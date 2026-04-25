ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю

00:05 04.05.2026

Марат Быков



СВО



На Константиновском направлении ВС РФ ворвались в Долгую Балку и перекрывают последние маршруты снабжения города. На Купянском ВС РФ прорвались в центр Ковшаровки: ВСУ начали поэтапный отход за Оскол, переправляясь малыми группами под ударами российских БПЛА. На северо-востоке Харьковщины "северяне" вскрыли стык между 129-й ОТМБр и пограничниками вдоль реки Волчьей. На Сумском направлении русские войска заняли Корчаковку и открыли путь в лесной массив севернее Сум.



