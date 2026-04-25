|ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
00:05 04.05.2026
ВС РФ открыли вход в леса севернее Сум и перекрывают снабжение Константиновки – итоговая сводка Readovka за неделю
Марат Быков
СВО
На Константиновском направлении ВС РФ ворвались в Долгую Балку и перекрывают последние маршруты снабжения города. На Купянском ВС РФ прорвались в центр Ковшаровки: ВСУ начали поэтапный отход за Оскол, переправляясь малыми группами под ударами российских БПЛА. На северо-востоке Харьковщины "северяне" вскрыли стык между 129-й ОТМБр и пограничниками вдоль реки Волчьей. На Сумском направлении русские войска заняли Корчаковку и открыли путь в лесной массив севернее Сум.
Константиновское направление
Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии ворвались в черту Долгой Балки и закрепились на ее южных окраинах. Именно через нее, точнее, через плотины малых водохранилищ к северу от нее, ВСУ протянули маршруты снабжения Константиновки посредством сухопутных дронов. Взятие под контроль этих путей означает удушение гарнизона города – отрезанным окажется и подвоз боеприпасов, и обеспечение питанием.
Враг, разумеется, будет обороняться. Подразделения 93-й ОМБр, занимающей село, с высокой вероятностью получат подкрепления из Дружковки. Кроме того, ВСУ постараются контратаковать: потеря Долгой Балки означает не только угрозу коммуникациям, но и выход русских подразделений в тыл константиновского гарнизона. Тем не менее наши штурмовики сумели обойти внешний оборонительный контур – аванпост на базе советского зенитного дивизиона С-75 и цепочку позиций в лесопосадках – и просочились в сам поселок со стороны Степановки по руслу Лозовой. Противник оказался перед задачей, которую ему решать практически нечем.
Параллельно в самой Константиновке русские войска расширяют контроль над промышленной зоной, захваченной ранее. Противник упустил момент для ее возврата; без этого плацдарма говорить о целостности обороны города не приходится.
Купянское направление
Подразделения 1-й гвардейской танковой армии прорвались в капитальную застройку поселка Ковшаровка. Кадры из дома культуры имени Кошелева в самом центре населенного пункта это подтверждают. Одновременно штурмовые группы заняли северную часть "Ковшаровских дач" и блок медицинских учреждений на севере поселка.
Обстановка на месте указывает на начало поэтапного отвода ВСУ за реку Оскол. Противник переправляется лишь малыми группами и с большой осторожностью – переправа находится под постоянным контролем российских БПЛА. Три механизированные бригады ВСУ, задействованные в этом районе, делают отход медленным и болезненным. ВС РФ ситуацию не торопят: по мере того как враг оставляет позиции, наши подразделения занимают их, нанося попутно удары по переправляющимся группам.
Показательна логика отступления противника: удержание Ковшаровки теряет оперативный смысл на фоне общей деградации обстановки и на севере Харьковской области, и на востоке Сумщины. Но из-за ограниченных возможностей маневра ВСУ вынуждены отходить медленно и с потерями, что лишает командование резервов для затыкания дыр на других участках.
Харьковское направление
Подразделения группировки "Север" атаковали село Бударки, ударив с меловых высот урочища Круглое на северном берегу реки Волчьей и одновременно развернув вспомогательную атаку со стороны Валуйского района Белгородщины. В результате украинские подразделения оказались зажаты в Бударках и Землянках, причем из последнего населенного пункта отходить им практически некуда – фактически блокированы.
Оборону этого участка держит 129-я ОТМБр – формирование, чья боеспособность вызывает серьезные вопросы. Весной по ряду источников прошло сообщение о бесследном исчезновении целой роты одного из батальонов бригады после провала обороны у Графского. Около ста человек – ни в списках погибших, ни среди пленных. Куда делось подразделение, командование ВСУ предпочло не объяснять – на основании этого можно сделать вывод, что рота была целиком уничтожена, а командование решило помочь Киеву уклониться от выплат семьям погибших. Ну или исчезновение подразделения – это не что иное, как дезертирство.
Все вышеперечисленное говорит о том, что бригада распылена побатальонно по всей дуге от Волчанска до реки Волчьей – почти 20 км по прямой, – и о каком-либо сплошном фронте речи не идет. К северу, непосредственно на стыке Волчанского и Великобурлукского районов, стоит 11-й погранотряд ГПСУ. "Северяне", судя по всему, ударили ровно в этот шов между двумя формированиями – а стыки, особенно при хроническом некомплекте, это самые уязвимые точки обороны. Все украинские силы в приграничных районах Волчанщины и Великобурлукщины постепенно оказываются в клещах.
Сумское направление
За неделю "северяне" взяли Таратутино с окрестными лесными массивами, поставили в охват подразделения 122-й бригады ТрО в Новодмитровке, а затем совершили ключевой рывок: от Малой Корчаковки наши войска заняли Корчаковку. Это последнее село перед огромным лесным массивом, прикрывающим Сумы с севера. Теперь – вход открыт.
Проникновение в леса дает возможность выйти на рокадную трассу Н-07, по которой снабжаются гарнизоны ВСУ в Новой Сечи, Кияницах и Храповщине. Прямых дорог к этим селам нет – единственная приемлемая альтернатива идет через Сумы и Могрицу, что представляет собой значительный крюк. Огневой контроль над Н-07 не гарантирует полного паралича снабжения, но делает его крайне трудным.
Попутно, чуть восточнее, части "северян" начали сближение с Мирольем от района поселка Миропольское. Оборона противника в Краснопольском районе по-прежнему представляет собой тонкую цепочку гарнизонов без эшелонирования и без возможности уплотнить боевые порядки. ВСУ будут вынуждены сдавать населенные пункты один за другим, сохраняя лишь критические узлы. Одним из таких узлов остается Краснополье, где противник попытается удержаться.