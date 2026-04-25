Понедельник, 04.05.2026
03:19  ФСК: Внедрение "альтернативной истории" в Средней Азии – путь в никуда
02:10  Цена вопроса - 1,8 млрд тенге и 8 лет. Что ждет экс-президента порта Актау Абая Турикпенбаева?
01:55  В Монголии изучили особенности "поколения Z" и готовятся к реформе образования
00:52  ЮНИСЕФ: Афганистан ждет острый дефицит кадров в сфере образования и здравоохранения
00:05  ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 03.05.2026
21:15  Сыновья Трампа оказались совладельцами крупного проекта в Казахстане по добыче вольфрама
20:07  В Узбекистане призовой фонд Президентского конкурса по IT-стартапам увеличен до $5 миллионов
19:02  В Алматы запустили первый крематорий
18:12  Садыр Жапаров упразднил Минцифры и передал цифровизацию Управделами Президента
13:28  Конец цифрового неравенства: в Пекине создана "Всемирная организация данных"
05:16  Мы не знаем, как выглядел Темур, - профессор Зухра Рахимова
Суббота, 02.05.2026
15:12  Военкор Дмитрий Стешин: 2 мая 2014 года в Одессе мир разделился на людей и животных
13:09  За что Токаев поблагодарил Путина. Подробности обмена "пять на пять" между Польшей и Белоруссией
12:40  Взгляд: Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
04:37  Caravan.kz: Вместо айтишников - рабочие из Узбекистана: кто и зачем приезжает в Казахстан
02:19  "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как инструмент развития евразийского пространства, - Азиз Абдраимов
00:05  ВС РФ вошли в лесной массив, прикрывающий Сумы с севера – итоговая сводка Readovka за 1 мая
Пятница, 01.05.2026
15:01  ФИДЕ начинает торги за право проведения матча Гукеш (Индия) - Синдаров (Узбекистан)
13:35  Не на того напали. Война с Ираном отбросила Израиль и США в прошлый век, - Александр Храмчихин
05:41  ФСК: Китай нацелен на трансформацию страны в сельскохозяйственную державу
04:15  НГ: В Киргизии опять говорят о перевороте
00:05  ВС РФ прорвались в центр пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 30 апреля
Четверг, 30.04.2026
22:13  С Байконура запущен "Союз-5/Сункар" - успешный старт новой эры казахстанской космонавтики
13:45  Садыр Жапаров: Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того - истинного друга в ЦА
12:39  Туркменистан налаживает торгово-экономические связи с Республикой Сейшелы
12:20  Израильский след в убийстве в 1988 году президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, - П.В. Густерин
04:30  Мордобой – главный вид спорта для правительства Казахстана? - Женис Байхожа
03:10  В Таджикистане указом президента подняли зарплату специалистам ИТ-сферы
02:54  Транспортная революция в Киргизии: от трасс категории IВ до эстакад, - Анна Кряжева
00:05  ВС РФ подготовили наступление на райцентр на востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 29 апреля
Среда, 29.04.2026
18:33  Загадка Ахмета Жубанова. К 120-летию основателя профессиональной музыкальной культуры Казахстана
18:05  Как формировалась ОПЕК: ключевые этапы и прецеденты выхода
16:02  "Сириус" в Казахстане: совместный проект с Россией вышел за рамки идеи одной школы
14:57  10 самых важных дат истории Бухары, - П.В.Густерин
14:02  Эмомали Рахмон принял спецпосланника из США Серджио Гора
13:36  "На казаха похож": в Сети обсуждают новый памятник Пушкину в Алматы
13:15  Дело о госперевороте в Кыргызстане: Ташиеву официально предъявили обвинения
04:39  ЕАЭС внес изменения в работу банковской системы
02:34  Замминистра обороны Ирана: Мы готовы передать ШОС наш опыт победы над США
00:05  ВС РФ начали наступление вдоль реки Волчья на северо-востоке Харьковщины – итоговая сводка Readovka за 28 апреля
Вторник, 28.04.2026
17:20  ХХI век и мы. Война против науки, - Андрей Жданов
14:01  После саммита: три измерения казахстанской экологии. Первое – глобальное, - Николай Кузьмин
13:37  Подвиг - один на всех. История Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего над Рейхстагом Знамя Победы
05:25  Вокруг Каспия: миражи Среднего коридора и новый маршрут РФ–Афганистан, - Марат Нургожаев
03:28  Почему история ташкентского землетрясения до сих пор вызывает споры
01:35  Китай одобрил свой кредитный рейтинг
00:05  ВС РФ ворвались в село Долгая Балка – итоговая сводка Readovka за 27 апреля
Понедельник, 27.04.2026
22:40  Владимир Путин: Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свой суверенитет
17:11  Из ICE в NICE. Американские "отмороженные" агенты службы миграции теперь будут "милыми"
16:01  Манифест от Питера Тиля: на смену ядерному оружию идет ИИ, - Валентин Катасонов
15:07  Совместная статья послов РФ И КНР в Кыргызстане: Три десятилетия преемственности и новаторства
14:29  Кадровые назначения в Туркменистане от 24 апреля 2026
04:00  Кто и для чего нагнетает страсти вокруг Семипалатинского полигона? - Марат Нургожаев
02:18  Взгляд: Чем опасен для ВМС США иранский "москитный флот"
00:05  СВО. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.04.2026
23:15  НГ: Брюссель поощряет Таджикистан и наказывает Киргизию
15:03  Владимир Путин: "Пхеньян решительно и без колебаний пришел нам на помощь"
14:43  Больше никакого баварского! - Платон Беседин
13:28  Анонсированная стрельба: На ужине Трампа с прессой произошло предсказанное нападение
00:36  NYT: Трамп - агрессор оказался в плену у собственной жертвы
Суббота, 25.04.2026
20:04  Начался суд по делу Гульнары Каримовой в Швейцарии: деньги возвращаются домой?
00:05 04.05.2026

