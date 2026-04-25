Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама

21:15 03.05.2026

Представитель братьев Трамп заявил, что они выступают пассивными инвесторами и не имеют оперативного влияния на компанию



АЛМАТЫ, 1 мая - Sputnik. Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама, пишет Financial Times.



По данным издания, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп купили долю в компании Skyline Builders в августе 2025 года.



В октябре Skyline приобрела долю в 20% в Kaz Resources (дочерняя структура нью-йоркской горнодобывающей группы Cove Capital).



Позже Cove Capital и нацкомпания Казахстана договорились о совместной разработке крупнейшего в мире месторождения вольфрама.



В четверг Skyline и структуры Cove Capital объявили о слиянии. Объединенная компания выйдет на Nasdaq под брендом Kaz Resources.



Между тем представитель братьев Трамп заявил, что они выступают пассивными инвесторами и не имеют оперативного влияния на компанию.



Известно, что соглашение между Казахстаном и Cove Capital по разработке на месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайракты предусматривает вложение $1,1 млрд в строительство двух обогатительных фабрик и металлургического завода.



Также известно, что Казахстан запретил совместному предприятию Cove Kaz Capital Group экспортировать вольфрам и субпродукты.