19:02 03.05.2026
30 апреля 2026
В Алматы запустили первый крематорий: новый этап в развитии городской инфраструктуры
В Алматы начал работу первый в Казахстане крематорий. Новый объект стал частью городской инфраструктуры и передан на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" Управления общественного здравоохранения.
Кремация внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению. Это расширяет возможности выбора для граждан с учетом личных, культурных и религиозных особенностей.
Крематорий оснащен современным оборудованием чешского производства. В комплексе установлены две кремационные печи с многоступенчатой системой очистки. Применяется двухкамерная технология сжигания, обеспечивающая дожиг дымовых газов, что позволяет минимизировать выбросы, исключить запах и видимый дым, а также обеспечить соответствие экологическим требованиям.
Средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов. При полной загрузке одна печь способна проводить до 8 кремаций в сутки. Подготовка и розжиг печей занимают до 35 часов для достижения необходимой рабочей температуры.
Процедура кремации строго регламентирована и включает прием тела при наличии полного пакета документов, обязательную идентификацию, проведение кремации, обработку и передачу праха родственникам. Каждый этап сопровождается внутренним контролем и документированием.
Крематорий предоставляет услуги кремации, организацию прощальных церемоний и выдачу урны с прахом. Для родственников предусмотрены залы прощания, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения.
Персонал прошел специализированное обучение за рубежом. Обращение с телами осуществляется с соблюдением санитарных норм, профессиональной этики и принципов уважительного отношения.
Запуск крематория является шагом к развитию современной, экологически ориентированной системы ритуальных услуг в Казахстане.