Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
04:37 02.05.2026

Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем на самом деле приезжает в Казахстан
Казахстан заманивает к себе нейрохирургов, айтишников и даже физиков-ядерщиков. Как сообщил министр труда Аскарбек Ертаев, для них упрощают получение ВНЖ, и они не будут проходить языковые тесты. Казалось бы, приезжай и работай. Только вот вместо физиков-ядерщиков к нам все чаще приезжают курьеры, таксисты и строители.

Казахстан по-прежнему выглядит страной, куда едут. И статистика вроде бы это подтверждает. В прошлом году из других стран к нам прибыло больше 23 тысяч человек, выбыло только 7 тысяч. Но если посмотреть, кто именно приезжает, а кто уезжает, и главное, зачем, то картина начинает меняться.

В Казахстан едут, но не работать

Начнем с главного сдвига, который произошел в 2025-м. Трудовая миграция изменилась, причем не в лучшую сторону. Еще в 2023 году Казахстан уверенно притягивал работников (приехавших было почти в восемь раз больше, чем уехавших). Но в последние два года приток рухнул примерно на 70 %. Такое впечатление, что страна просто перестала быть местом, куда едут работать.

Основная масса миграции проходит по графе с названием "другие цели". В 2025 году их было больше 21 тысячи человек. И эта цифра из года в год растет. Кто все эти "другие"? Туристы? Вряд ли. Потому что обратно уехало всего около 5 тысяч. То есть подавляющее большинство приехало и осталось. Не по работе, не по учебе. Тогда чем они здесь занимаются?

Из каких стран едут в Казахстан?

География миграции тоже изменилась и довольно резко. Главным источником притока стал Узбекистан. Поток оттуда за короткое время почти удвоился. Это уже не сезонные подработки, а устойчивый канал притока рабочей силы. Ну или людей "с другими целями".

А вот Россия, наоборот, перестала быть ключевым донором. Приток оттуда только за последний год сократился на 60 %. И здесь важно понимать контекст. В 2022–2023 годах многие россияне уезжали в Казахстан от мобилизации и общей неопределенности. Но не сложилось. Уже к 2024 году поток начал сдуваться, а в 2025 стало очевидно, что значительная часть приехавших либо вернулась обратно, либо уехала дальше. То есть эффект "временного убежища" постепенно исчерпался. Это подтверждается балансом миграции.

И пока внимание было приковано к этим двум направлениям, тихо подрос третий вектор - китайский. Поток из Китая за два года увеличился более чем в два с половиной раза. Пока это не массовое движение, но тренд уже очевиден. Казахстан постепенно разворачивается в сторону Азии, и статистика это фиксирует.

Какой портрет у среднего мигранта?

Теперь посмотрим, кто все эти люди. Какие у них профессии, образование? Статистика говорит о том, что приток людей с высшим образованием в 2025 году сократился более чем вдвое по сравнению с 2024-м. То есть квалификация среднего мигранта снижается.

Если говорить о специальностях, то приток технических кадров снизился примерно на треть за два года, количество понаехавших экономистов уменьшилось на две трети, педагогов - на 40 %. Даже медицина проседает.

Если опираться на статистику, портрет типичного мигранта в Казахстане выглядит так. Это, скорее всего, гражданин Узбекистана (реже Китая) со средним или средне-специальным образованием, который приехал с некими "другими" целями. И чаще всего он оказывается в строительстве, доставке, такси или других сервисных сферах.

Куда исчез стимул ехать в Казахстан?

Причин несколько, и они лежат на поверхности. Во-первых, Казахстан перестал быть "окном возможностей" для специалистов из соседних стран. Разрыв по доходам сокращается, а в некоторых случаях исчезает вовсе. Если раньше переезд давал очевидный экономический выигрыш, то теперь он не всегда оправдан.

Во-вторых, усилилась конкуренция за рабочую силу. Те же страны Центральной Азии развиваются, открывают собственные рынки, и часть миграции просто остается дома. Плюс появляются альтернативные направления - это Южная Корея и страны Ближнего Востока.

В-третьих, внутри страны не хватает "магнита", который бы удерживал высококвалифицированных специалистов. Вот приехал, к нам, к примеру, физик-ядерщик. Что он у нас будет делать? Да, у нас собираются строить АЭС, развивать ядерную медицину, в конце концов добывают уран. Но сколько в стране реальных рабочих мест для таких специалистов? Сколько проектов, где они могут применить свою квалификацию? И сколько работодателей готовы платить ему так, чтобы конкурировать хотя бы с ближайшими соседями?

Если ответы на эти вопросы расплывчаты, происходит довольно простая вещь. Человек может приехать как высококвалифицированный специалист, не найти работу по специальности и просто адаптироваться к реальности. Если вакансий по профилю нет, то рынок сам переквалифицирует человека в то, что востребовано здесь и сейчас - в курьера, таксиста или строителя.

Вы можете возразить: ну какой физик-ядерщик поедет в другую страну, чтобы работать курьером? Это слишком дорогой и редкий специалист, чтобы разносить заказы. Так и есть. Но если система допускает формальное подтверждение диплома, не проверяя, будет ли человек реально работать по профессии, этим начнут пользоваться. И не обязательно мошенники, скорее, люди, которые находятся на грани выживания. С нужной корочкой, но без нужного опыта. Приехал как востребованный специалист, не получилось устроиться - пошел туда, где берут всегда.

Почему бы и нет? Тем более что Казахстан сам активно зовет таких специалистов. Недавно министр труда Аскарбек Ертаев сообщил, что есть список из 51 востребованной профессии. Для таких специалистов упрощают получение ВНЖ, убирают языковые тесты. То есть вход максимально облегчен.

Почему открытых дверей недостаточно?

Но здесь важно понимать простую вещь. Упростить въезд не значит создать рабочие места. Это не одно и то же. Можно широко открыть дверь. Но если за этой дверью нет проектов, вакансий и нормальных условий, человек либо уедет, либо пойдет в курьеры.

В итоге возникает перекос. Страна вроде бы привлекает специалистов, но на практике получает людей, которые работают не по профилю.

Можно, конечно, успокаивать себя тем, что рынок все отрегулирует. Но рынок обычно регулирует в ту сторону, где условия лучше. И статистика довольно прозрачно намекает, что в этой конкуренции Казахстан начинает проигрывать.

Автор: Римма ГАХОВА

