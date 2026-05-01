В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов

20:07 03.05.2026 Рассмотрены задачи в сфере искусственного интеллекта и цифровизации

01.05.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о проводимых реформах и дальнейших приоритетных задачах в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.



В нашей стране ведется системная работа, направленная на ускорение экономического роста и повышение качества жизни населения за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.



В соответствии со Стратегией "Узбекистан – 2030" приоритетными задачами определены доведение экспорта IT-услуг и программных продуктов до 5 миллиардов долларов, обеспечение занятости в отрасли 300 тысяч молодых людей, а также включение страны в число 30 ведущих государств мира в Индексе электронного правительства ООН.



В последние годы ощутимо выросло влияние цифровизации на экономику нашей страны. За последние пять лет валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась в среднем на 24,8 процента, что в 3,5 раза превышает темпы роста ВВП. Численность занятых в сфере информации и связи выросла с 64,3 тысячи человек в 2017 году до 108,8 тысячи, а количество самозанятых – с 10 тысяч до 181 тысячи человек. В настоящее время в сфере действуют более 11,9 тысячи предприятий, из которых около 1,4 тысячи созданы с участием иностранного капитала.



Вместе с тем в сфере ИИ реализуется около 100 практических проектов и запущено более 200 опытно-испытательных инициатив. В частности, на медно-обогатительной фабрике №3 Алмалыкского горно-металлургического комбината благодаря внедрению системы анализа производственной цепочки в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта снизили энергопотребление на 10 процентов, себестоимость – на 15 процентов и повысили производительность труда на 10 процентов.



Для обеспечения эффективности таких проектов за счет 24 миллиона долларов создана инфраструктура искусственного интеллекта, оснащенная GPU-кластером. До конца года для расширения вычислительных мощностей планируется дополнительно задействовать оборудование еще на 45 миллионов долларов. Отмечено, что ключевое значение теперь приобретает правильное и эффективное использование этой инфраструктуры, а также ее увязка с решениями, обеспечивающими конкретные результаты в отраслях экономики.



На презентации рассмотрены планы по систематизации более 130 баз данных здравоохранения, энергетики, транспорта, таможенной и налоговой системы, сельского хозяйства и других сфер, формированию среды для работы с ними, а также внедрению моделей искусственного интеллекта. Это позволит расширить спектр государственных услуг, повысить качество анализа и принятия решений в государственном управлении, сократить затраты и повысить эффективность в отраслях экономики.



Отдельно затронуты вопросы применения технологий ИИ в различных сферах.



В частности, в сфере здравоохранения предусмотрено внедрение решений по раннему выявлению инсульта и рака молочной железы, автоматизации процессов документирования медицинских осмотров, а также цифровых медицинских помощников; в сельском хозяйстве – проектов по прогнозированию урожайности сельскохозяйственных культур, информированию фермеров о фитосанитарных рисках, мониторингу состояния пастбищ; в транспортной сфере – мониторингу состояния дорожного покрытия и железнодорожной инфраструктуры, предупреждению водителей об опасных ситуациях, развитию интеллектуальных транспортных систем; в строительстве и промышленности – выявлению правонарушений, сокращению сроков рассмотрения сметной документации, а также контролю производственных процессов с использованием видеоаналитики.



Наряду с развитием инфраструктуры также обсуждены вопросы поддержки отечественных стартапов и формирования цифровых навыков у населения, особенно у молодежи. Отмечено, что на сегодняшний день количество стартапов в стране достигло 950, что означает рост на 37,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число венчурных фондов увеличилось до 22, а стоимость экосистемы оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Объем инвестиций, привлеченных в стартапы, составил 132 миллиона долларов.



Сообщено, что с текущего года призовой фонд Президентского конкурса по стартапам в направлении IT увеличен до 5 миллионов долларов, введены новые конкурсы в сфере ИИ с призовым фондом в 1 миллион долларов. Кроме того, предложено организовать "President AI Award" по пяти направлениям: государственное управление, промышленность и предпринимательство, здравоохранение, образование, зеленая экономика и агротехнологии.



