21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
19:04  Минкоммерции Китая призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия из 20-го пакета санкций против России
17:55  Известия: В Форт-Ноксе "испортилось" золото. Что это значит для инвестора
04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
Рассмотрены задачи в сфере искусственного интеллекта и цифровизации
Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о проводимых реформах и дальнейших приоритетных задачах в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

В нашей стране ведется системная работа, направленная на ускорение экономического роста и повышение качества жизни населения за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В соответствии со Стратегией "Узбекистан – 2030" приоритетными задачами определены доведение экспорта IT-услуг и программных продуктов до 5 миллиардов долларов, обеспечение занятости в отрасли 300 тысяч молодых людей, а также включение страны в число 30 ведущих государств мира в Индексе электронного правительства ООН.

В последние годы ощутимо выросло влияние цифровизации на экономику нашей страны. За последние пять лет валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась в среднем на 24,8 процента, что в 3,5 раза превышает темпы роста ВВП. Численность занятых в сфере информации и связи выросла с 64,3 тысячи человек в 2017 году до 108,8 тысячи, а количество самозанятых – с 10 тысяч до 181 тысячи человек. В настоящее время в сфере действуют более 11,9 тысячи предприятий, из которых около 1,4 тысячи созданы с участием иностранного капитала.

Вместе с тем в сфере ИИ реализуется около 100 практических проектов и запущено более 200 опытно-испытательных инициатив. В частности, на медно-обогатительной фабрике №3 Алмалыкского горно-металлургического комбината благодаря внедрению системы анализа производственной цепочки в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта снизили энергопотребление на 10 процентов, себестоимость – на 15 процентов и повысили производительность труда на 10 процентов.

Для обеспечения эффективности таких проектов за счет 24 миллиона долларов создана инфраструктура искусственного интеллекта, оснащенная GPU-кластером. До конца года для расширения вычислительных мощностей планируется дополнительно задействовать оборудование еще на 45 миллионов долларов. Отмечено, что ключевое значение теперь приобретает правильное и эффективное использование этой инфраструктуры, а также ее увязка с решениями, обеспечивающими конкретные результаты в отраслях экономики.

На презентации рассмотрены планы по систематизации более 130 баз данных здравоохранения, энергетики, транспорта, таможенной и налоговой системы, сельского хозяйства и других сфер, формированию среды для работы с ними, а также внедрению моделей искусственного интеллекта. Это позволит расширить спектр государственных услуг, повысить качество анализа и принятия решений в государственном управлении, сократить затраты и повысить эффективность в отраслях экономики.

Отдельно затронуты вопросы применения технологий ИИ в различных сферах.

В частности, в сфере здравоохранения предусмотрено внедрение решений по раннему выявлению инсульта и рака молочной железы, автоматизации процессов документирования медицинских осмотров, а также цифровых медицинских помощников; в сельском хозяйстве – проектов по прогнозированию урожайности сельскохозяйственных культур, информированию фермеров о фитосанитарных рисках, мониторингу состояния пастбищ; в транспортной сфере – мониторингу состояния дорожного покрытия и железнодорожной инфраструктуры, предупреждению водителей об опасных ситуациях, развитию интеллектуальных транспортных систем; в строительстве и промышленности – выявлению правонарушений, сокращению сроков рассмотрения сметной документации, а также контролю производственных процессов с использованием видеоаналитики.

Наряду с развитием инфраструктуры также обсуждены вопросы поддержки отечественных стартапов и формирования цифровых навыков у населения, особенно у молодежи. Отмечено, что на сегодняшний день количество стартапов в стране достигло 950, что означает рост на 37,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число венчурных фондов увеличилось до 22, а стоимость экосистемы оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Объем инвестиций, привлеченных в стартапы, составил 132 миллиона долларов.

Сообщено, что с текущего года призовой фонд Президентского конкурса по стартапам в направлении IT увеличен до 5 миллионов долларов, введены новые конкурсы в сфере ИИ с призовым фондом в 1 миллион долларов. Кроме того, предложено организовать "President AI Award" по пяти направлениям: государственное управление, промышленность и предпринимательство, здравоохранение, образование, зеленая экономика и агротехнологии.

Были также рассмотрены меры, направленные на обеспечение занятости 300 тысяч молодых людей в сфере IT к 2030 году. Отмечена необходимость расширения для этого цифровой экосистемы в регионах, создания новых рабочих мест, увеличения объемов экспортоориентированных услуг, а также расширения точек роста стартапов.

В этой связи представлена информация о планах по созданию новых филиалов "IT Park" в Самарканде, Намангане, Сырдарье и Бухаре, центра R&D в городе Нурафшане. В рамках этого центра, который будет создан на территории площадью 7,3 гектара в Нурафшане, предусмотрено строительство шести высокотехнологичных лабораторий, вычислительного центра с 200 GPU для искусственного интеллекта, стартап-кампуса и центра коммерциализации. Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов, его реализация запланирована на 2027-2031 годы.

Отдельное внимание уделено и вопросам развития цифрового образования.

В рамках проекта "5 миллионов лидеров искусственного интеллекта" подготовлено более 1 миллиона слушателей базовых курсов, свыше 300 тысяч слушателей среднего уровня и 1,5 тысячи специалистов профессионального уровня. Предложено организовать классы по искусственному интеллекту и стартап-зоны и в школах.

Наряду с этим проведен анализ состояния цифровой инфраструктуры в школах. Отмечено, что Wi-Fi-зоны полностью отсутствуют в 69 процентах школ, 5 тысяч компьютерных классов морально устарели, а в 2 тысячах школ таких классов нет. В связи с этим подчеркнута необходимость принятия конкретных мер до 2030 года по обновлению 16 тысяч компьютерных классов, обеспечению школ бесплатными Wi-Fi-зонами и повышению скорости интернета.

На совещании также уделено особое внимание расширению использования отечественных IT-решений. Отмечено, что существует возможность локализации не менее 45 процентов программных продуктов и IT-услуг на предприятиях и в банках с государственным участием. В этой связи предложено внедрить систему обязательного согласования с Агентством по промышленной кооперации и государственным закупкам при импорте IT-услуг государственными предприятиями и банками, а также направлять заказы резидентам "IT-Park".

Также рассмотрена проводимая работа в сфере телекоммуникационной инфраструктуры и регулирования.

За последние годы охват населенных пунктов телекоммуникационными услугами увеличился с 41 до 98 процентов, а общая пропускная способность интернета выросла в 65 раз и достигла 4,4 тысячи гигабит в секунду. В целях регулирования рынка телекоммуникаций, мониторинга качества услуг и защиты прав пользователей создано отдельное агентство.

В ходе презентации рассмотрены планы по ежегодному увеличению телекоммуникационного рынка как минимум на 10 процентов с доведением его объема до 27,5 триллиона сумов в текущем году.

Также обсуждены вопросы обеспечения кибербезопасности, интеграции государственных информационных систем и укрепления платформы цифрового правительства. Подчеркнута необходимость интеграции государственных информационных систем исключительно через единую платформу электронного правительства, ограничения подключения к ней систем, не прошедших экспертизу кибербезопасности, проведения полного IT-аудита каждые два года в целях усиления информационной безопасности.

Глава нашего государства подчеркнул, что искусственный интеллект и цифровизация являются сегодня не просто технологическим новшеством, а стратегическим направлением, определяющим эффективность экономики, качество государственного управления, удобство услуг, экспортный потенциал и конкурентоспособность страны. Ответственным руководителям даны соответствующие поручения по выведению работы в данной сфере на новый уровень.

Источник - President.uz
