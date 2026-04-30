21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
Подписан Указ "О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации Кыргызской Республики"
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации Кыргызской Республики".

В Указе отмечается:

В Кыргызской Республике реализуются комплексные меры по широкому внедрению современных цифровых технологий во все отрасли и сферы, прежде всего в государственное управление, социальную сферу, образование, здравоохранение и экономику.

Мы добились значительного прогресса в цифровизации государственных услуг, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения. Анализ работы компонентов цифрового правительства выявил серьезные недостатки в его функционировании, в том числе при взаимодействии с услугополучателями в регионах, в частности на уровне органов местного самоуправления.

Дальнейшее динамичное развитие Кыргызской Республики тесно связано с цифровой трансформацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должна стать тотальная цифровизация и внедрение инструментов искусственного интеллекта, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах.

В целях ускоренного развития цифровой трансформации, совершенствования системы цифрового правительства, дальнейшего развития отечественного рынка программных продуктов и цифровых технологий, организации во всех регионах республики IT-парков, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Реорганизовать Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики (далее – Министерство цифрового развития) путем присоединения к Управлению делами Президента Кыргызской Республики (далее – Управление делами Президента) с передачей функций, штатной численности и персонала, финансовых, материально-технических средств и нематериальных активов, структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций.

2. Установить, что Управление делами Президента является правопреемником Министерства цифрового развития, а также осуществляет межотраслевую и межведомственную координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц по реализации Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы" от 5 апреля 2024 года № 90.

3. Определить, что действующие сотрудники и работники центрального аппарата Министерства цифрового развития и его структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций подлежат переназначению в соответствующие структурные подразделения Управления делами Президента согласно законодательству Кыргызской Республики.

4. Возложить на Управление делами Президента функции по выработке и реализации государственной политики в области цифровизации и цифрового управления, в сфере использования цифровой подписи, государственных и муниципальных цифровых услуг, систем идентификации, обеспечения равного доступа к цифровым технологиям, электрической и почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание (далее – связь), архивного дела, кибербезопасности, за исключением функций по обеспечению кибербезопасности, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к компетенции органов национальной безопасности, органов внутренних дел и других государственных органов, спутниковых технологий, пространственных данных, искусственного интеллекта и инновационных технологий.

5. Задачами Управления делами Президента в вышеуказанных сферах являются:

1) межотраслевое и межведомственное координирование деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц в цифровой среде;

2) создание благоприятных условий для развития и эффективного функционирования регулируемых сфер, внедрение в них цифровых инноваций;

3) обеспечение цифровой трансформации государственного управления, доступности для использования в принятии решений, цифровых данных, цифровых государственных сервисов, технологических систем, их надежности, цифровой устойчивости в интересах пользователей (граждан, бизнеса и юридических лиц);

4) обеспечение конкуренции, постоянного развития телекоммуникаций, взаимодействия, устойчивого развития, связности, совместимости телекоммуникационных сетей;

5) обеспечение цифровой устойчивости, кибербезопасности и защиты государственных цифровых ресурсов, технологических систем и сетей, находящихся в компетенции Управления делами Президента;

6) осуществление мониторинга и контроля за реализацией требований законодательства Кыргызской Республики в регулируемых сферах;

7) межведомственное и межотраслевое координирование деятельности субъектов цифровой среды, в том числе государственных и муниципальных предприятий, учреждений в сфере цифровых технологий, по вопросам реализации общего процесса цифровой трансформации государственного управления;

8) принятие мер по дальнейшему совершенствованию оказания цифровых государственных и муниципальных услуг, оптимизации функциональных процессов и процедур в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий на основе постоянного мониторинга;

9) осуществление иных задач, возложенных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере цифровой трансформации, цифрового управления, цифровой подписи, связи, кибербезопасности, цифровизации архивного дела.

6. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики "О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики" от 12 октября 2021 года № 425 следующее изменение:

– абзац двадцать четвертый пункта 1 признать утратившим силу.

7. В государственных органах, в которых предусмотрена должность заместителя руководителя государственного органа по цифровому развитию, сократить эти должности, за исключением Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, с передачей штатных единиц и финансов Управлению делами Президента.

8. Управляющему делами Президента Кыргызской Республики:

1) в недельный срок внести предложение о создании комиссии по приему-передаче в установленном порядке активов и пассивов Министерства цифрового развития;

2) в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение:

– проект Положения об Управлении делами Президента Кыргызской Республики, структуру и схему управления, штатную численность центрального аппарата и структурных подразделений, учреждений и организаций, предусмотрев в том числе образование первого сектора;

– проект Положения о Департаменте цифровизации и инновационным технологиям Управления делами Президента Кыргызской Республики;

– проект Положения о Департаменте по регулированию и надзору в отрасли связи Управления делами Президента Кыргызской Республики;

– проект Положения о Департаменте цифровизации архивов государственных органов и органов местного самоуправления Управления делами Президента Кыргызской Республики;

– проект Положения о Фонде развития цифровой инфраструктуры, инновационного развития информационных технологий и связи Управления делами Президента Кыргызской Республики;

– проекты положений о других структурных подразделениях, учреждениях и организациях Управления делами Президента;

3) в месячный срок внести предложения о внесении изменений и дополнений в указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики, в другие нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего Указа;

4) принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

9. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект закона о внесении изменений в Цифровой кодекс Кыргызской Республики и другие законодательные акты, вытекающие из настоящего Указа;

2) в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

3) в двухмесячный срок принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

Источник - President.kg
