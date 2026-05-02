15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
15:12 02.05.2026

Мир разделился на людей и животных 2 мая в Одессе: Запад одобрил массовое убийство ради ослабления России, а мы - поклялись отомстить
Военкор Стешин: 2 мая в Одессе мир разделился на людей и животных

Дмитрий СТЕШИН
2 мая 2026

В пожаре в Доме профсоюзов погибли не менее 45 человек



"Одесское жертвоприношение" было слишком тяжелым уроком, чтобы выучить его сразу. В день сознательного, массового сожжения людей в одесском "Доме профсоюзов", я был в Славянске. По совпадению, уже не кажущемся странным, 2 мая, около 5 утра, начался первый штурм города и первый настоящий бой с бандеровцами, вооруженными артиллерией, броней и авиацией. В этом бою мы победили и многое поняли. Полная ясность настала к утру следующего дня, когда валом пошли жуткие кадры из Одессы.

Урок первый: сила понимает только силу.

Переговоры с бандеровцами невозможны. Вырвав себе власть на Майдане, они отчего-то запретили доброй части своей страны выбирать свой дальнейший путь, язык, друзей, мировоззрение. Запрет этот был возведен в Абсолют, стал одним из базисов нового украинского, "майданного" государства и не подлежал ни корректировке, ни смягчению, ни обсуждению на словах. Право решать свою судьбу можно добыть только в бою. И Донбасс, в итоге, это сделал.

Урок второй: наши слезы и горе - только наши.

Для начала, нас всех сознательно расчеловечили. Словосочетания "горелые сепары" или "жженые колорады" ("колорадами" нас называли за один из символов "русской весны" – георгиевскую ленточку) появились в общественном обороте одновременно с изображениями сгоревших заживо людей. Нам казалось, что ситуация очевидна, не допускает двойных толкований! Мир должен быть на нашей стороне, все нормальные люди! Это массовое убийство, причем, совершенное людьми с нацистской или пронацистской атрибутикой и лозунгами. Параллели с Третьим рейхом не нужно было проводить, они кричали сами о себе! Запад встретил это, как они писали "проишествие", с брезгливым недоумением: что случилось-то? Что вы так распереживались, москалики? "Рейтер" написал про погибших "вооруженных и хорошо подготовленных российских боевиков". "Ассошиэйтед пресс" сообщила, что "одесская милиция не осведомлена о причинах пожара". "Нью-Йорк Таймс" не стал стесняться: "пророссийские боевики отступили в здание, которое было затем подожжено".

Мы крепко выучили этот урок, причем так, как наши враги и не ожидали. Именно со 2 мая на Донбасс пошел поток добровольцев, буквально со всего мира. Следующий поток случился в середине лета – после кадров с "горловской Мадонной", матерью с ребенком, убитыми украинским снарядом.

Урок третий: только мы можем покарать убийц.

В те годы, не столь далекие, мы еще верили, что есть какое-то "международное право", мораль, одна на всех, жуткий урок Второй мировой… Ожидаемо, никого из своих в Бандерштадте наказывать не стали. Да и Запад особо не настаивал. Ему не просто было наплевать, это мешало его планам. А планировалось превратить Украину в таран "Антироссия". Мониторинговая миссия ООН спустя пять лет лишь констатировала, со скорбным бесчувствием: "…с обеспокоенностью отмечаем, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года". Все. А вы что, хотели увидеть Порошенко* и всю его шайку на скамье подсудимых в Гааге?

В 2021 году я объезжал прифронтовые поселки ЛНР и снимал на видео исповеди многих сотен местных жителей. Все они были с паспортами Украины. И эта же Украина долбила своих сограждан минометами и артиллерией с утра до ночи. Весь отснятый материал был передан в Международный Уголовный Суд. Его так и не приняли к рассмотрению по издевательски-идиотическим причинам: ЛНР это территория Украины, и она, обстреливая и убивая своих граждан, никакие международные законы не нарушает. Это внутреннее дело, пишите в Киев.

И этот урок мы тоже усвоили. На данный момент, большинство непосредственных исполнителей "одесского жертвоприношения" ликвидированы на полях сражений СВО. Остались организаторы. Один из них, комендант Майдана Парубий, уже пристрелен на улице. У остальных - все впереди и спрос с них будет особый, за все прошедшие 12 лет.

* - внесен в список террористов и экстремистов.

Источник - Комсомольская правда
