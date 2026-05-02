Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете



Tекст: Дмитрий Бавырин

2 мая 2026



Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет.



То, что США выделили бюджет на борьбу с цензурой в Евросоюзе, справедливо трактуется как часть разлада внутри НАТО и раскола между Вашингтоном и Брюсселем. Это в глобальном плане.



В более локальном администрация Дональда Трампа хочет, чтобы выборы в странах ЕС чаще выигрывали правые консерваторы и другие противники миграции – ее идеологические союзники. Если они достаточно радикальны в своих высказываниях, их контент цензурируют, а авторов преследуют. В равной степени это можно считать борьбой с разжиганием розни и борьбой европейских либеральных элит с политическими противниками.



Европейцы за первый вариант, но американцы за второй, поэтому раздадут полмиллиарда долларов группам, которые "выступают против ограничений свободы слова в интернете". Очень похоже на деятельность недоброй памяти агентства USAID, только прежде продвигались либеральные ценности, а теперь антитезисы к оным.



Но важнее другое отличие, которое спускает эту затею с уровня амбициозного государственного замысла до инициативы снизу и личного успеха незаурядной женщины по имени Сара Роджерс. Находясь на посту заместителя госсекретаря США по публичной информации, она будет тратить бюджет на любимое занятие. Потому что борьба с цензурой в интернете – это и есть ее любимое занятие, помимо катания на лошадях.



Еврочиновникам будет легко дискредитировать в ее лице врага. Дочка богатых родителей с юридическим дипломом Лиги плюща (конкретно – Дартмута), чей профиль в начале карьеры – защита табачных компаний ("продавцов смерти" в американском культурном сленге). А теперь эта дива, получив от папочки Трампа полмиллиарда, будет учить европейцев, какие власти им нужны, и проталкивать культурно близких – тех, кого в самой Европе причисляют к ультраправым.



Все это – чистая правда, как и то, что навязывание другим странам политической повестки США – разновидность зла, причем не важно, что это за повестка и какой президент ее навязывает. И в то же время Сара Роджерс более симпатичный человек, чем тот образ, который вырисовывается из описания выше.



Она умна, харизматична, красива, говорит воодушевленно и убедительно.



Подчас чересчур прямолинейна, но это даже подкупает. Наконец, у нее есть принципы, а свобода слова – один из них.



Роджерс также можно назвать блогером, а сама себя она называет "ребенком ранней интернет-эпохи" – той, когда людей в Сети было немного, зато запретов и блокировок вообще не было. Эти эпохи в разных частях Северного полушария по большому счету совпадали, но сейчас США в наименьшей степени ограничивают высказывания в интернете. Та или иная компания модерирует контент на свое усмотрение. Может, например, перебанить всех сторонников Трампа, и многочисленные случаи такого рода стали предметом разбирательств при его власти. Но ответственность с санкциями от государства в отношении авторов спорных высказываний наступает не часто, они защищены первой поправкой к конституции – так называемым биллем о правах, в числе которых права на свободу высказываний. Исключение – призывы к терактам, убийствам, насилию, etc.



Многим американцам это не нравится. Они считают, что "язык ненависти" должен быть криминализирован, а его носители идти под суд. В качестве положительного примера ими приводится Евросоюз с его цензурой.



Правда, этот "язык ненависти" трактуют настолько широко, что засудить можно будет любого носителя нормативных взглядов образца начала века. Тем самым (и сами по себе) сторонники интернет-цензуры в США себя дискредитируют, и преобладающим их мнение назвать нельзя. Но эксцессы бывают. Иногда прокурорами (а это выборная должность) становятся откровенные леваки, которые заводят изобретательные дела и пытаются засудить правых интернет-активистов, как правило – сторонников Трампа.



Все это применимо и к Роджерс – женщине неполиткорректной, острой на язык и нетерпимой к миграции. Свои диплом и талант юриста она направила на защиту правых блогеров, которых левые прокуроры пытались посадить. Сначала это был интернет-батл, потом хобби, потом миссия и политическая борьба, которая вознесла в Госдеп после победы Трампа на выборах. С первых дней на новом месте Роджерс заявляла, что противодействие интернет-цензуре – ее приоритет. А трансграничное восприятие права американцами привело к тому, что теперь она борется с цензурой в Евросоюзе.



Успехов ждать не следует.



Главная проблема Трампа в Европе не в том, что он не нравится либералам, а в том, что он не нравится европейцам. И странно было бы, если бы нравился, поскольку Европу он постоянно унижает. Как следствие, его горячее желание поддержать "своих" этим самым "своим" вредит, тем более что входит в конфликт с их риторикой о защите суверенитета, обращенной против ЕС. Европейцы, может, против любого вмешательства в свои выборы, но явно предпочитают европейское вмешательство американскому.



К примеру, никого администрация Трампа не поддерживала так громко и разнообразно, как Виктора Орбана. Это точно ему не помогло: проигрыш оказался разгромным, оппозиция получила конституционное большинство.



После того, как Вашингтон начал авантюру в Иране, ударившую по энергобезопасности Европы, правильная стратегия для трампистов в ЕС – держаться подальше от тех политиков, которые им нравятся. Понимая это, евроскептики сами стали отрекаться от Трампа.



Потом, когда до их блогеров дойдут деньги Госдепа, начнутся скандалы, вызванные эффектом исполнителя. В Европе довольно много партий, которым не нравятся бюрократия, миграция и глобализм, часто – по несколько на страну. И это довольно разные партии, включая те, за финансовую поддержку которых может стать стыдно. Достаточно того, что "ультраправые" ЕС базово делятся на пророссийских и русофобских, а вторые – это уже фашисты без кавычек.



В общем, это плохая политика. Только это не политика США и даже не политика Трампа, а скорее любимое занятие Сары Роджерс – приятной женщины, которой выделили персональный бюджет, потому что отказать невозможно.



В пользу того, что прихоти тут больше, чем геополитики, говорит оборотная сумма: полмиллиарда – это на булавки. В 2023 году бюджет USAID был примерно в 90 раз больше, а на продвижение повестки в странах ЕС уходило порядка 20 млрд долларов в год. И хотя за этой конторой закрепился демонической имидж силы, которая повелевала массами и организовывала революции, реальная эффективность денег была низкой. Постоянными клиентами агентства оказывались попилочные конторы, а записные агенты влияния гораздо чаще встраивались в исторические события, чем провоцировали их.



С учетом всего этого, тот вариант, при котором Сара Роджерс с ее либертарианским задором разносит по фактам Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас в ходе интернет-батла, дал бы гораздо больше эффекта и гораздо меньше вреда, чем посеянные невесть куда полмиллиарда.



Но дискуссии, конечно, не будет. У европеек кишка тонка.