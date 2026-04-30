Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента

18:12 03.05.2026

Подписан Указ "О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации Кыргызской Республики"

30.04.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации Кыргызской Республики".



В Указе отмечается:



В Кыргызской Республике реализуются комплексные меры по широкому внедрению современных цифровых технологий во все отрасли и сферы, прежде всего в государственное управление, социальную сферу, образование, здравоохранение и экономику.



Мы добились значительного прогресса в цифровизации государственных услуг, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения. Анализ работы компонентов цифрового правительства выявил серьезные недостатки в его функционировании, в том числе при взаимодействии с услугополучателями в регионах, в частности на уровне органов местного самоуправления.



Дальнейшее динамичное развитие Кыргызской Республики тесно связано с цифровой трансформацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должна стать тотальная цифровизация и внедрение инструментов искусственного интеллекта, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах.



В целях ускоренного развития цифровой трансформации, совершенствования системы цифрового правительства, дальнейшего развития отечественного рынка программных продуктов и цифровых технологий, организации во всех регионах республики IT-парков, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:



1. Реорганизовать Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики (далее – Министерство цифрового развития) путем присоединения к Управлению делами Президента Кыргызской Республики (далее – Управление делами Президента) с передачей функций, штатной численности и персонала, финансовых, материально-технических средств и нематериальных активов, структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций.



2. Установить, что Управление делами Президента является правопреемником Министерства цифрового развития, а также осуществляет межотраслевую и межведомственную координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц по реализации Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы" от 5 апреля 2024 года № 90.



3. Определить, что действующие сотрудники и работники центрального аппарата Министерства цифрового развития и его структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций подлежат переназначению в соответствующие структурные подразделения Управления делами Президента согласно законодательству Кыргызской Республики.



4. Возложить на Управление делами Президента функции по выработке и реализации государственной политики в области цифровизации и цифрового управления, в сфере использования цифровой подписи, государственных и муниципальных цифровых услуг, систем идентификации, обеспечения равного доступа к цифровым технологиям, электрической и почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание (далее – связь), архивного дела, кибербезопасности, за исключением функций по обеспечению кибербезопасности, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к компетенции органов национальной безопасности, органов внутренних дел и других государственных органов, спутниковых технологий, пространственных данных, искусственного интеллекта и инновационных технологий.



5. Задачами Управления делами Президента в вышеуказанных сферах являются:



1) межотраслевое и межведомственное координирование деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц в цифровой среде;



2) создание благоприятных условий для развития и эффективного функционирования регулируемых сфер, внедрение в них цифровых инноваций;



3) обеспечение цифровой трансформации государственного управления, доступности для использования в принятии решений, цифровых данных, цифровых государственных сервисов, технологических систем, их надежности, цифровой устойчивости в интересах пользователей (граждан, бизнеса и юридических лиц);



4) обеспечение конкуренции, постоянного развития телекоммуникаций, взаимодействия, устойчивого развития, связности, совместимости телекоммуникационных сетей;



5) обеспечение цифровой устойчивости, кибербезопасности и защиты государственных цифровых ресурсов, технологических систем и сетей, находящихся в компетенции Управления делами Президента;



6) осуществление мониторинга и контроля за реализацией требований законодательства Кыргызской Республики в регулируемых сферах;



7) межведомственное и межотраслевое координирование деятельности субъектов цифровой среды, в том числе государственных и муниципальных предприятий, учреждений в сфере цифровых технологий, по вопросам реализации общего процесса цифровой трансформации государственного управления;



8) принятие мер по дальнейшему совершенствованию оказания цифровых государственных и муниципальных услуг, оптимизации функциональных процессов и процедур в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий на основе постоянного мониторинга;



9) осуществление иных задач, возложенных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере цифровой трансформации, цифрового управления, цифровой подписи, связи, кибербезопасности, цифровизации архивного дела.



6. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики "О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики" от 12 октября 2021 года № 425 следующее изменение:



– абзац двадцать четвертый пункта 1 признать утратившим силу.



7. В государственных органах, в которых предусмотрена должность заместителя руководителя государственного органа по цифровому развитию, сократить эти должности, за исключением Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, с передачей штатных единиц и финансов Управлению делами Президента.



8. Управляющему делами Президента Кыргызской Республики:



1) в недельный срок внести предложение о создании комиссии по приему-передаче в установленном порядке активов и пассивов Министерства цифрового развития;



2) в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение:



– проект Положения об Управлении делами Президента Кыргызской Республики, структуру и схему управления, штатную численность центрального аппарата и структурных подразделений, учреждений и организаций, предусмотрев в том числе образование первого сектора;



– проект Положения о Департаменте цифровизации и инновационным технологиям Управления делами Президента Кыргызской Республики;



– проект Положения о Департаменте по регулированию и надзору в отрасли связи Управления делами Президента Кыргызской Республики;



– проект Положения о Департаменте цифровизации архивов государственных органов и органов местного самоуправления Управления делами Президента Кыргызской Республики;



– проект Положения о Фонде развития цифровой инфраструктуры, инновационного развития информационных технологий и связи Управления делами Президента Кыргызской Республики;



– проекты положений о других структурных подразделениях, учреждениях и организациях Управления делами Президента;



3) в месячный срок внести предложения о внесении изменений и дополнений в указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики, в другие нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего Указа;



4) принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.



9. Кабинету Министров Кыргызской Республики:



1) в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект закона о внесении изменений в Цифровой кодекс Кыргызской Республики и другие законодательные акты, вытекающие из настоящего Указа;



2) в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;



3) в двухмесячный срок принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.