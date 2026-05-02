 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
12:40 02.05.2026

Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

Tекст: Дмитрий Бавырин
2 мая 2026

Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет.

То, что США выделили бюджет на борьбу с цензурой в Евросоюзе, справедливо трактуется как часть разлада внутри НАТО и раскола между Вашингтоном и Брюсселем. Это в глобальном плане.

В более локальном администрация Дональда Трампа хочет, чтобы выборы в странах ЕС чаще выигрывали правые консерваторы и другие противники миграции – ее идеологические союзники. Если они достаточно радикальны в своих высказываниях, их контент цензурируют, а авторов преследуют. В равной степени это можно считать борьбой с разжиганием розни и борьбой европейских либеральных элит с политическими противниками.

Европейцы за первый вариант, но американцы за второй, поэтому раздадут полмиллиарда долларов группам, которые "выступают против ограничений свободы слова в интернете". Очень похоже на деятельность недоброй памяти агентства USAID, только прежде продвигались либеральные ценности, а теперь антитезисы к оным.

Но важнее другое отличие, которое спускает эту затею с уровня амбициозного государственного замысла до инициативы снизу и личного успеха незаурядной женщины по имени Сара Роджерс. Находясь на посту заместителя госсекретаря США по публичной информации, она будет тратить бюджет на любимое занятие. Потому что борьба с цензурой в интернете – это и есть ее любимое занятие, помимо катания на лошадях.

Еврочиновникам будет легко дискредитировать в ее лице врага. Дочка богатых родителей с юридическим дипломом Лиги плюща (конкретно – Дартмута), чей профиль в начале карьеры – защита табачных компаний ("продавцов смерти" в американском культурном сленге). А теперь эта дива, получив от папочки Трампа полмиллиарда, будет учить европейцев, какие власти им нужны, и проталкивать культурно близких – тех, кого в самой Европе причисляют к ультраправым.

Все это – чистая правда, как и то, что навязывание другим странам политической повестки США – разновидность зла, причем не важно, что это за повестка и какой президент ее навязывает. И в то же время Сара Роджерс более симпатичный человек, чем тот образ, который вырисовывается из описания выше.

Она умна, харизматична, красива, говорит воодушевленно и убедительно.

Подчас чересчур прямолинейна, но это даже подкупает. Наконец, у нее есть принципы, а свобода слова – один из них.

Роджерс также можно назвать блогером, а сама себя она называет "ребенком ранней интернет-эпохи" – той, когда людей в Сети было немного, зато запретов и блокировок вообще не было. Эти эпохи в разных частях Северного полушария по большому счету совпадали, но сейчас США в наименьшей степени ограничивают высказывания в интернете. Та или иная компания модерирует контент на свое усмотрение. Может, например, перебанить всех сторонников Трампа, и многочисленные случаи такого рода стали предметом разбирательств при его власти. Но ответственность с санкциями от государства в отношении авторов спорных высказываний наступает не часто, они защищены первой поправкой к конституции – так называемым биллем о правах, в числе которых права на свободу высказываний. Исключение – призывы к терактам, убийствам, насилию, etc.

Многим американцам это не нравится. Они считают, что "язык ненависти" должен быть криминализирован, а его носители идти под суд. В качестве положительного примера ими приводится Евросоюз с его цензурой.

Правда, этот "язык ненависти" трактуют настолько широко, что засудить можно будет любого носителя нормативных взглядов образца начала века. Тем самым (и сами по себе) сторонники интернет-цензуры в США себя дискредитируют, и преобладающим их мнение назвать нельзя. Но эксцессы бывают. Иногда прокурорами (а это выборная должность) становятся откровенные леваки, которые заводят изобретательные дела и пытаются засудить правых интернет-активистов, как правило – сторонников Трампа.

Все это применимо и к Роджерс – женщине неполиткорректной, острой на язык и нетерпимой к миграции. Свои диплом и талант юриста она направила на защиту правых блогеров, которых левые прокуроры пытались посадить. Сначала это был интернет-батл, потом хобби, потом миссия и политическая борьба, которая вознесла в Госдеп после победы Трампа на выборах. С первых дней на новом месте Роджерс заявляла, что противодействие интернет-цензуре – ее приоритет. А трансграничное восприятие права американцами привело к тому, что теперь она борется с цензурой в Евросоюзе.

Успехов ждать не следует.

Главная проблема Трампа в Европе не в том, что он не нравится либералам, а в том, что он не нравится европейцам. И странно было бы, если бы нравился, поскольку Европу он постоянно унижает. Как следствие, его горячее желание поддержать "своих" этим самым "своим" вредит, тем более что входит в конфликт с их риторикой о защите суверенитета, обращенной против ЕС. Европейцы, может, против любого вмешательства в свои выборы, но явно предпочитают европейское вмешательство американскому.

К примеру, никого администрация Трампа не поддерживала так громко и разнообразно, как Виктора Орбана. Это точно ему не помогло: проигрыш оказался разгромным, оппозиция получила конституционное большинство.

После того, как Вашингтон начал авантюру в Иране, ударившую по энергобезопасности Европы, правильная стратегия для трампистов в ЕС – держаться подальше от тех политиков, которые им нравятся. Понимая это, евроскептики сами стали отрекаться от Трампа.

Потом, когда до их блогеров дойдут деньги Госдепа, начнутся скандалы, вызванные эффектом исполнителя. В Европе довольно много партий, которым не нравятся бюрократия, миграция и глобализм, часто – по несколько на страну. И это довольно разные партии, включая те, за финансовую поддержку которых может стать стыдно. Достаточно того, что "ультраправые" ЕС базово делятся на пророссийских и русофобских, а вторые – это уже фашисты без кавычек.

В общем, это плохая политика. Только это не политика США и даже не политика Трампа, а скорее любимое занятие Сары Роджерс – приятной женщины, которой выделили персональный бюджет, потому что отказать невозможно.

В пользу того, что прихоти тут больше, чем геополитики, говорит оборотная сумма: полмиллиарда – это на булавки. В 2023 году бюджет USAID был примерно в 90 раз больше, а на продвижение повестки в странах ЕС уходило порядка 20 млрд долларов в год. И хотя за этой конторой закрепился демонической имидж силы, которая повелевала массами и организовывала революции, реальная эффективность денег была низкой. Постоянными клиентами агентства оказывались попилочные конторы, а записные агенты влияния гораздо чаще встраивались в исторические события, чем провоцировали их.

С учетом всего этого, тот вариант, при котором Сара Роджерс с ее либертарианским задором разносит по фактам Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас в ходе интернет-батла, дал бы гораздо больше эффекта и гораздо меньше вреда, чем посеянные невесть куда полмиллиарда.

Но дискуссии, конечно, не будет. У европеек кишка тонка.

Источник - Взгляд
