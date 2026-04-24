Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
13:09 02.05.2026

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь в освобождении дипломата

АЛМА-АТА, 2 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

В пятницу казахстанские СМИ сообщили, что в ходе обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией на Родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты.

"Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - говорится в сообщении.

Также Токаев, направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.

***

Справка Google ИИ:

Полный список участников обмена (28 апреля 2026 г.)
Место: КПП "Переров - Беловежа".
Участники: Беларусь, Польша, Россия, Молдова, Казахстан, США.

Группа 1: Прибыли в Беларусь / Россию / Казахстан
1. Владислав Надейко (Беларусь) - сотрудник органов нацбезопасности. Задержан в Польше.
2. Александр Балан (Беларусь) - сотрудник органов нацбезопасности. Задержан в Польше.
3. Александр Бэлан (Молдова/Румыния) - экс-замглавы Службы информации и безопасности Молдовы. Был выдан Молдовой (после помилования и лишения гражданства) в обмен на своих сотрудников.
4. Нина Попова (Россия) - офицер связи. Задержана в Польше.
5. Александр Бутягин (Россия) - археолог, сотрудник Эрмитажа. Задержан в Польше по запросу Украины.
6. Нурлан Бектемиров (Казахстан) - задержан в Польше. Его возвращение курировалось дипломатами РК.

Группа 2: Прибыли в Польшу / Молдову / США
1. Андрей Почобут (Беларусь/Польша) - журналист, активист Союза поляков. Освобожден из белорусской колонии.
2. Гжегож Гавел (Польша) - монах ордена кармелитов. Задержан в Беларуси в 2025 году (дело о секретных документах учений).
3. Томаш Бероза (Польша) - предприниматель. Отбывал в Беларуси 14-летний срок (дело о создании инфраструктуры для иностранных групп).
4. Первый офицер СИБ (Молдова) - сотрудник молдавской спецслужбы. Задержан в России в 2025 году.
5. Второй офицер СИБ (Молдова, Драгош Б.) - сотрудник молдавской спецслужбы. Задержан в России в 2025 году.
6. Джон Коул (США/Великобритания) - задержан в Беларуси. Его участие стало частью сделки с западными партнерами.

Контекст:
Разница в цифрах (5 на 5 или 6 на 6) возникла из-за того, что изначально обсуждался костяк из польских и белорусских граждан, но позже к сделке "пакетом" присоединились молдавский экс-чиновник (которого обменяли на двоих офицеров) и гражданин США. Также в орбите этого процесса упоминается Анжелика Борис, которая была освобождена ранее, но ее кейс был юридическим и политическим условием начала этих переговоров.

Источник - РИА Новости
