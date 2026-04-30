 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Алматы запустили первый крематорий
19:02 03.05.2026

30 апреля 2026

В Алматы запустили первый крематорий: новый этап в развитии городской инфраструктуры

В Алматы начал работу первый в Казахстане крематорий. Новый объект стал частью городской инфраструктуры и передан на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" Управления общественного здравоохранения.



Кремация внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению. Это расширяет возможности выбора для граждан с учетом личных, культурных и религиозных особенностей.

Крематорий оснащен современным оборудованием чешского производства. В комплексе установлены две кремационные печи с многоступенчатой системой очистки. Применяется двухкамерная технология сжигания, обеспечивающая дожиг дымовых газов, что позволяет минимизировать выбросы, исключить запах и видимый дым, а также обеспечить соответствие экологическим требованиям.

Средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов. При полной загрузке одна печь способна проводить до 8 кремаций в сутки. Подготовка и розжиг печей занимают до 35 часов для достижения необходимой рабочей температуры.

Процедура кремации строго регламентирована и включает прием тела при наличии полного пакета документов, обязательную идентификацию, проведение кремации, обработку и передачу праха родственникам. Каждый этап сопровождается внутренним контролем и документированием.

Крематорий предоставляет услуги кремации, организацию прощальных церемоний и выдачу урны с прахом. Для родственников предусмотрены залы прощания, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения.

Персонал прошел специализированное обучение за рубежом. Обращение с телами осуществляется с соблюдением санитарных норм, профессиональной этики и принципов уважительного отношения.

Запуск крематория является шагом к развитию современной, экологически ориентированной системы ритуальных услуг в Казахстане.

Источник - Акимат города Алматы
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777824120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2026 года №1242
- Сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными
- Государство и нация
- Главы МИД Казахстан и России приняли План сотрудничества на 2027-2028 годы
- Доверие как фундамент единства. Модель Казахстана
- "Не священное писание"
- Ассамблея народа Казахстана: итоги трех десятилетий и риски новой трансформации
- 5 лет "e-Өтініш": как цифровая платформа изменила диалог государства и граждан
- В Казахстане вводится регулирование оборота цифровых активов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  