За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией

13:09 02.05.2026

АЛМА-АТА, 2 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.



В пятницу казахстанские СМИ сообщили, что в ходе обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией на Родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты.



"Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - говорится в сообщении.



Также Токаев, направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.



Справка Google ИИ:



Полный список участников обмена (28 апреля 2026 г.)

Место: КПП "Переров - Беловежа".

Участники: Беларусь, Польша, Россия, Молдова, Казахстан, США.



Группа 1: Прибыли в Беларусь / Россию / Казахстан

1. Владислав Надейко (Беларусь) - сотрудник органов нацбезопасности. Задержан в Польше.

2. Александр Балан (Беларусь) - сотрудник органов нацбезопасности. Задержан в Польше.

3. Александр Бэлан (Молдова/Румыния) - экс-замглавы Службы информации и безопасности Молдовы. Был выдан Молдовой (после помилования и лишения гражданства) в обмен на своих сотрудников.

4. Нина Попова (Россия) - офицер связи. Задержана в Польше.

5. Александр Бутягин (Россия) - археолог, сотрудник Эрмитажа. Задержан в Польше по запросу Украины.

6. Нурлан Бектемиров (Казахстан) - задержан в Польше. Его возвращение курировалось дипломатами РК.



Группа 2: Прибыли в Польшу / Молдову / США

1. Андрей Почобут (Беларусь/Польша) - журналист, активист Союза поляков. Освобожден из белорусской колонии.

2. Гжегож Гавел (Польша) - монах ордена кармелитов. Задержан в Беларуси в 2025 году (дело о секретных документах учений).

3. Томаш Бероза (Польша) - предприниматель. Отбывал в Беларуси 14-летний срок (дело о создании инфраструктуры для иностранных групп).

4. Первый офицер СИБ (Молдова) - сотрудник молдавской спецслужбы. Задержан в России в 2025 году.

5. Второй офицер СИБ (Молдова, Драгош Б.) - сотрудник молдавской спецслужбы. Задержан в России в 2025 году.

6. Джон Коул (США/Великобритания) - задержан в Беларуси. Его участие стало частью сделки с западными партнерами.



Контекст:

Разница в цифрах (5 на 5 или 6 на 6) возникла из-за того, что изначально обсуждался костяк из польских и белорусских граждан, но позже к сделке "пакетом" присоединились молдавский экс-чиновник (которого обменяли на двоих офицеров) и гражданин США. Также в орбите этого процесса упоминается Анжелика Борис, которая была освобождена ранее, но ее кейс был юридическим и политическим условием начала этих переговоров.