Марат Быков

СВО

На Константиновском направлении ВС РФ ворвались в Долгую Балку и перекрывают последние маршруты снабжения города. На Купянском ВС РФ прорвались в центр Ковшаровки: ВСУ начали поэтапный отход за Оскол, переправляясь малыми группами под ударами российских БПЛА. На северо-востоке Харьковщины "северяне" вскрыли стык между 129-й ОТМБр и пограничниками вдоль реки Волчьей. На Сумском направлении русские войска заняли Корчаковку и открыли путь в лесной массив севернее Сум.



Константиновское направление

Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии ворвались в черту Долгой Балки и закрепились на ее южных окраинах. Именно через нее, точнее, через плотины малых водохранилищ к северу от нее, ВСУ протянули маршруты снабжения Константиновки посредством сухопутных дронов. Взятие под контроль этих путей означает удушение гарнизона города – отрезанным окажется и подвоз боеприпасов, и обеспечение питанием.

Враг, разумеется, будет обороняться. Подразделения 93-й ОМБр, занимающей село, с высокой вероятностью получат подкрепления из Дружковки. Кроме того, ВСУ постараются контратаковать: потеря Долгой Балки означает не только угрозу коммуникациям, но и выход русских подразделений в тыл константиновского гарнизона. Тем не менее наши штурмовики сумели обойти внешний оборонительный контур – аванпост на базе советского зенитного дивизиона С-75 и цепочку позиций в лесопосадках – и просочились в сам поселок со стороны Степановки по руслу Лозовой. Противник оказался перед задачей, которую ему решать практически нечем.

Параллельно в самой Константиновке русские войска расширяют контроль над промышленной зоной, захваченной ранее. Противник упустил момент для ее возврата; без этого плацдарма говорить о целостности обороны города не приходится.