Были также рассмотрены меры, направленные на обеспечение занятости 300 тысяч молодых людей в сфере IT к 2030 году. Отмечена необходимость расширения для этого цифровой экосистемы в регионах, создания новых рабочих мест, увеличения объемов экспортоориентированных услуг, а также расширения точек роста стартапов.



В этой связи представлена информация о планах по созданию новых филиалов "IT Park" в Самарканде, Намангане, Сырдарье и Бухаре, центра R&D в городе Нурафшане. В рамках этого центра, который будет создан на территории площадью 7,3 гектара в Нурафшане, предусмотрено строительство шести высокотехнологичных лабораторий, вычислительного центра с 200 GPU для искусственного интеллекта, стартап-кампуса и центра коммерциализации. Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов долларов, его реализация запланирована на 2027-2031 годы.



Отдельное внимание уделено и вопросам развития цифрового образования.



В рамках проекта "5 миллионов лидеров искусственного интеллекта" подготовлено более 1 миллиона слушателей базовых курсов, свыше 300 тысяч слушателей среднего уровня и 1,5 тысячи специалистов профессионального уровня. Предложено организовать классы по искусственному интеллекту и стартап-зоны и в школах.



Наряду с этим проведен анализ состояния цифровой инфраструктуры в школах. Отмечено, что Wi-Fi-зоны полностью отсутствуют в 69 процентах школ, 5 тысяч компьютерных классов морально устарели, а в 2 тысячах школ таких классов нет. В связи с этим подчеркнута необходимость принятия конкретных мер до 2030 года по обновлению 16 тысяч компьютерных классов, обеспечению школ бесплатными Wi-Fi-зонами и повышению скорости интернета.



На совещании также уделено особое внимание расширению использования отечественных IT-решений. Отмечено, что существует возможность локализации не менее 45 процентов программных продуктов и IT-услуг на предприятиях и в банках с государственным участием. В этой связи предложено внедрить систему обязательного согласования с Агентством по промышленной кооперации и государственным закупкам при импорте IT-услуг государственными предприятиями и банками, а также направлять заказы резидентам "IT-Park".



Также рассмотрена проводимая работа в сфере телекоммуникационной инфраструктуры и регулирования.



За последние годы охват населенных пунктов телекоммуникационными услугами увеличился с 41 до 98 процентов, а общая пропускная способность интернета выросла в 65 раз и достигла 4,4 тысячи гигабит в секунду. В целях регулирования рынка телекоммуникаций, мониторинга качества услуг и защиты прав пользователей создано отдельное агентство.



В ходе презентации рассмотрены планы по ежегодному увеличению телекоммуникационного рынка как минимум на 10 процентов с доведением его объема до 27,5 триллиона сумов в текущем году.



Также обсуждены вопросы обеспечения кибербезопасности, интеграции государственных информационных систем и укрепления платформы цифрового правительства. Подчеркнута необходимость интеграции государственных информационных систем исключительно через единую платформу электронного правительства, ограничения подключения к ней систем, не прошедших экспертизу кибербезопасности, проведения полного IT-аудита каждые два года в целях усиления информационной безопасности.



Глава нашего государства подчеркнул, что искусственный интеллект и цифровизация являются сегодня не просто технологическим новшеством, а стратегическим направлением, определяющим эффективность экономики, качество государственного управления, удобство услуг, экспортный потенциал и конкурентоспособность страны. Ответственным руководителям даны соответствующие поручения по выведению работы в данной сфере на новый уровень. Источник - President.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1777828020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2026 года №1242

- Сенаторы вернули в Мажилис закон об ответственном обращении с животными

- Государство и нация

- Главы МИД Казахстан и России приняли План сотрудничества на 2027-2028 годы

- Доверие как фундамент единства. Модель Казахстана

- "Не священное писание"

- Ассамблея народа Казахстана: итоги трех десятилетий и риски новой трансформации

- 5 лет "e-Өтініш": как цифровая платформа изменила диалог государства и граждан

- В Казахстане вводится регулирование оборота цифровых активов

