|Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
15:12 02.05.2026
Мир разделился на людей и животных 2 мая в Одессе: Запад одобрил массовое убийство ради ослабления России, а мы - поклялись отомстить
Военкор Стешин: 2 мая в Одессе мир разделился на людей и животных
Дмитрий СТЕШИН
2 мая 2026
В пожаре в Доме профсоюзов погибли не менее 45 человек
"Одесское жертвоприношение" было слишком тяжелым уроком, чтобы выучить его сразу. В день сознательного, массового сожжения людей в одесском "Доме профсоюзов", я был в Славянске. По совпадению, уже не кажущемся странным, 2 мая, около 5 утра, начался первый штурм города и первый настоящий бой с бандеровцами, вооруженными артиллерией, броней и авиацией. В этом бою мы победили и многое поняли. Полная ясность настала к утру следующего дня, когда валом пошли жуткие кадры из Одессы.
Урок первый: сила понимает только силу.
Переговоры с бандеровцами невозможны. Вырвав себе власть на Майдане, они отчего-то запретили доброй части своей страны выбирать свой дальнейший путь, язык, друзей, мировоззрение. Запрет этот был возведен в Абсолют, стал одним из базисов нового украинского, "майданного" государства и не подлежал ни корректировке, ни смягчению, ни обсуждению на словах. Право решать свою судьбу можно добыть только в бою. И Донбасс, в итоге, это сделал.
Урок второй: наши слезы и горе - только наши.
Для начала, нас всех сознательно расчеловечили. Словосочетания "горелые сепары" или "жженые колорады" ("колорадами" нас называли за один из символов "русской весны" – георгиевскую ленточку) появились в общественном обороте одновременно с изображениями сгоревших заживо людей. Нам казалось, что ситуация очевидна, не допускает двойных толкований! Мир должен быть на нашей стороне, все нормальные люди! Это массовое убийство, причем, совершенное людьми с нацистской или пронацистской атрибутикой и лозунгами. Параллели с Третьим рейхом не нужно было проводить, они кричали сами о себе! Запад встретил это, как они писали "проишествие", с брезгливым недоумением: что случилось-то? Что вы так распереживались, москалики? "Рейтер" написал про погибших "вооруженных и хорошо подготовленных российских боевиков". "Ассошиэйтед пресс" сообщила, что "одесская милиция не осведомлена о причинах пожара". "Нью-Йорк Таймс" не стал стесняться: "пророссийские боевики отступили в здание, которое было затем подожжено".
Мы крепко выучили этот урок, причем так, как наши враги и не ожидали. Именно со 2 мая на Донбасс пошел поток добровольцев, буквально со всего мира. Следующий поток случился в середине лета – после кадров с "горловской Мадонной", матерью с ребенком, убитыми украинским снарядом.
Урок третий: только мы можем покарать убийц.
В те годы, не столь далекие, мы еще верили, что есть какое-то "международное право", мораль, одна на всех, жуткий урок Второй мировой… Ожидаемо, никого из своих в Бандерштадте наказывать не стали. Да и Запад особо не настаивал. Ему не просто было наплевать, это мешало его планам. А планировалось превратить Украину в таран "Антироссия". Мониторинговая миссия ООН спустя пять лет лишь констатировала, со скорбным бесчувствием: "…с обеспокоенностью отмечаем, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года". Все. А вы что, хотели увидеть Порошенко* и всю его шайку на скамье подсудимых в Гааге?
В 2021 году я объезжал прифронтовые поселки ЛНР и снимал на видео исповеди многих сотен местных жителей. Все они были с паспортами Украины. И эта же Украина долбила своих сограждан минометами и артиллерией с утра до ночи. Весь отснятый материал был передан в Международный Уголовный Суд. Его так и не приняли к рассмотрению по издевательски-идиотическим причинам: ЛНР это территория Украины, и она, обстреливая и убивая своих граждан, никакие международные законы не нарушает. Это внутреннее дело, пишите в Киев.
И этот урок мы тоже усвоили. На данный момент, большинство непосредственных исполнителей "одесского жертвоприношения" ликвидированы на полях сражений СВО. Остались организаторы. Один из них, комендант Майдана Парубий, уже пристрелен на улице. У остальных - все впереди и спрос с них будет особый, за все прошедшие 12 лет.
* - внесен в список террористов и экстремистов.