Купянское направление

Подразделения 1-й гвардейской танковой армии прорвались в капитальную застройку поселка Ковшаровка. Кадры из дома культуры имени Кошелева в самом центре населенного пункта это подтверждают. Одновременно штурмовые группы заняли северную часть "Ковшаровских дач" и блок медицинских учреждений на севере поселка.

Обстановка на месте указывает на начало поэтапного отвода ВСУ за реку Оскол. Противник переправляется лишь малыми группами и с большой осторожностью – переправа находится под постоянным контролем российских БПЛА. Три механизированные бригады ВСУ, задействованные в этом районе, делают отход медленным и болезненным. ВС РФ ситуацию не торопят: по мере того как враг оставляет позиции, наши подразделения занимают их, нанося попутно удары по переправляющимся группам.

Показательна логика отступления противника: удержание Ковшаровки теряет оперативный смысл на фоне общей деградации обстановки и на севере Харьковской области, и на востоке Сумщины. Но из-за ограниченных возможностей маневра ВСУ вынуждены отходить медленно и с потерями, что лишает командование резервов для затыкания дыр на других участках.

Харьковское направление

Подразделения группировки "Север" атаковали село Бударки, ударив с меловых высот урочища Круглое на северном берегу реки Волчьей и одновременно развернув вспомогательную атаку со стороны Валуйского района Белгородщины. В результате украинские подразделения оказались зажаты в Бударках и Землянках, причем из последнего населенного пункта отходить им практически некуда – фактически блокированы.

Оборону этого участка держит 129-я ОТМБр – формирование, чья боеспособность вызывает серьезные вопросы. Весной по ряду источников прошло сообщение о бесследном исчезновении целой роты одного из батальонов бригады после провала обороны у Графского. Около ста человек – ни в списках погибших, ни среди пленных. Куда делось подразделение, командование ВСУ предпочло не объяснять – на основании этого можно сделать вывод, что рота была целиком уничтожена, а командование решило помочь Киеву уклониться от выплат семьям погибших. Ну или исчезновение подразделения – это не что иное, как дезертирство.

Все вышеперечисленное говорит о том, что бригада распылена побатальонно по всей дуге от Волчанска до реки Волчьей – почти 20 км по прямой, – и о каком-либо сплошном фронте речи не идет. К северу, непосредственно на стыке Волчанского и Великобурлукского районов, стоит 11-й погранотряд ГПСУ. "Северяне", судя по всему, ударили ровно в этот шов между двумя формированиями – а стыки, особенно при хроническом некомплекте, это самые уязвимые точки обороны. Все украинские силы в приграничных районах Волчанщины и Великобурлукщины постепенно оказываются в клещах.

Сумское направление

За неделю "северяне" взяли Таратутино с окрестными лесными массивами, поставили в охват подразделения 122-й бригады ТрО в Новодмитровке, а затем совершили ключевой рывок: от Малой Корчаковки наши войска заняли Корчаковку. Это последнее село перед огромным лесным массивом, прикрывающим Сумы с севера. Теперь – вход открыт.

Проникновение в леса дает возможность выйти на рокадную трассу Н-07, по которой снабжаются гарнизоны ВСУ в Новой Сечи, Кияницах и Храповщине. Прямых дорог к этим селам нет – единственная приемлемая альтернатива идет через Сумы и Могрицу, что представляет собой значительный крюк. Огневой контроль над Н-07 не гарантирует полного паралича снабжения, но делает его крайне трудным.

Попутно, чуть восточнее, части "северян" начали сближение с Мирольем от района поселка Миропольское. Оборона противника в Краснопольском районе по-прежнему представляет собой тонкую цепочку гарнизонов без эшелонирования и без возможности уплотнить боевые порядки. ВСУ будут вынуждены сдавать населенные пункты один за другим, сохраняя лишь критические узлы. Одним из таких узлов остается Краснополье, где противник попытается удержаться.

Источник - Readovka
