономики и укрепить свои позиции на международной арене, а для России и Белоруссии – расширить сотрудничество и укрепить свои позиции в регионе. В конечном счете выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", как и подобные ей мероприятия и площадки, способствует формированию более устойчивой системы не только экономического, но и политического сотрудничества, что особенно важно в современных условиях геополитической нестабильности.

Источник - Ритм Евразии
