Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
Всемирная организация данных создана в Пекине.

ПЕКИН, 30 марта (Синьхуа) -- Всемирная организация данных (ВОЗ) провела в понедельник в Пекине свое первое общее собрание, ознаменовавшее ее официальное создание.

В ходе собрания члены организации рассмотрели и приняли устав WDO, а также избрали первых членов совета и наблюдательного совета.

Новоизбранный совет провел свое первое заседание, на котором избрал руководство организации и утвердил ключевые системы и правила.

Согласно подготовительному комитету Всемирной организации цифровых технологий (WDO), цель создания организации - содействие развитию глобальных практик в области данных и управления ими, облегчение обмена и использования данных в соответствии с требованиями законодательства, обеспечение безопасности и доверия, а также содействие развитию глобальной цифровой экономики.

Ян Цзе, генеральный секретарь организации, заявил, что ее миссия заключается в преодолении разрыва в доступе к данным, раскрытии ценности данных и стимулировании цифровой экономики. Посредством содействия наращиванию потенциала, обмену нормативно-правовой информацией, технологическому сотрудничеству и отраслевой кооперации организация стремится помочь большему числу стран и сообществ лучше получать доступ к данным, использовать их и защищать.

По словам Янга, от организации также ожидается повышение эффективности циркуляции, развития и использования данных, направленное на превращение данных из простого "ресурса" в "ценность". В то же время, способствуя синергии в области информационных технологий, регулирования и промышленных экосистем, она может также поддержать устойчивый и стабильный рост цифровой экономики.

Мухаммаду МО Ках, председатель Комиссии Организации Объединенных Наций по науке и технологиям в целях развития и заместитель председателя Рабочей группы ООН по управлению данными, заявил, что создание этой организации позволит странам участвовать в принятии глобальных решений в области управления данными.

Ян добавил, что Всемирная организация труда готова тесно сотрудничать с международными организациями для развития глобального сотрудничества в области данных.

Всемирная организация данных (WDO) - это профессиональная, неправительственная и некоммерческая международная организация, добровольно созданная соответствующими организациями и частными лицами в глобальном секторе данных, целью которой является предоставление платформы для глобального сотрудничества в области данных, ориентированной на практику, сфокусированной на отрасли и предназначенной для диалога и сотрудничества между заинтересованными сторонами.

***

"Всемирная организация данных", чем займется неправительственный орган?

03.05.2026 | ФСК, Обзор событий

Учредительное собрание (и официальный запуск) Всемирной организации данных (World Data Organization / WDO), состоявшееся в Пекине 30-31 марта, стало одним из наиболее значимых международных событий весны текущего года в сфере цифрового управления и технологий.

Инициатива призвана преодолеть цифровой разрыв, стандартизировать обмен данными и усилить сотрудничество в условиях растущей значимости цифровой информации. Как неправительственный орган, она призвана заниматься решением глобальных проблем, связанных с управлением данными, их использованием и защитой.

Основные направления деятельности: разработка и продвижение единых глобальных этических и технических норм работы с большими данными, искусственным интеллектом (ИИ) и алгоритмами. Защита прав пользователей на конфиденциальность, обеспечение прозрачности использования персональных данных технологическими гигантами.

Борьба с цифровым неравенством: обеспечение доступа к данным для развивающихся стран, содействие международному сотрудничеству в научно-технической сфере. Сбор, анализ и независимая оценка глобальных тенденций в области данных, создание "прозрачных" датасетов для экологических, экономических и социальных целей.

Действуя как независимый орган, WDO может выступать посредником между гражданским обществом, технологическим бизнесом и государственными институтами.

На инаугурации Всемирной организации данных (ВОД) присутствовало около 500 человек: представители организаций-членов, китайские и международные ученые, инженеры цифровой сферы, правительственные чиновники, а также главы международных организаций, финансовых и IT-компаний.

На первом собрании WDO, в котором приняли участие свыше 200 членов из более 40 стран, приняли устав, избрали руководящие органы и рассмотрели механизмы глобального управления данными.

Комментарии участников собрания

"Данные могут стимулировать инновации, укреплять политику и ускорять научный прогресс, но только если доступ к ним будет справедливым, а потенциал будет наращиваться там, где это наиболее необходимо", - заявил на встрече Мухаммад Мо Ках, председатель Комиссии ООН по науке и технологиям в целях развития, заместитель председателя Рабочей группы ООН по управлению данными.

"Мы производим чипсеты для мобильных телефонов. Поэтому нас очень интересуют данные и Китай, особенно в плане обеспечения качественного внедрения сетей 5G, а затем и 6G", - отметил Джонатан Джеральд Томасон из Qualcomm Wireless Ltd.

"Возможность иметь безопасную и регламентированную систему обработки данных - очень важна. Поэтому я считаю, что создание Всемирной организации данных хорошим решением", - такое мнение высказал пресс-секретарь МИД Нигерии Кимиеби Имомотими Эбиенфа.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Всемирную организацию данных с ее учреждением. Китайский лидер выразил надежду на то, что созданная организация станет важной платформой для углубления международного сотрудничества в области обработки данных и совершенствования глобального управления в этой сфере.

ВОД, как профессиональная некоммерческая международная организация, созданная добровольно отраслевыми структурами и частными лицами, стремится предоставить практико-ориентированную платформу для глобального сотрудничества, диалога и взаимодействия всех заинтересованных сторон в секторе данных. Организация намерена к 2030г. стать влиятельным глобальным центром управления данными.

Между тем, Россия заняла второе место по количеству утечек данных в мире по итогам 2024 г. Среди исследуемых стран по количеству инцидентов, на российские организации пришлось 8,5% случаев компрометации данных, зарегистрированных в мире. В рейтинге по утечкам персональных данных наша страна поднялась с седьмого на пятое место. Такие подсчеты в своем исследовании "Утечки информации в мире, 20230-2024 гг." приводят специалисты экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) InfoWatch.

Соб. корр. ФСК

Источник - Синьхуа
